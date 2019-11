ONG en peligro

La satisfacción general que ha producido la aparente solución al problema que venía encarando la dirección de la Cruz Roja Nicaragüense, ha pasado por alto una ilegal y peligrosa acción del Ministerio de Gobernación (Migob) que pone en peligro a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro (ONG), afirmaron ayer la enlace de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz, y el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez.



Muñoz dijo que al margen de los problemas administrativos que ha tenido la institución benéfica con una directiva ilegal que encabezaba Esperanza Bermúdez, la acción del Migob “es peligrosa” porque ha decidido intervenir en un ONG, y más aún, nombrar una nueva junta directiva, es decir, actuando como autoridad jurisdiccional y usurpando el exclusivo derecho de los asociados.



“El Ministerio de Gobernación no tiene por qué tener mayor incidencia en las decisiones internas de un organismo no gubernamental, porque de acuerdo a la Ley 147, sólo está facultado para inscribirlos y darle seguimiento a cada uno de los que aprueba su personalidad jurídica la Asamblea Nacional”, dijo Muñoz.



Migob sólo es un registro



La Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, es la norma por medio de la cual la Asamblea Nacional otorga las personerías jurídicas a estas ONG, las cuales luego se registran en el Migob.



Esa ley faculta a Gobernación para regular el funcionamiento de las ONG, no obstante, limita a esa entidad a que los organismos rindan informes financieros y mantengan actualizada y legalizada a la Junta Directiva. La intervención de que habla esta ley se limita a suspensiones temporales para ponerse a derecho.



El pasado jueves el Migob decidió, a través de la resolución número 054-2008, intervenir las instalaciones centrales de la Cruz Roja en Belmonte, y nombrar a una nueva Junta Directiva provisional, que se encargará de realizar los comicios “para solucionar los conflictos de ingobernabilidad”.



Lo extraño es que ni Bermúdez ni su hijo, Ricardo Morales, abogado con mucha experiencia en campos económicos del FSLN, se mostraron inconformes con la decisión. Es más, doña Esperanza, que fue presidenta de la Cruz Roja durante los últimos 15 años, aceptó la resolución del Migob e indicó que fue una solicitud de ella de que ese Ministerio se pronunciara al respecto.



“Gobernación no tiene más potestades que las que le da la ley en este caso, y por tanto no es correcto que haya nombrado a una directiva provisional, porque esa es una facultad exclusiva de los miembros de cada ONG”, dijo Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil que agrupa a unos 300 ONG a nivel nacional.



Ni siquiera como árbitro es legal



En el pasado, algunas ONG que tenían problemas internos para escoger a sus directivos decidieron poner al Migob como árbitro para que ayudase a superar esa situación, una acción que no fue aprobada por otros organismos similares. Sin embargo, en este caso el Migob fue más allá y decidió quitar y poner de una sola vez.



“El problema --añadió Muñoz-- es que esto podría ser tomado como un punto de partida para intervenir a otros ONG más adelante, y eso de ninguna manera podemos aprobarlo, porque se estaría violentando la ley”.



Señaló la importancia que tiene la Cruz Roja como entidad de la sociedad civil, puesto que sirve de puente para canalizar ayuda en los momentos en que el país se ha visto afectado por fenómenos naturales, y brinda servicios durante el verano, con socorristas y voluntarios a nivel nacional.



“Se trata de una entidad muy ligada a las políticas públicas, y por tanto hay que tener cuidado con las cosas y las decisiones que se toman en torno a ella”, y no dejarlas a merced de decisiones políticas, como son las actuaciones de los ministerios.



Álvarez: “Las intervenciones sólo las ordena un juez”



Al experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, le llama mucho la atención la manera en que se decidió intervenir la Cruz Roja, ya que a su criterio las intervenciones sólo pueden ser decretadas por una autoridad judicial competente.



“Decidir la suerte de una organización sin fines de lucro, como es en este caso la Cruz Roja, no puede ser potestad ni facultad de una institución que vela por el manejo administrativo de la ONG de acuerdo a las normas”, dijo Álvarez.



“En esto --agregó Álvarez-- el derecho es claro y señala que la única entidad jurídica facultada para ordenar intervenciones de una institución pública o privada es un juez, si otro se arroga ese derecho está actuando fuera de la ley”.



Al igual que Muñoz, el experto consideró como “delicado” el hecho de que un ministerio actúe de esta forma en contra de un ONG, porque más adelante podrían tomarse iguales medidas con otras organizaciones similares a la Cruz Roja, sin saber los designios de tal acción.



“En un Estado de Derecho no se puede actuar de esta manera, se debe actuar de conformidad con lo que establecen las leyes de la materia, y en este caso no hemos visto sentencia judicial que ordene esa intervención, así que habría que revisar detenidamente eso”, concluyó Álvarez.