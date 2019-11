Bavinic malversado

La Junta Liquidadora del extinto Banco de la Vivienda Nicaragüense (Bavinic) causó al Estado un perjuicio económico que asciende a los 4 millones 800 mil dólares, a través de la venta de bienes inmuebles, por los cuales se ofrecieron cantidades ínfimas. Al respecto, y según las investigaciones que realiza la Contraloría, algunas fueron rechazadas y otras aceptadas.



El actual Ministro Presidente del Intur, arquitecto Mario Salinas Pasos, aparece entre esos compradores “exitosos”, como se verá más adelante, así como también se encuentran otros que, por ofrecer sumas irrisorias, no lograron quedarse con apetecidas propiedades.



Documentación del Bavinic en poder de EL NUEVO DIARIO, revela que entre los oferentes que proponían sumas ínfimas por bienes del Estado, figuran el actual Procurador General de la República, Hernán Estrada Santamaría, y el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). También aparece Orlando José Gómez, ex diputado parlacénico y actual funcionario de la Cancillería, pero éste dijo que se trata de un homónimo.



Un informe ejecutivo fechado el 31 de enero pasado, de la auditoría que realiza la Contraloría General de la República (CGR), y que contiene el 75 por ciento de avance sobre el análisis de la venta de propiedades de parte de la Junta Liquidadora del Bavinic, del 01 de enero de 2005 al 10 de enero de 2007, revela que el Estado sufrió un daño patrimonial de 4 millones 830 mil dólares.



El contralor Lino Hernández dijo desconocer el informe, porque el último que le habían presentado es del año pasado, pero señaló que el trabajo de este caso “estaba bastante avanzado”. Su colega, el vicepresidente de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, confirmó por su lado la existencia del documento, y señaló que a más tardar para la Semana de Pascua, estará en manos del Consejo para fallarlo.



El informe señala que la Junta Liquidadora del Bavinic, integrada en ese entonces por Adolfo “Popo” Chamorro César, Jerónimo Sequeira Gómez, Víctor Arce Ugarte y William Báez, aprobaron sin sustento legal, descuentos en la venta de propiedades hasta por la suma de 1 millón 324 mil dólares.



Los descuentos, de acuerdo con el informe, se dieron a favor de personas naturales y jurídicas, y alcanzaron rangos desde el 10 hasta el 95 por ciento del valor, según avalúos independientes y catastrales.



La directiva también autorizó la venta de propiedades con precios por debajo de los establecidos en los avalúos, y el Bavinic dejó de percibir 1 millón 359 mil dólares. Un ejemplo de esto, es la venta de la casa No 46 de Residencial Las Colinas, a favor de Adán Luis Talavera Salinas, en 50 mil dólares, cuando el precio, según el avalúo, era de 113 mil dólares.



También se mencionan cuatro lotes ubicados en la finca San Carlos, conocida como “Cuesta El Plomo”, a favor de varias sociedades anónimas y personas naturales, en 180 mil dólares, cuando las propiedades sumaban entre todas 1 millón 460 mil dólares. Cabe destacar que al momento de la venta, este bien estaba en litigio y aun así, se negoció.



Más anomalías



De igual forma, el documento de la CGR dice que la Junta Liquidadora del Bavinic, avaló la venta de propiedades por debajo del precio ofrecido por los interesados en los inmuebles y del indicado en los avalúos.



Doña Sonia Somarriba García ofreció comprar una propiedad en 30 mil dólares, y la Junta Directiva aceptó. Posteriormente, la misma directiva revocó la venta para ceder la propiedad a Luis Chávez Solís, quien sólo ofreció 17 mil 500 dólares, y también decidió, además de devolver los 30 mil dólares a doña Sonia, darle 5 mil 450 dólares en concepto de “compensación y gastos pagados”.



En el reparto Planetarium, la Junta Liquidadora autorizó vender lotes a razón de 6 mil dólares cada uno, sin contar con ningún tipo de avalúo de peritos independientes o catastrales, para así determinar el precio base o de comercialización. Esta decisión dio lugar a que el Bavinic sólo obtuviera 20 mil dólares por cinco lotes, cuyo precio real eran más de 121 mil dólares.



