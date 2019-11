Ha crecido brecha social entre hombres y mujeres

La red internacional de organizaciones ciudadanas comprometidas con la justicia social, económica y de género, denominada Social Watch (Control Ciudadano), señala en su Índice de Equidad de Género (IEG) 2008, que Nicaragua refleja un retroceso significativo en lo que respecta a la reducción de la brecha entre hombres y mujeres en educación, economía y empoderamiento.



De acuerdo con el estudio, “las dificultades para alcanzar la equidad de género no pueden justificarse por la carencia de recursos; los resultados del IEG, tanto generales como por componente, demuestran que no importa su nivel de ingreso cuando cada país puede reducir las disparidades de género a través de políticas adecuadas”.



Tal señalamiento fue concretizado por Sofía Montenegro, del Movimiento Autónomo de Mujeres, para quien no hay nada qué celebrar, pues el gobierno ha demostrado tener vocación dictatorial, y en la imposición no existe la democracia, y sin democracia no puede existir la igualdad y mucho menos la igualdad de género.



Entre los retrocesos planteados por Montenegro se destacan el incremento de la violencia contra la mujer, la falta de coordinación de las instituciones estatales con los organismos de la sociedad civil, la ausencia de una verdadera política de equidad de género, la persecución contra nueve mujeres que atendieron y apoyaron el caso emblemático de la niña “Rosita”, embarazada por una violación; además está la penalización del aborto terapéutico.



La Ley de Igualdad de Oportunidades



La Ley de Igualdad de Oportunidades fue tildada de “confites en el infierno”, porque fue demandada por las organizaciones de mujeres desde hace una década y nunca la quisieron aprobar, pero “ahora le dan el visto bueno en busca de ‘recomponer’ el voto femenino de cara a las elecciones municipales, ya que el prestigio del partido de gobierno está muy deteriorado”, dijo Montenegro.



Sobre esto, la diputada Mónica Baltodano, del Movimiento Renovador Sandinista, también califica de prácticamente “nulos” los avances en la reivindicación de los derechos de las mujeres.



Recordó que si bien se aprobó una Ley de Igualdad de Oportunidades, fue tan brutalmente manoseada por sectores conservadores, que perdió gran cantidad de beneficios planteados originalmente.



“Es más, lo ya aprobado también será papel mojado mientras no se definan los esfuerzos de las instituciones del Estado por acatar e implementar lo especificado en la ley”, indicó Baltodano.



Entre las pocas cosas que se logrará con esta ley, el Estado está obligado a dictar políticas en contra de la discriminación contra la mujer, también la obligación de que cada institución refleje en su presupuesto cuánto dedica al beneficio de las mujeres, además de la prohibición de que se exija a las mujeres la prueba de embarazo para optar a un empleo, entre lo más relevante.



Incremento en niveles de violencia



Para Mayra Sirias, coordinadora saliente de la Red de Mujeres contra la Violencia, lo único a celebrar en este día es que las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres han demostrado capacidad para sobrevivir, a pesar del ataque tanto gubernamental como de sectores eclesiásticos.



“Desde la protección del gobierno no vemos mejoras pues las mujeres cada vez están más sumidas en la pobreza, siguen siendo las más vulnerables y el blanco de la violencia”.



En el tema de la violencia, los casos de agresiones contra las mujeres se están agudizando no sólo en cantidad sino también en brutalidad, mientras tanto los agresores siempre son personas cercanas, desde los padres y padrastros, entre otros familiares, hasta los novios y ex parejas.



Señaló que este año, hasta el 26 de febrero se contabilizaron 10 feminicidios, incluyendo a una niña de 16 meses. En violaciones sexuales se reportan 15. “Estos datos son los que hemos monitoreado a través de los medios de comunicación, pero es un subregistro de las verdaderas dimensiones del problema, pues no todas las agresiones se denuncian, esto por el miedo, la desprotección y falta de credibilidad en la víctima por parte de la sociedad y de las autoridades”, señala Sirias

Por su parte, la licenciada Luisa Molina, de la Red de Atención Psicosocial, considera que debe haber una política educativa integral para las mujeres, niñas y adolescentes, esto para dar oportunidad a las mujeres de profesionalizarse y alcanzar mejores niveles. De no ser así, éstas seguirán como empleadas, trabajando en las calles siempre explotadas laboralmente y sexualmente.



“Este Día de la Mujer nos sirve para recapitular y ver la situación, para analizar sobre los avances y retrocesos, si de avances se puede hablar, pues lo único que observo es que las mujeres ahora tenemos más conciencia y somos más capaces de ver con claridad nuestra realidad: que estamos en una situación de desventaja económica, política y social en Nicaragua”.