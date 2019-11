Chepito Cuadra juglar del amor y de la ternura

Son tres personajes y a veces no se sabe con quién se está hablando. Y fue José Coronel Urtecho quien descubrió a la única trinidad poética en Nicaragua: José Cuadra Vega, Josecito y don José.



El finado ensayista y figura principal del movimiento de Vanguardia consideró que sólo se ha conocido una gran familia de poetas en Nicaragua, los Cuadra Vega, donde incluso, hay miembros y los hubo, que lucharon por no ser reconocidos como poetas, tal es el caso de Gilberto, el menor de todos, o de Ramiro “Tipitapa” o ya no digamos Luciano.



Sólo hubo dos que decidieron dar el paso de ser “torres de Dios” a tiempo completo, y ambos casi como excusándose, como que les perdonaran semejante atrevimiento: Manolo, el enorme Manolo, y José Cuadra Vega, de quien el crítico y poeta Julio Valle Castillo sentenció al leer su veredicto sobre “Poemas para doña Julia”:

“Lo válido, el mérito mayor, lo que hace que este libro de poemas sea de los más originales y tiernos de Nicaragua, es la invención lingüística, quizá de la única habla poética conyugal de nuestra literatura”



Otro lienzo de inolvidables vuelos es su “Canto a la Virgen Pájara María”, del cual la poetisa y hoy primera dama, Rosario Murillo, refiere: “Es una maravillosa sorpresa… Desde la más profunda, bella y sosegada ternura hasta la explosión ardiente del que sólo puede odiar a los que no aman. Es un libro para ser leído, cantando o para cantar leyéndolo o para ponerse alegre o triste volando, poema y corazón en la mano”.



El mismo Coronel Urtecho definió a nuestro personaje de hoy: “José Cuadra Vega, aunque escribía desde pequeño, le costó la vida y tiempo dar con su propio estilo inconfundible...” y más adelante remata: “Es el verdadero juglar de las palabras en la poesía nicaragüense”.





Los antipoemas

Son 94 años que están frente a nosotros. La verdad, lo conocimos más en su período de Josecito que de José Cuadra Vega. Siempre delgado, como en las fotos de antaño, anguloso, con un aire suave que nos lleva a recordar, a través de su físico, a Manolo Cuadra.





Un poeta que pide perdón

“Me dediqué a la poesía sin que esta expresión ‘dedicarme a la poesía’ se entienda como se entiende, como que expresamente lo dice así. Decidí no dedicarme a la poesía, simplemente lo que quiero decir es que la poesía que escribí, la escribí por puro accidente, se me venía la idea a la mente y escribía el poema”.



Los retratos de sus hermanos, Abelardo, el “Hombre del Caribe”, de Manolo y de Ramiro le acompañan. A su lado, su musa de toda la vida, Doña Julia. Él nos dice, sin que haya algún rencor ni algo que se le parezca: “Nunca viví de la poesía. Nunca me dieron un centavito, ni medio centavito ni un cuarto de centavito; sospecho una cosa: no me dieron nunca nada, porque los poemas que escribió José Cuadra Vega no eran poemas, sino verdaderos antipoemas”.





¿Qué profesión tenía usted?

Yo no tuve ninguna profesión. Lo que pasa es que me casé, cometí casamiento con mi amadísima y amantísima doña Julia. Luego de haber cometido ese dulce casamiento, el pecado que me ha endulzado mi vida y que me está endulzando mi triste ancianidad, ese pecado lo cometí a la edad de 18 años, y luego me dediqué a la profesión de mercachifle. Yo siempre fui agente vendedor viajero de las principales casas comerciales Casa del Valle, Casa Dreyfus y otras, y me dediqué a recorrer todo el país dada mi condición de mercachifle, pero un buen mercachifle, con “C” mayúscula.





El de ingrata memoria

¿Qué cree que es el nicaragüense?

La respuesta sería sumamente intelectual, e intelectualmente ya Josecito está hecho leña, por no decir otra cosa. El está hecho t…



¿Y la política?

La política… mejor hablo de los políticos, todos, con rarísimas excepciones, son hijos de su mismísima madre.





Cómo hermano, ¿qué recuerda cuando iba desterrado por Somoza su hermano Manolo Cuadra?

A nosotros nos dolió siempre y mucho, la forma en que Anastasio Somoza García, de ingrata memoria, en la forma en que trató a todos los que se oponían a su política salvaje. A nosotros nos dolió mucho la forma en que se comportó con Manolo, pero Manolo nunca dejó de enfrentársele a Somoza. A Manolo lo mandó la última vez a Costa Rica, y de ahí vino enfermo de cáncer, físico, ¡pero en el alma nunca tuvo Manolo nada parecido a un cáncer, su alma creció y creció siempre en valor, honradez y en amor a Nicaragua!

José Cuadra Vega surge lúcido y exclama su admiración a Manolo. La voz se alza y crispa las manos. De golpe parece haberle venido la imagen del hermano, perseguido, golpeado, torturado.





¿Por qué tiende la gente a olvidar las cosas malas del somocismo?

Algo verdaderamente inexplicable, porque creo que eran tan malas las cosas que hacía Anastasio Somoza García, que cuando hacía alguna cosa buena, eso resultaba como un lunarcillo en el horrible rostro de su maldad. Es triste que la gente olvide las atrocidades de estos Somoza.





Los hermanos

Josecito habla de sus otros hermanos. De Ramiro “Tipitapa” Cuadra recuerda que escribía postalitas famosas en las que “criticaba con muy buen humor, con mucha decencia, sin vulgaridad, nada que estuviera contra la moral”.