Hasta lo que no era de ellos



Asimismo, el informe de la CGR dice que se vendieron dos bienes inmuebles por la cantidad de 6 mil dólares cada uno, cuando el dominio de dichos inmuebles no estaba a favor del Bavinic, sino de la Procuraduría General de la República (PGR).



También se observa que se vendió en 6 mil 500 dólares un bien inmueble al actual ministro presidente del Intur, Mario Salinas Pasos, quien según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podía obtener la propiedad, pero por más de 76 mil dólares, cantidad que debía pagar a través de Bonos de Indemnización a favor de la PGR. También se autorizaron ventas de propiedades a empleados del Bavinic, violentando la Ley de Probidad.



La Junta Liquidadora autorizó la venta de inmuebles por 1 millón 900 mil dólares, cuando ya su plazo de funcionamiento había vencido. La Ley 553, que reformaba la 428 --Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur)--, dejaba sin facultades a los liquidadores del Bavinic el 30 de abril de 2006, pero los auditores se encontraron conque del 1 de mayo al 31 de julio de ese año, se vendió una buena cantidad de propiedades.



La Junta Liquidadora vendió más de 520 mil dólares y “Popo” Chamorro solito autorizó un millón 400 mil dólares, según el informe.



Chamorro, en un principio, aceptó hablar con EL NUEVO DIARIO del informe y del trabajo de la Contraloría, pero posteriormente se excusó y dijo que no se pronunciaría al respecto.



Contraloría “miope”



Quien sí accedió a brindar una entrevista fue Jerónimo Sequeira Gómez, ex presidente de la Junta Liquidadora del Bavinic, quien acusó a la Contraloría de padecer de “miopía” por no realizar una correcta auditoría sobre la venta de propiedades que realizó ese consejo.



Afirmó que todos los hallazgos de la CGR, resultaron de inspecciones superficiales, ya que todas las gestiones están justificadas. Sequeira se hizo acompañar de Mercedes Velásquez, la abogada que se encargó de constatar el estado legal de las propiedades liquidadas.



Sobre las ventas con descuentos de hasta un 95 por ciento, el ex presidente de la Junta Liquidadora afirmó que dichas rebajas no se realizaron sobre inmuebles valiosos, sino sobre casas “chiquitas, deterioradas, o que estaban a la orilla de un cauce”.



“No se trata de una propiedad que costaba 1 millón o 2 millones y que la dimos en el 10 por ciento, sino que es la sumatoria de un montón de propiedades chiquitas, de gente de escasos recursos, que estaba sin trabajo, que tenían 35 años de habitar el bien, entonces tenías que darles una solución”, señaló.



Según la doctora Velásquez, “todas esas cosas se conjugaron para poder hacer este tipo de descuentos, lo que estaba permitido por la ley”.



Sequeira dijo, además, que la cifra de US$ 1 millón 324 mil 613 que establece la Contraloría como pérdida, es erróneo, “porque ese millón suma lo que ellos hipotéticamente dicen, a precios de mercado”.



Velásquez afirmó que únicamente se aceptaron los más altos precios ofrecidos. “Por ejemplo, a una propiedad se le ponía un valor de 30 mil dólares, pero allí están las actas donde ofrecen sólo 12 mil dólares”, dijo.



“Hasta hay una de Hernán Estrada, donde puso una con un valor de 12 mil dólares cuando valía 30 mil. Entonces se vendió al que puso la mejor oferta. Esa es la forma como la Junta vendía las propiedades”, añadió.



“Lo que pasa es que la Contraloría lee las actas, pero no investiga más, y creen que nosotros les estamos vendiendo a ellos y no es cierto”, afirmó Sequeira.



