Acusan a juez de terrorismo judicial

“La peor dictadura es la del gobierno de los jueces, bajo su mandato se cometen los peores crímenes amparados con falsa aplicación de la ley; se condena a inocentes; se absuelve a culpables, se otorga derechos al que no los tiene, y se priva de derechos a sus verdaderos titulares, convirtiéndose más tarde en terrorismo judicial, es a lo que hemos entrado en Nicaragua y es necesario detener”.



Lo anterior es parte del libro “El proceso de Cristo”, escrito por el magistrado constitucionalista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Iván Escobar Fornos, y que directivos de la Asociación de Abogados y Notarios Públicos del departamento de Granada (Anpugra), retoman para describir la situación imperante en el Juzgado de Distrito Civil de Granada.



Los directivos de Anpugra han demandado a los magistrados de la CSJ que tramiten e investiguen las 17 quejas que diversas personas han interpuesto ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) para que proceda a la destitución del juez de Distrito Civil de Granada, Róger Pérez Vega.



END conversó con los directivos de Anpugra: Valentín Barahona Mejía, Presidente; Ernesto Zambrana Sanders, Vicepresidente; Leopoldo Delagneau Barquero, Fiscal; Roberto Zamuria Martínez, Relaciones Públicas, y Donald Barahona Cruz, Tesorero.



Zambrana Sanders, en representación de sus colegas, refirió que tienen copias de 17 quejas que comenzaron tres años atrás, poco tiempo después de que Pérez asumiera como juez, pero hasta hoy no han tenido respuesta, pese a sostener reuniones con el magistrado Edgard Navas, que atiende la región, y con el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez.



En las quejas, indica Zambrana, se han señalado con lujo de detalles las anomalías y hasta delitos, y en algunos casos han dicho que no hay mérito y que hagamos uso de los recursos que da la ley.



El juicio y los recursos establecidos son una cosa, pero la tramitación de las quejas y la investigación de irregularidades son otra cosa, explica, tras afirmar que aunque se haga uso de la vía correspondiente, en algunos casos hay cosa juzgada y queda muy poco por hacer para recuperar lo perdido por irregularidades en los procesos.



“Se juega con el patrimonio de los ciudadanos, a veces con el único bien que les ha costado toda la vida”, todo por mantener protegido a un juez, que desde su llegada ha actuado de forma irregular aseguran los litigantes.



Ejemplificaron que en un caso, un ex marido demandó a la mujer y a los hijos por una propiedad, y el guardador ad litem nombrado por el juez, estaba en el juzgado esperando que lo notificaran para el cargo, en un proceso simulado relámpago, lleno de arbitrariedades, donde hay en juego 109 mil dólares.



Manda preso a esposos e hijos



Entre las quejas presentadas ante la CSJ, figuran la de Filadelfo Pilarte, a quien Pérez mandó a prisión junto a su esposa de 66 años y a dos hijos, por defender una propiedad que compraron desde hace muchos años y que alguien pretende arrebatárselas. En la queja refiere que el día que le notificaron la sentencia, él y su esposa fueron hospitalizados porque están enfermos.



Otra queja es de Luis Felipe Jiménez, a quien el juez Pérez ordenó que lo desalojaran de donde habitaba, con base en las leyes de la propiedad, pese a que la Asamblea Nacional aprobó la Ley 512, que mandó a suspender los desalojos y juicios en casos de conflictos de propiedad referidos a la Ley 278.



Omar Tapia Osorio tiene una queja contra el juez Pérez, porque siguió un proceso sin hacerle ninguna notificación de la demanda que existía en su contra, de la que se enteró hasta que llegaron a desalojarlo de una propiedad que había adquirido años atrás.



La “mano pachona”



Según los litigantes, el juez Pérez, goza de la protección del magistrado liberal Edgard Navas, quien está dispuesto a “mantenerlo a fuego y candela, aunque deje en mal al Poder Judicial”.



Durante una visita a Granada buscamos la versión del juez Pérez, en torno a las quejas, pero en el despacho indicaron que se encontraba fuera, también llamamos dos veces por teléfono, y una voz de mujer respondió que no estaba.



Para los litigantes, el magistrado Navas, en su calidad de miembro del Consejo Nacional de Administración, debería ser uno de los más interesados en ver las anomalías y no defender lo indefendible, minimizando la situación y calificándola como simple retardación de justicia.



Indicaron que los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, en la medida de lo posible, han tratado de revocar las irregularidades de Pérez, pero cuando alguien ha sido despojado de su bien, es difícil recuperarlo.



