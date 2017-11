A pocos días de que se ponga en marcha la XI edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos en Managua, el recuento histórico indica que Nicaragua y Costa Rica son los únicos países en haber participado en las 10 ediciones anteriores, pues Guatemala falló a la IX edición, El Salvador en la VIII que se realizó en 5 países del istmo, Panamá no fue a la III, Honduras no actuó en la II edición y Belice no estuvo en 1990 en Guatemala.

Las 10 ediciones anteriores han sido ganadas en 5 ocasiones por Guatemala (III, IV, VII, VIII y X) en 3 por El Salvador (V, VI y IX) y las 2 restantes por Panamá (I y II). Costa Rica, que ha actuado en todas las ediciones, todavía no ha podido ganar unos juegos; sin embargo es la representación más constante en pelear los primeros juegos con 6 segundos lugares, 3 terceros y un cuarto lugar en los VI juegos que fueron en 1997 en San Pedro de Sula, Honduras.

Nicaragua, que también lleva actuaciones en las 10 ediciones realizada entre 1973 y 2013, resume sus logros a 3 terceros lugares (III, IV y VIII), 3 cuartos lugares (V, VII y IX), 2 quintos lugares (I y II) y 2 sextos lugares (VI y X), estos dos últimos con el total de 7 países participantes. Los nicas en 1986 en Guatemala lograron su tercer lugar con 106 medallas (31 oros, 34 platas y 41 bronces) detrás de Guatemala (239 medallas) y Costa Rica (147 preseas).

Los mejores juegos

Nicaragua repitió con el tercer puesto en los IV juegos realizados en Tegucigalpa, Honduras 1990, consiguiendo la mejor actuación pinolera en estas lides al sumar 147 medallas con cifra récord por metales con 59 de oro, 39 de plata y 49 bronce, ubicándose la tropa azul y blanco detrás de Guatemala (262 medallas, 82 de oro) y de Costa Rica (157 en total y 66 de oro). Fue el año del debut de Belice en este tipo de contiendas deportivas, y la increíble actuación de un solo atleta panameño (su país fue invadido por EE. UU.), quien ganó una medalla de oro y dos de bronce, algo insólito. Belice debutó con 2 de plata y 2 de bronce, pero fue último lugar por el oro de Panamá.

El último tercer lugar conseguido por Nicaragua fue en el 2006 en la VIII edición (34 oros, 39 platas y 51 bronces) en un evento con irregularidades según Ordeca, en el cual 5 países fueron subsedes con la ausencia de El Salvador y las competencias se repartieron así: Nicaragua organizó el atletismo, beisbol, fisicoculturismo y boxeo. Panamá montó el baloncesto, esgrima, softbol, natación y lucha. Costa Rica realizó ajedrez, racquetbol, taekwondo y triatlón. Guatemala organizó el ciclismo, ecuestre, tiro deportivo y levantamiento de pesas. Y Honduras ejecutó el judo y tenis de mesa.