Abuso para evitar demanda



Sobre la reversión de una compra-venta efectuada con Sonia Somarriba García y la compensación de 5 mil dólares que la señora recibió, el ex presidente de la JL señaló que se trató de una medida para evitar una demanda legal, como consecuencia del abuso de poder de Luis Ángel Chávez, un supuesto influyente ex funcionario del desaparecido Misterio del Interior.



Sequeira relató que Chávez se apropió ilegalmente de un terreno en Villa Fontana, adyacente a uno que verdaderamente le pertenecía. El bien usurpado había sido puesto a la venta por el Bavinic, y Sonia Somarriba había mostrado interés, según explicó.



Al no poder efectuarse la venta a Somarriba, el Bavinic se vio obligado a compensarla con 5 mil dólares, por los gastos legales y la elaboración de planos en que incurrió, de lo contrario, la Junta Liquidadora habría sido demandada. Un caso similar ocurrió en Granada, señaló.



“Coimas y propinas”



En cuanto a la venta de casas en el reparto Planetarium, Jerónimo Sequeira señaló que las cifras reflejadas en el informe de la Contraloría, corresponden a un pago por legalización y escrituración que realizaron las personas que vivían en dicho domicilio.



El ex funcionario del Bavinic dijo, sin embargo, que los adquirentes ya habían pagado cifras considerables por esas viviendas.



El acuerdo fue con Adolfo Chamorro, “y donde también estaba de “testigo Masaya” Rafael Solís. Se platicó que el banco podía darles las escrituras directamente a ellos mediante un pago, llamalo coima, llamalo propina, lo que vos querrás”.



“Entonces, la Contraloría, erróneamente y sin preguntar a nadie, establece que esos seis mil dólares era el precio de venta en que el banco se las estaba vendiendo, pero el banco no estaba vendiendo nada, algunos habían pagado y otros faltaban”, aseguró Sequeira.



Dijo también que la venta de viviendas ubicadas en Villa Bosco Monge, en Masaya, sí estaba autorizada, según se establece en el Decreto 309, relativo a la condonación de los adeudos otorgados por el banco. Pero indicó que los auditores no lo tomaron en cuenta.



Defendió, además, la venta que se hizo a funcionarios del mismo Bavinic, porque la Ley no se lo prohibía a la Junta Liquidadora, y porque se trataba de “casas chiquitas” para empleados menores.



Y sobre la venta, propiedades posteriores al 30 de abril de 2006, fecha en que oficialmente desaparecía la Junta Liquidadora, explicó que dichas operaciones habían sido autorizadas antes de esa fecha “y tenían que ejecutarse”.



El oferente Hernán Estrada



El actual procurador, Hernán Estrada Santamaría, aparece en los registros del Bavinic como uno de los oferentes que participaba en las subastas de bienes, proponiendo precios mínimos por los bienes del Estado que hoy defiende.



Estrada ofreció 13 mil 901 dólares al Bavinic por una propiedad denominada “Terrenos en Santa Sofía”, cuyo precio de referencia, de acuerdo con los libros, era de 167 mil dólares. Orlando José Gómez, ofreció por esa misma propiedad 37 mil 500 dólares.



Estrada ofreció 31 mil 850 dólares por la propiedad “Jardines de Managua”, que en los libros del Bavinic tenía un precio de referencia de 120 mil dólares. El actual procurador también pujó con 20 mil dólares por una propiedad conocida como “Residencial Santa Isabel”, cuya referencia de precio eran 40 mil dólares. Orlando José Gómez ofreció 16 mil 880 dólares.



Por más de una semana EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión del procurador Estrada, sin embargo, la única respuesta que obtuvimos nos llegó a través de un escueto correo electrónico de Auxiliadora Rayo, encargada de Relaciones Públicas de la Procuraduría.



“Referente a versión de la PGR en caso de venta de propiedades de parte del Bavinic: Tengo a bien aclararte de manera categórica que el PGR (Procurador) no ha realizado ninguna compra al Bavinic”, dice el correo. Efectivamente, EL NUEVO DIARIO le dio seguimiento a cada una de estas propiedades y ninguna quedó en manos de Estrada, por los precios irrisorios que ofreció.