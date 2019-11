Policías expulsados por tráfico de armas

LEÓN



Tres policías de línea que laboraban en el área de vigilancia y patrullaje en la delegación de León, fueron dados de baja por supuesta corrupción y tráfico interno de armas. Asimismo, han sido removidos y dados de baja otros oficiales de la misma institución por estar involucrados en anomalías que no fueron reveladas públicamente por las autoridades policiales.



Después de varios meses de investigación, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía dio de baja a los oficiales Rito Caballero, Alcides Chavarría Dolmus y Pedro Berríos por comercializar ilegalmente balas a sujetos que trabajaban en el Mercado Oriental, de Managua.



Los tres policías implicados en el supuesto delito de corrupción y tráfico interno de armas fueron señalados de haber facilitado armas a los plagiarios del productor jinotegano Andrés Altamirano García en enero del presente año.



El comisionado Douglas Zeledón Largaespada, jefe de la Policía en León, descartó que los oficiales estén involucrados en el delito de plagio. “No tiene que ver nada una cosa con la otra, no hay nada que indique que los oficiales tengan que ver con los plagiarios, simplemente que los policías estaban vendiendo tiros a otros sujetos que también estaban siendo investigados en Managua, pero los policías no tienen que ver nada con el plagio, aunque incurrieron en el delito de tráfico de armas”, refirió.



En algunos medios de comunicación local se rumoró que los plagiarios habían manifestado a las autoridades policiales y judiciales que las armas utilizadas durante el secuestro del productor jinotegano habían sido facilitadas por los mismos policías. El comisionado Zeledón desconocía la información y aseguró que las investigaciones indican que nada tiene que ver una cosa con la otra.



En las últimas semanas, las autoridades policiales han removido de sus cargos a varios policías que posteriormente han sido dados de baja. El teniente Ramón Osorio Roque, jefe de Auxilio Judicial en Nagarote, fue dado de baja al igual que el subcomisionado Edgard Sánchez, de la Oficina de Tránsito en León.