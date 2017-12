La presencia de Cheslor Cuthbert con la selección de beisbol en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017 es todavía una mera posibilidad. A dos días para que se ponga en marcha el evento deportivo más importante de la región y a 12 del primer duelo de la selección nicaragüense que buscará revalidar el oro conseguido en el 2013 en Costa Rica, el antesalista costeño, que ayer se reportó por primera vez a los entrenamientos de la preselección, no ha recibido el sí definitivo de parte de los Reales de Kansas City, organización que está pendiente de cómo evoluciona la lesión que semanas atrás sufriera el pelotero en el dedo índice de su mano izquierda.

De acuerdo con Cuthbert, él mismo se ha encargado de enviarle a su organización las fotos y los reportes médicos sobre la condición de su dedo, cuya recuperación total es prácticamente el factor del que depende que los Reales autoricen al costeño el permiso para representar a Nicaragua en el acontecimiento deportivo más significativo en la historia del país.

Fue en la sala de conferencia del Estadio Nacional Dennis Martínez donde Cheslor confirmó ayer sus intenciones de jugar con Nicaragua y ser pieza clave de una selección que planea bañarse de oro, sin embargo, declaró también que permanece a la espera de lo que ordenen los Reales, cuya decisión final deberá conocerse en los próximos días, pues para el 10 de diciembre tendrá que estar definida la lista de los 24 peloteros que participarán en los Juegos Centroamericanos.

Entre los que más creen que Cuthbert será la figura de la selección nicaragüense está Julio Sánchez, quien no ha rehuido al hecho de señalar que de recibir el permiso Cheslor sería el tercera base titular y el cuarto en la alineación. “Él es un pelotero joven y creemos que logrará recuperarse a tiempo. Nuestro proyecto es que defienda la antesala y que sea el cuarto bate, incluso, Cuthbert podría ser nuestro bateador designado”, dijo el timonel, que sabe de la necesidad de mover sus piezas correctamente.

Primer entrenamiento

Cheslor lució tranquilo y seguro en su primer entrenamiento con la preselección. Inició su jornada participando en los ejercicios de calentamiento, siguió con una serie de boleos, luego se dirigió a la antesala, donde se dedicó a atrapar roletazos conectados por Jorge Luis Avellán, y terminó sus entrenamientos con prácticas de bateo. No fue una jornada intensa para el ligamayorista, pero al menos dejó claro que puede creerse en que su recuperación es una realidad. “Yo me siento bien, ya estoy bateando y me siento cómodo defendiendo”, dijo Cheslor, como quien no tiene nada qué temer.

Rotación incompleta

Sobre quiénes serán los abridores, Julio Sánchez manifestó que hasta el momento solo se tiene la certeza de que Wilton López y Carlos Téller serán el uno y dos de la selección. Según el mánager, él y su cuerpo técnico están a la espera de cómo evolucione el lesionado Fidencio Flores, quien desde siempre ha sido visto como uno de los abridores del combinado pinolero. Aparece en el panorama de los posibles miembros de rotación el nombre de Gustavo Martínez, tirador que ya está recuperándose de una gripe. “En el caso de Gustavo y Fidencio, todo estará en dependencia del estado de salud en el que se encuentren”, afirmó Sánchez.

Recorte

Pasada las 9 de la noche de ayer, Ajax Delgado, vicepresidente de Feniba, informó que cuatro peloteros fueron apartados de la preselección, los lanzadores Iván Hernández, Fidencio Flores; el receptor Álvaro Rubí y el jardinero Mark Joseph.

El caso de Fidencio responde a que se está recuperando de dolencias en su brazo de lanzar y por prescripción médica se le recomendó mayor cuidado. Hernández y Rubí, pese que mostraron un buen desempeño, son vistos como relevo generacional.

Por su parte, Joseph fue evaluado por su rendimiento en la Liga de Beisbol Profesional Nacional y debido a que su desempeño ha mermado en el aspecto ofensivo, los técnicos consideraron que Javier Robles atraviesa un mejor momento y por ende, es quien se mantiene.