“No cuadra” recaudación de Plan Playa

De 525 mil córdobas que las anteriores autoridades de la Cruz Roja anunciaron que habían recaudado hasta la semana pasada, ahora resulta que sólo han “recogido” 160 mil córdobas, del millón 500 mil córdobas que necesita esa institución para movilizar a mil 400 socorristas en más de cien balnearios del país, como parte del Plan Playa 2008, que inicia este domingo.



El jueves pasado, Esperanza Bermúdez, en ese entonces presidenta de la Cruz Roja, acompañada de Byron Calderón, jefe nacional de los socorristas, en conferencia de prensa dieron a conocer que hasta esa fecha la institución había logrado recaudar el 35 por ciento (unos 525 mil córdobas) de un millón 500 mil córdobas necesarios para brindar protección y resguardar la seguridad en los balnearios del país.



Sin embargo, EL NUEVO DIARIO consultó a Calderón ayer, y reveló que sólo se ha recaudado 160 mil córdobas, es decir, un poco más del 10 por ciento de un millón 500 mil córdobas, indicando que la semana pasada, cuando hablaron del 35 por ciento, se referían a recursos líquidos y donaciones en especies.



“Mirá, ese 35 por ciento no es en dinero, porque en dinero sólo tenemos 160 mil córdobas, lo demás son donaciones en especies, es decir chinelas, cremas, camisetas y todo lo demás”, dijo Calderón.





La nota de prensa

Sin embargo, una nota de prensa emitida por la Cruz Roja el día que brindaron la conferencia de prensa Bermúdez y Calderón, es decir, el jueves de la semana pasada señala:

“La meta estimada para brindar este servicio, es de un millón y medio de córdobas en Managua, hasta el momento se ha logrado recaudar aproximadamente el 35 por ciento, dinero que se empezará a invertir en material de avituallamiento que será distribuido en las distintas filiales de Cruz Roja a nivel nacional”.



Calderón insistió en que no hay tal cantidad de dinero recogida, pero no supo precisar cómo es que se hicieron los cálculos monetarios que dieron a conocer la semana pasada.



Más bien dijo tener la esperanza de que las autoridades interventoras de la Cruz Roja logren obtener más recursos a través del gobierno y otras instituciones privadas, para llevar a feliz término el Plan Playa.





Gobierno debe garantizarlo

“Estamos esperando el apoyo de ellos (Junta Directiva provisional) para arrancar, ya estamos con los pies hinchados… si salimos bien de este Plan Playa será un éxito para la población y el gobierno, que es el que tiene que garantizar eso”, dijo Calderón.



END intentó conocer en palabras de Leonor Gallardo, presidenta provisional de la Cruz Roja, el monto recaudado hasta la fecha, pero evitó dar detalles al indicar que van a informar en “el momento oportuno”.



“En este momento no podemos decir nada, ya tenemos la información en ese sentido (monto recaudado), pero le voy a pedir paciencia y le aseguro que le vamos a dar información en el momento oportuno para que sea veraz y responsable”, refirió Gallardo a END.





CGR dispuesta a auditar Cruz Roja

La Contraloría General de la República (CGR), está dispuesta a realizar una auditoría especial en las cuentas de la Cruz Roja de Nicaragua, siempre y cuando la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, lo solicite, afirmó el contralor Lino Hernández.



El colegiado dijo que la situación de la Cruz Roja fue analizada por el Consejo Superior y decidieron transmitir a Morales su anuencia a enviar auditores a la institución benéfica, para conocer a fondo el manejo de los recursos.



“Antes no se podía auditar porque no recibía fondos públicos, aunque sí creemos que recibe de parte de la Lotería algún aporte, pero independientemente de eso, ahora que ha sido intervenida sí podemos hacerlo”, dijo Hernández.



Tonya Membreño Meynard, comandante de la filial de Santo Tomás, Chontales, dijo que es oportuno que la CGR lleve a cabo una auditoría, porque eso permitiría despejar dudas sobre la situación real de los fondos que han sido administrados por los anteriores directivos de la Cruz Roja.



EL NUEVO DIARIO conoció que hoy por la mañana se reunirán en las instalaciones centrales de la Cruz Roja --con carácter de urgencia-- todos los jefes de filiales del país con la nueva Junta Directiva provisional para abordar dos temas específicos: Plan Playa 2008 y el proceso de comicios para elegir a las nuevas autoridades de la Cruz Roja.