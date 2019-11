Ruptura revocada

Sólo bastó un efusivo abrazo del mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, para que el presidente Daniel Ortega revocara la decisión que tomó 26 horas antes: “Nicaragua da marcha atrás en su ruptura de relaciones con Colombia”, dijo, y sus palabras fueron seguidas de más abrazos y aplausos. El conflicto andino terminaba ahí.



“El peón del imperio”, como Ortega calificó alguna vez a Uribe, fue enérgico en la XX Cumbre del Río. Participó en dos ocasiones y no desperdició la oportunidad para acusar a cada uno de sus críticos. Aseguró incluso que la campaña del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue financiada por las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC).



En su alocución, Correa expresó que “con el compromiso de no agredir nunca más a un país hermano y el pedido de perdón, se podía dar por superado este gravísimo incidente”. Y empezó la repartidera de abrazos, porque Uribe, según dijo, “no es un hombre de odios personales''.



El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se mostró conciliador y fue el segundo a quien Uribe abrazó. Correa recibió el primer abrazo. Con desconfianza, volteó su cuerpo y clavó la mirada en el colombiano, apenas alzando el brazo para tocarle el hombro.



Todos los presentes ovacionaban. Ortega fue el último en fumar la pipa de la paz. Mientras Uribe saludaba a sus demás colegas, el mandatario nicaragüense tomó el micrófono. Quería ser escuchado. Un día antes, Correa lo había visitado para pedirle su apoyo luego de que la soberanía de Ecuador fue violada por Colombia, cuyo Ejército irrumpió en territorio ecuatoriano y mató al segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes.



Las fragatas y el boleto



Ortega empezaba a hablar entre el bullicio de los mandatarios, que estaban exultantes por la actitud de Uribe. El sandinista no se dio cuenta de que ya estaba detrás suyo el “abrazador”. Sorpresa: le tocaba su turno. Entonces Ortega, a medio paso de Uribe, preguntó si las fragatas colombianas que están apostadas en el meridiano 82 se irían y si Colombia respetaría la resolución de la Corte Internacional de La Haya (CIJ) sobre el conflicto marítimo entre ambos países.



“Nosotros tenemos problemas graves de narcotráfico, pero puede ir una comisión de aquí (del Grupo del Río) para que nos digan dónde poner las fragatas y que Nicaragua no se sienta amenazada”. Y Ortega pareció complacido con la respuesta: “De acuerdo, de acuerdo”, dijo.



Cuando todo aquello era paz, el presidente nicaragüense revertió su decisión. Otra sorpresa: nuevamente tenemos relaciones diplomáticas con Colombia. Jocoso, Uribe le respondió: “Ahora tendrá que pagar el boleto de avión del embajador”.



Todo sucedió en menos de tres horas y media. Hubo tres noticias en ese lapso. Todas parecían “boom”, pero cada una desplazaba a la otra. Mediodía: Ortega explicaba por qué había roto relaciones diplomáticas con Colombia. Así lo dijo: “Si hacen esto con Ecuador, ¿qué no pueden hacer con nosotros? Sin tocar territorio pueden cañonearnos, disparar cohetes”.



Una hora después, Uribe le estaba respondiendo. Era un careo. “Le responderé, a pesar que había decido no hacerlo y espero que me responda con argumentos, no con insultos”. Y media hora luego en el salón sólo había lugar para abrazos.



“Improvisación, incongruencia”



El ex canciller Emilio Álvarez Montalbán considera que la repentina decisión de Ortega es muestra “del poco cuidado, de la improvisación, de la poca congruencia e incoherencia con que el gobierno de Nicaragua maneja sus relaciones exteriores”.



El diputado Francisco Aguirre Sacasa disiente de Álvarez. A su juicio, el presidente Ortega “corrigió lo que incorrectamente había hecho”, y calificó la decisión como acertada.



“Yo prefiero ver las cosas positivas y no las negativas. La verdad es que lo que termina bien está bien, como decía Shakespeare”. Por su parte, el canciller de Nicaragua, Samuel Santos, expresó su satisfacción por la firma de la Declaración del Grupo de Río, que rompe las tensiones entre Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua.



“Con esa resolución me siento sumamente satisfecho, porque creo que prevaleció la razón, prevaleció el espíritu latinoamericanista, el espíritu de hermandad, por lo que estuvo abogando el presidente Ortega”, afirmó Santos.



Aunque señaló que todavía falta por definir lo que ocurrirá con el diferendo entre Nicaragua y Colombia por las fronteras en el Mar Caribe, insistió en que durante la sesión de ayer, “ante un llamado que hizo el presidente Ortega a la concordia, a la amistad, al desarrollo conjunto de nuestros pueblos, hubo una respuesta positiva”.



Sobre el litigio marítimo, dijo que estará a la espera del presidente Daniel Ortega.



Trivelli: “Positivo”



“Aparentemente, por medio del diálogo y de las negociaciones las cosas están mejorando, y yo veo esto muy positivamente”, dijo el Embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, quien también señaló que “lo que se aprende (con el acuerdo) es que cuando hay problemas entre dos países, se producen respuestas a través de la diplomacia y el diálogo”.



Sin embargo, Trivelli fue categórico en que Estados Unidos mantendrá su posición de calificar a las FARC como grupo terrorista, “porque hay evidencia plena sobre esto”.



También negó que la Casa Blanca haya tratado de desestabilizar la situación política en la región andina, por medio de la invasión de Colombia a territorio ecuatoriano.



“Al contrario, nosotros hemos instado desde el primer momento en esta semana, que los países involucrados deben resolver esto por medio de la diplomacia, y apelando a los buenos oficios de la OEA”, respondió.



Y afirmó: “Hemos trabajado con los colombianos, reconocemos su derecho de combatir al terrorismo en su propio territorio, y eso no va a cambiar. El Plan Colombia debe continuar”.