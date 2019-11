26 horas de tragicomedia

“Gracias amigos periodistas, les agradezco el respeto y el trato a mi país”, dijo brevemente el embajador de Colombia en Managua, Antonio González Castaño, ayer al salir del edificio del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Nicaragua, con la carta oficial de ruptura de relaciones diplomáticas entre su país y Nicaragua.



Eran las nueve de la mañana, y con esa carta se daba por oficializado el inesperado anuncio del presidente Daniel Ortega de romper trato protocolario con el país sudamericano.



La ruptura con Colombia quizá fue la más breve en la historia diplomática del país, y a lo mejor hasta del mundo.



Fueron casi 26 horas que transcurrieron entre el momento en que el presidente Ortega anunció el cese de las relaciones diplomáticas con Colombia, y la ocasión en que el mismo Ortega, emotivo y solemne, dijo: “No más” a la crisis, ante el mismísimo y tenso presidente Álvaro Uribe, de Colombia.



Fin verbal



Ortega anunció la ruptura al mediodía (12:45) del jueves 6 de marzo, en una rueda de prensa, y ante la visita de una airado presidente ecuatoriano Rafael Correa, en Managua. El mismo Ortega, igual de sobrio, pero un poco más conciliador, hizo el anuncio ayer a eso de las cuatro de la tarde a Uribe y a una veintena de presidentes de América Latina.



Antes de que el presidente nicaragüense restituyera las efímeramente deterioradas relaciones, en Managua el ambiente era de alarma y preocupación. Al menos así era el rostro que reflejaba ayer el embajador colombiano González Castaño al llegar a retirar el papel del divorcio diplomático.



“Yo no me atrevería en este momento a anticipar absolutamente nada, voy a trasmitir a Cancillería, al gobierno de Colombia, la decisión de Nicaragua y esperaremos”, dijo el embajador a la salida del edificio.



Ya para entonces, las preguntas sobre el futuro de los colombianos en Managua y de los nicaragüenses en Bogotá, estaban en el aire: ¿Hay un término para marcharse del país? “No, no tenemos un término”. ¿No sabe cuándo se piensan ir? “Estamos en este momento viendo casualmente, concertando con la sección de protocolo, para fijar los términos de nuestra salida del país”.



Preguntas y preocupaciones



¿Hay una orientación para los ciudadanos colombianos en Nicaragua? “Tenemos a partir de este momento que analizar todas las situaciones, pues como ustedes bien saben, pues ha sido una situación sorpresiva, y entonces trataremos de ver todos los mecanismos y el estudio de todas las situaciones, cada uno de los casos, para ver cómo podemos asegurar los intereses de los nacionales colombianos que se encuentran aquí en Nicaragua, y obviamente los nicaragüenses”.



¿Los trámites consulares ahora cómo van a realizarse? “Estamos trabajando intensamente con los trabajadores consulares, a efecto de poder evacuar en la mejor forma posible y atender las solicitudes formalmente de todos los ciudadanos nicaragüenses que, por una u otra circunstancia, deben viajar a Colombia”.



Al término de unos cinco minutos de preguntas y respuestas, el embajador comentó que existían tantas cosas en común entre Nicaragua y Colombia, que sería urgente establecer mecanismos de migración entre los dos países. Luego se marchó y se despidió de los periodistas.



Ruptura a medias



Dentro del edificio, solemne y sobrio, el asesor jurídico de la Cancillería, César Vega, exponía los escenarios diplomáticos de Nicaragua ante la ruptura inesperada y explicaba los alcances jurídicos y los motivos legales.



“Las condiciones por las cuales tienen que salir los diplomáticos, se basan en el artículo 45 de la Convención de Viena. ¿Sobre relaciones diplomáticas? Esto significa que se debe dar un tiempo prudencial para que haya una salida ordenada, que permita a los diplomáticos retornar a su país en las mejores condiciones posibles”, explicaba, mientras a esa hora el canciller Samuel Santos se dirigía a la Asamblea Nacional a explicarle al presidente del Parlamento la decisión de Ortega.



¿Qué implicaciones tenía la ruptura? “Las implicaciones es que se rompen las relaciones diplomáticas, pero las relaciones comerciales y consulares se deberían mantener porque ha sido muy específica esta ruptura”.



¿Qué significaba eso, señor Vega? “Que las migraciones y las relaciones comerciales entre los pueblos se mantienen, nosotros buscaríamos a un país amigo para que se haga cargo de estas funciones, igual haría el pueblo colombiano”.



Panamá era el país amigo



Ya para entonces Nicaragua había elegido a Panamá para ser “el país amigo”.



El presidente de Panamá, Martín Torrijos, se habría constituido en el representante de Nicaragua ante Bogotá, según informó el canciller Samuel Santos López, quien aseguró que Torrijos respondió positivamente a la solicitud que en ese sentido le hizo el mandatario nicaragüense en un breve encuentro de ambos durante la Cumbre de Río que ayer concluyó en República Dominicana con abrazos entre cuatro presidentes.



Antes del arreglo verbal de Ortega a la solución, el canciller Santos hasta había mandado a notificar a la alta jerarquía de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio del representante residente en Nicaragua, Alfredo Missair.



Ambos se vieron las caras en el edificio de la Cancillería, y ahí Santos le entregó a Missair una carta que contenía las explicaciones del asunto para Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU.



Más temprano, Pedro Vuskovic, representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también había sido atendido por el canciller Santos, y recibido la misma correspondencia que Missair, en la que explicaba por qué Nicaragua había roto relaciones con Colombia.



Y mientras en Cancillería se daban las idas y venidas, preocupaciones y especulaciones sobre el fin de la crisis, un aire de soledad rodeaba la sede de la embajada de Colombia, donde el tradicional movimiento de personas que hacen trámites migratorios se redujo a la presencia en todo el día de dos colombianos preocupados, de una patrulla policial, de un guarda solitario y aburrido y de una batería de periodistas que esperaban “algo” que no ocurrió.



(Colaboración de Leina García y Mauricio Miranda)