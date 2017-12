Richardson invita a asisitir a JDC

La medallista olímpica, Michele Richardson, de 48 años, quien inaugurará hoy las piscinas olímpicas que serán utilizadas en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos (JDC) en Managua, llamó a toda Nicaragua a asistir a cada una de las disciplinas que se practicarán en este evento. La nicaragüense ganadora de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, Estados Unidos, aseguró que los JDC pueden ser una apertura al futuro de lo que viene en el deporte de Nicaragua. “Yo le digo al pueblo que vaya. Lleven a sus hijos a ver cualquier deporte, para ver lo sano que es tener competencia, estar en equipo. Tener el deporte es esencial para vivir sano”, manifestó emocionada Richardson.

Aunque Michele Richardson ganó una medalla olímpica para los Estados Unidos, es considerada una gloria del deporte nicaragüense y por ese motivo las nuevas piscinas que se edifican al lado del polideportivo Alexis Argüello llevan su nombre. “Estoy en absoluto shock. Cuando me llamaron (el Comité Olímpico Nicaragüense) pensé que me estaban llamando para ayudar en algo de la organización de los juegos, porque soy el tipo de persona que si me piden algo ayudo”, declaró. Afirmó que este reconocimiento es más alto que cuando ganó la medalla en los Juegos Olímpicos. Richardson expresó que los JDC en Managua son importantes porque Nicaragua tiene una oportunidad enorme para motivar a la juventud y a los deportistas. Recordó que ella estaba viendo las olimpiadas de 1980 en televisión a los 9 años y eso la motivó a practicar con más esfuerzo. “Los juegos (JDC) pueden tener el mismo efecto en la juventud de Nicaragua. Hay muchos niños que tienen sueños y ellos pueden lograr lo que quieran”, aseguró Richardson.

Piscinas serán motivación

Richardson cree que los atletas que van a representar a Nicaragua en natación van a competir bien. Considera que las nuevas piscinas son un reforzador para los nadadores nicas.

“La construcción de las piscinas los está motivando y también tener el pueblo detrás de ellos los va a ayudar mucho”, enfatizó. Dijo que hay más trabajo que hacer en cuanto al mejoramiento del rendimiento de los atletas de natación. “Hay que esforzarse más, nunca darse por vencido”, concluye.