End

Los foros electrónicos de elnuevodiario.com.ni fueron nuevamente un espacio de discusión donde los más de 174 mil visitantes de esta semana tuvieron la oportunidad de opinar sobre el conflicto entre Ecuador, Colombia, Venezuela y Nicaragua.





Conflictos con Colombia

Todas las noticias relacionadas con este conflicto, que inició con la muerte del número dos de la FARC, Raúl Reyes, encabezaron la lista de las más leídas durante toda la semana.



Ciberlectores de diversas nacionalidades opinaron sobre la crisis diplomática que puso al borde de un conflicto armado a los países latinoamericanos. Sin embargo (para suerte de todos), mientras en el contexto real el problema no pasó de acusaciones verbales entre mandatarios, en las fronteras abiertas de END online se rompieron las relaciones diplomáticas entre cibernautas. Insultos y descalificaciones dirigidas principalmente a los presidentes de los países involucrados, algunos de ellos no pudieron ser publicados por el respeto, ética y balance que a ha caracterizado al foro.



Algunos comentaristas pidieron al presidente Ortega no involucrarse en este conflicto. Otros recordaron la época de los 80, cuando Nicaragua sufrió un cruento conflicto bélico. También hubo algunos que felicitaron a Colombia por su acción en contra de las FARC; ciertos cibernautas cuestionaron a Ecuador por aparentemente refugiar a la guerrilla en su territorio; también hubo quienes opinaron que independientemente de que las FARC hayan estado en territorio ecuatoriano, Colombia no debió irrumpir en el país suramericano, ya que violentó su soberanía.



Varios coincidieron en que “lo peor que podría pasar es una guerra en Suramérica, porque eso sería un desgaste innecesario que al final traería miseria a los países”. Un comentarista muy apesarado escribió que “es triste que sucedan estas cosas. Como seres humanos no deberíamos eliminarnos los unos a los otros”.





Baja a policías y libertad a asesinos

Otro de los artículos que generó bastante controversia y estuvo entre las noticias más leídas fue el del retiro de cinco comisionados mayores que fungían en las principales direcciones de la Policía.



Asimismo, la nota sobre la reducción de pena y régimen de convivencia familiar para Eugenio Hernández González y William Hurtado García, homicidas confesos de los periodistas María José Bravo y Carlos José Guadamuz, respectivamente, fue comentada por los ciberlectores que expresaron estar en contra de tal decisión, ya que sienta un mal precedente dentro de la jurisprudencia nacional.





La encuesta END

Esta semana elnuevodiario.com.ni preguntó a los ciberlectores si estaban de acuerdo con que la Asamblea Nacional apruebe la iniciativa de Ley Especial para el Uso Responsable del Servicio Público Básico de Energía.



Un total de 135 ciberlectores participaron de nuestra encuesta. El 76 por ciento opinó que sí está de acuerdo con esta nueva ley, en contra del 24 por ciento, que respondió no.



Desde elnuevodiario.com.ni agradecemos las visitas, comentarios y sugerencias que nuestros ciberlectores, nos dan, y los animamos a que continúen en contacto esta semana que inicia, donde los mantendremos informados con las noticias más relevantes del país y el mundo.