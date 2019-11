Operaciones nocturnas para robo organizado de maderas preciosas

Productores del municipio de El Crucero denunciaron la destrucción forestal en fincas de diferentes comunidades del municipio, por parte de una banda que se dedica al robo de madera preciosa para comercializarla, lo que afecta seriamente un área de recarga del manto acuífero de Managua.



Los dueños de las propiedades perjudicadas han denunciado las acciones delictivas de los depredadores ante las autoridades policiales, pero la Policía del lugar no cuenta con los recursos suficientes para frenar la destrucción de la zona.



Carlos De la Jara, productor cafetalero de El Crucero, dijo que en tres ocasiones le han invadido su propiedad por la noche para cortarle igual cantidad de árboles de cedro real, y a pesar de las denuncias interpuestas en la Policía, las acciones han continuado en otras fincas.



Dijo que los robos de los árboles se produjeron el 22 de febrero, el cinco y el siete de marzo, en la finca La Fortuna, donde los delincuentes cortaron árboles de cedro real de 30 y 40 pulgadas, destruyeron también 100 plantas en producción y parte del cafetal con la caída de los árboles.



El productor afirmó que los ladrones están afectando una zona de reserva de agua muy importante para la capital, como es El Crucero, así como la agricultura del municipio, donde las autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, brillan por su ausencia.



Aseguró que los pobladores y cuidadores de las fincas de la zona han detectado algunos vehículos sospechosos, uno de los cuales está registrado con la placa M 97-685, lo que fue puesto en conocimiento de la Policía.



De la Jara aseguró que en su propiedad ha sembrado 400 plantas de cedro real, mientras los delincuentes están despalando la zona.



Usan silenciadores



Mario Pérez, dueño de la finca La Juanita, del municipio de El Crucero, dijo que en la finca Las Mercedes los delincuentes robaron recientemente un árbol de cedro real, en la hacienda Corinto hace 15 días cortaron otros dos, y en otra, denominada Sinaloa, se llevaron dos árboles más.



Agregó que además de que los ladrones de madera entran a las propiedades por la noche, se tiene conocimiento de que las motosierras están equipadas con silenciadores, para evitar el ruido y ser detectados a la hora que están cortando los árboles.



Pérez indicó que en algunas ocasiones hasta utilizan aserríos portátiles y sacan la madera ya aserrada para llevarla a vender al comercio.



Señaló, además, que los delincuentes no sólo roban madera, sino todo lo que encuentran, y que durante la cosecha cafetalera también fueron víctimas del robo de café.



Nicolasa Baltodano, una pequeña productora que está afiliada a la cooperativa “Carlos Espinoza, dijo que también fue víctima de los ladrones de madera, porque en su propiedad recientemente le cortaron un árbol de cedro real.



La afectada también puso la denuncia en la Policía, pero hasta ahora la impunidad reina en la zona.



Piden más vigilancia



Los productores pidieron a los altos mandos de la Policía Nacional que doten de más recursos a la delegación policial de El Crucero, para poder combatir la delincuencia, y sobre todo evitar que continúen destruyendo el área forestal que conforma la zona de recarga del manto acuífero de Managua.



La Policía de El Crucero solamente tiene a un oficial, lo que le imposibilita poder vigilar la amplia zona que abarca el municipio, dijeron los quejosos.



También señalaron que el Marena ni siquiera llega a inspeccionar cuando la naturaleza bota un árbol, y los dueños de finca solicitan que un inspector de la institución constate ese hecho.



Pérez dijo que los ladrones de madera trabajan con gente de la zona, quienes al parecer se encargan de indicarles a los ladrones cuáles son los árboles que cortarán durante la noche.



También denunciaron el despale indiscriminado en algunos lugares, lo que por lógica tiene que contar con la complicidad de algunos dueños de fincas.



Denunciaron que algunos camiones salen con madera ya aserrada, y encima les ponen troncos secos, para aparentar que no están despalando.



De la Jara recomendó a la Policía que registre las motosierras de las fincas de El Crucero, para que si encuentran una no registrada, sepan que está destinada a causar daño.



Propuso, además, que los mandadores de fincas tengan un registro de las placas de los vehículos que pueden entrar a la zona, para denunciar a las autoridades cuando detecten una matrícula extraña.



El productor señaló que si esto están haciendo en El Crucero, que es parte de Managua, qué no harán con los recursos forestales en lugares como Mulukukú o zonas más alejadas del país.