Ramiro, nos dice, escribía en una forma llena de humor, pero en el fondo había una gran dosis de verdad contra Somoza, de tal manera que las postalitas que escribía Ramiro estaban llenas de tal amargo humor, que Somoza por tres veces lo mandó llamar, y Ramiro me contó un día: “¡Ni m… que yo vaya ahí, porque me echa a los leones!

Poco es lo que puede decirnos ya Josecito, que el 21 de febrero cumplió años. Está cansado. Jadea. Quisiera hablar más, pero se le hace difícil. “¡Ay Edwincito… Josecito no puede más...!”. Dejamos que se recupere un poco. Él nos toma con su mano, delgada, delgadísima.



Me pregunto qué será de nuestra geografía poética cuando nos falte este paisaje doméstico, familiar, íntimo; cuando no hallemos más en el mapa de nuestra lírica esos campos y jardines de palabras, esos ríos tributarios de un lenguaje original, ese canto lacustre y a la vez urbano, entre lo místico y lo profano:

Baja, Virgen Pájara Casta, a los lupanares, baja y entra sigilosa/ a hurtadillas, como quien no ve nada y lo ve todo y no ve nada/ o casi nada, nada, o como cuando se ve el sol de puro claro/ el puro sol, y es casi noche, o pura noche y nada...



Nos ha dicho antes que se siente muy enfermo, que toda actividad intelectual ya es del pasado, que “la fuente ha cesado” y “las azucenas se han marchitado” y no escribe más poemas cuando abundan los antipoetas.





El hombre del Caribe

Josecito habla así de Abelardo: “Fue un hombre de una gran honradez militar. Él era militar desde antes que llegara Somoza García, luego estuvo sujeto a Somoza, desde luego, pero cuando Abelardo se dio cuenta de la gran cantidad de atrocidades y crueldades que cometía Somoza, entonces se volvió un gran antisomocista, de tal manera que Tacho Somoza García lo mandó a la cárcel y lo sentenció a ser fusilado, pero lo salvó la intervención de Sacasa. Luego lo mandó a la cárcel de Granada y de ahí se fugó a Costa Rica y corrió por el mundo. ¡Abelardo, un gran valiente, un gran hombre honrado!

De Luciano, de quien Coronel Urtecho decía: “El mayor de ellos, por más que trata de disimularlo, hasta en lo físico revela su condición de poeta, puesto que con los años se va pareciendo lejanamente a Dante”, Josecito expresa:

“Fue el mayor de todos los hermanos, de los seis varones y tres mujeres. Luciano fue un hombre muy leído. Luciano fue lo que se puede llamar un hombre dedicado a la lectura, y sabía y dominaba el inglés muy bien, de tal manera que fue el que tradujo a E.G. Squier, ex embajador (EU) que vino a Nicaragua. Es una traducción (la obra de Squier: ‘Nicaragua, sus gentes y sus paisajes’) muy elogiada por lo perfecto de su estilo”.





Josecito, ¿qué más le interesa antes de partir?

Lo que me interesa antes de morir es ver mi libro en una edición de lujo: “Poemas para doña Julia”.







El arte de ser aedo



¿Qué tan difícil es hacer poemas?

Para quien escriba una buena poesía, para quien escribe ese tipo de poesía, no es difícil. Difícil es cuando no se es buen poeta y trata de hacer --este mal poeta, este antipoeta—poesía, y entonces trabaja y trabaja, y al final de la jornada todo le salió hecho papilla.





¿Consejos a los poetas jóvenes?

Una gratísima impresión, te digo gratísima, porque tengo que decirte algo: no leo la poesía (joven) porque no la entiendo, por mi aspecto brutoide y porque no sé qué es eso de la nueva poesía. Solamente eso.





¿La ve muy sofisticada?

Es muy sofisticada en cuanto está llena de palabras de relleno, palabras que no vienen a decir nada, a ayudar nada, al contexto de lo que el antipoeta quiso decir en el antipoema que escribió.





A los nicaragüenses se les ha conocido como poetas. Nicaragua, tierra de lagos y volcanes y…

Nicaragua tiene fama de país de los poetas, creo que eso viene por el señor don Rubén. La gente cree que el que escribe un poema lo escribe mejor que Rubén o igual a lo que escribía. Por eso le dicen a Nicaragua “tierra de poetas”, no obstante no soy tan pesimista, realmente Nicaragua tiene muy, pero muy buenos poetas, son los que merecen que se le dé a Nicaragua el título de “Tierra de lagos, volcanes, ladrones y poetas”.





EL NUEVO DIARIO y el nuevo periodismo

Josecito, don José y José Cuadra Vega, los tres personajes, están muy complacidos con EL NUEVO DIARIO.



Ve, nos dice, diariamente me viene EL NUEVO DIARIO, valga la repetición, porque soy un hombre repetitivo, pero no en asuntos de mujeres, porque nunca he repetido a otra mujer para repetir a mi amadísima doña Julia, y digo eso porque está presente, si no, diría otra cosa.



(Doña Julia como que no oye, él baja la voz, se agacha y mira de reojo a su amantísima esposa)

¿Poeta, qué nos dice, como representante de la familia lírica Cuadra Vega de EL NUEVO DIARIO?

“No es porque Danilo Aguirre, mi buen amigo, mi carísimo amigo --¿no es cepillazo eso?-- me manda END gratis, diré que el periódico ha venido a señalar y a renovar, y a hacer un nuevo periodismo en Nicaragua, un periodismo que no era una realidad antes de que apareciera END bajo el mando, bajo la dirección afortunada, afortunadísima, de Danilo Aguirre Solís. Así piensa Josecito Cuadra Vega”.