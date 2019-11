Abortos se extienden y las muertes también

En un informe, los investigadores de Human Rights Watch, Ángela Heimburger y Lance Lattig, aseguran que decenas de mujeres han muerto a raíz de la penalización de la interrupción terapéutica del embarazo, pero de forma clandestina, el aborto cada día parece extenderse.



Por la derogación de una ley que tenía cien años de vigencia, el organismo señala que el Día de la Mujer fue una fecha de duelo nacional. Según una investigación realizada por el doctor Arnoldo Toruño, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, históricamente, aunque la ley ha prohibido los abortos inducidos, se practica una elevada cantidad de ellos en el país.



"Las leyes restrictivas han mostrado escasa efectividad para impedir que ocurran los abortos en nuestro país", escribió el doctor Toruño. "La lección clara es que ofrecer cárcel a las mujeres, lejos de ser una buena solución al problema, lo incrementa en términos de muertes maternas".



De hecho, consistente con la investigación, y a pesar de la prohibición, las mujeres nicaragüenses continúan teniendo abortos -—ya sea terapéuticos o de otro tipo—-, pero no en hospitales y clínicas del sector público, señala el informe.



“Si bien las nicaragüenses más solventes económicamente pueden tener abortos clandestinos a un precio elevado, las mujeres pobres y de las áreas rurales no cuentan con ese recurso. Resulta irónico que las políticas de un gobierno de izquierdas sólo estén reforzando la amplia brecha social”.





Lo positivo

Las tasas de mortalidad materna en Nicaragua continúan encontrándose entre las peores del hemisferio occidental, pero el Ministerio de Salud ha empezado a prestar más atención a la escasez de servicios de salud para la gente pobre. Ha enviado brigadas especialmente equipadas a áreas remotas y está importando médicos cubanos a fin de llenar los vacíos, reconocen.



La semana pasada, el Ministerio de Salud reportó que en el último año hubo una reducción del seis por ciento en la tasa de mortalidad materna. Estas mejoras podrían estar reflejando los mayores esfuerzos del gobierno por ampliar el acceso a atención de la salud.



Por otra parte, la prohibición de procedimientos médicamente necesarios, como la suspensión terapéutica del embarazo, no sólo está restringiendo el acceso de las mujeres a los cuidados de salud, sino también poniendo sus vidas en peligro, apuntan.



Señala el organismo que “hace décadas los gobiernos han eliminado algunas leyes sexistas que discriminaban a las mujeres”.



En vez de construir a partir de estas protecciones arduamente logradas, hoy día el gobierno de Daniel Ortega está erosionando algunas leyes que lo llevaron al poder, externan. “En ningún ámbito es tan marcado este retroceso como en los derechos fundamentales de las mujeres a la vida y la salud”.



Este año, el Día Internacional de las Mujeres fue simultáneamente una fecha de duelo tanto como un día de celebración en Nicaragua, anotan para recordar que en noviembre, la Asamblea Nacional promulgó una prohibición general del aborto.



“Desde entonces, decenas de mujeres nicaragüenses que padecían condiciones médicas que requerían de una suspensión terapéutica del embrazado o atención obstétrica de emergencia para salvar sus vidas han muerto innecesariamente o sufrido discapacidades severas”.





Escalofriante efecto

Médicas y médicos nicaragüenses nos hablaron sobre el escalofriante efecto que la prohibición del aborto ha tenido en su capacidad de brindar atención obstétrica de emergencia.



“Dado que las y los trabajadores de cuidados de salud temen que se les lleve a juicio si se sospecha que indujeron un aborto, una mujer murió desangrada porque no pudo recibir tratamiento en un hospital público. Médicas y médicos dicen que se debaten entre obedecer los mandatos del nuevo Código Penal de Nicaragua o asegurar el bienestar de sus pacientes”, narran.



El pasado octubre publicamos un informe que documenta los efectos devastadores de la prohibición de la interrupción terapéutica, y detalla las formas en que ésta viola los derechos fundamentales de las mujeres, precisan.





Servicios vedados

Los investigadores exponen que “exhortamos al gobierno a que clarificara los protocolos legales existentes para trabajadores de cuidados de salud; sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho, dejando así a las mujeres sin ninguna garantía de tener acceso oportuno y efectivo a servicios de emergencia”.



Asimismo, agregan, le solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que emitiera un dictamen acerca de la constitucionalidad de la prohibición, e instamos al presidente Ortega a vetar la medida que eliminaba del Código Penal una disposición que había permitido el aborto legal durante más de 100 años.



Hasta el momento, ni el presidente, ni la Corte Suprema ni el Estado en su conjunto ha respondido adoptando las urgentes medidas necesarias.



También integrantes de la sociedad nicaragüense han estado exigiéndole una decisión a su Corte Suprema. En enero de 2007, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico presentó un recurso ante la Corte Suprema solicitándole declarar inconstitucional la Ley 603, que penaliza todas las formas de aborto terapéutico.



La Corte, detalla, contaba con 60 días para pronunciarse después de que la Procuraduría General, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República emitieron sus decisiones. Esa ventana de oportunidad se cerró el 12 de junio del año pasado.



En el 28 de febrero, el Grupo Estratégico presentó un escrito para demandar que respondan sobre el recurso interpuesto en enero de 2007, pero existen preocupaciones de que deba presentar uno más si el nuevo Código Penal entra en vigor durante este proceso.



Indudablemente, la Corte Suprema tiene muchos casos por conocer, pero mientras tanto las vidas y la salud de las mujeres continúan en riesgo. Este año, en el Día Internacional de las Mujeres, es hora de reajustar el panorama y rescatar la salud y las vidas de las mujeres, enfatizan los investigadores.





(Ángela Heimburger y Lance Lattig son, respectivamente, investigadores sobre derechos de las mujeres y editor de Human Rights Watch)