El Tribunal de Apelaciones conoce el problema, pero está con las manos atadas, porque con la Ley de Carrera Judicial todo le corresponde al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, expresaron los litigantes.



Recordaron que cuando otros magistrados eran los encargados de atender Granada, nunca se dieron ese tipo de situaciones, pero ahora, Navas “lo mantiene por mis pistolas”, indicaron los litigantes, tras expresar su preocupación porque los demás miembros del Consejo tampoco han dado respuesta.



Según los litigantes, un hijo de Navas, de nombre Otto, recibe atención privilegiada del juez Pérez, porque aunque no aparece en los juicios con su nombre, saben que se mueve tras de algunos casos.



Adelantaron que si Navas y la CSJ no atienden las quejas y sus peticiones para destituir a Pérez, pedirán públicamente que Navas no sea reelecto por apañar a un juez que actúa de forma irregular en perjuicio de la ciudadanía, de la seguridad jurídica y del propio Poder Judicial.



Juez actúa desafiante por protección



El Presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, Norman Miranda, comparte los señalamientos de los litigantes, y expresa su preocupación por la situación que se vive en el Juzgado de Distrito Civil del departamento.



Lamentó que la Ley de Carrera Judicial centralice las facultades disciplinarias en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, porque antes la Ley 260 --Ley Orgánica del Poder Judicial-- les daba la competencia para atender los asuntos disciplinarios de los jueces.



Reveló que él y sus colegas magistrados tratan de resolver los entuertos de Pérez a través de los recursos, y aunque no se puede disponer de medidas disciplinarias, el artículo ocho de la Ley 260 los faculta para instruir a los jueces sobre asuntos procedimentales.



“Eso lo hemos hecho varias veces, pero el juez no lo toma en cuenta. No nos inmiscuimos en el juicio jurídico del juez, pero bastantes veces hemos enderezado los entuertos por la vía del recurso de apelación para restituir los derechos conculcados a los afectados”, indica Miranda.



Según Miranda, como el juez Pérez sabe que en la sala enderezan sus desaguisados, entonces ahora se ha constituido en alzada de sí mismo, lo cual es una violación al debido proceso, o bien lo hace la suplente, con quien tienen una buena coordinación para eso.



Refirió que en el Juzgado que preside Pérez, con frecuencia se hacen “notificaciones fantoches”, porque se sabe dónde vive determinada persona y se les comunica por tabla de avisos los autos o las sentencias, y cuando la persona se llega a enterar no tienen nada que hacer.



Asimismo, afirmó se “nombran guardadores ad litem fantoches que llegan a allanarse cuando todos están absorbidos en otras cosas, por ejemplo, Día de las Madres, Día de la Purísima (siete de diciembre), Día de los Muertos, son fechas crípticamente muy activas en el juzgado. Es una situación dramática, patética”.



Expresó su confianza en que la CSJ atenderá la situación que afecta a decenas de ciudadanos de todos los niveles sociales, porque el robo de una bicicleta para un pobre equivale al robo de un Cadillac para un rico.



Para Miranda, la solución no es crear otro juzgado, como han dicho algunos magistrados, porque eso es intentar acreditar la idea de que el juez es bueno, pero está abarrotado de trabajo, y no es así, porque todos los otros podrán ser buenos, pero éste no cambia, es un molde que no cambiará.



“A mí me da fatiga existencial porque recarga el trabajo, los abogados llegan a quejarse como catarsis, y él se pavonea desafiante, y la CSJ tiene conciencia clara y meridiana, pero hay como una paraplejía, porque no se atreven a tomar una decisión”, afirma Miranda.



“Es una situación ostensible, desafiante, que necesita un remedio. Es un ejemplo de contravalor, de la sociedad necrófila. A veces me pongo pesimista porque no se corrigen irregularidades que afectan la justicia, porque cuando hay buena justicia, los buenos inversionistas invierten y abonan al desarrollo del país”, expresó.



Navas: Le tienen animadversión al juez



El magistrado Edgard Navas, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, defendió la actuación del juez Pérez, y hasta dijo que en comparación con otros juzgados del país, como León y Managua, supera a otros jueces en rendimiento.



Tiene una carga extraordinaria de trabajo; la queja es por retardación de justicia, justificó Navas, a quien le indicamos que los litigantes mostraron quejas graves contra el juez que no se refieren a retardación, sino a irregularidades.



Según Navas, los litigantes quieren utilizar el área disciplinaria para litigar en vez de utilizar los procedimientos establecidos en la ley. Sin embargo, la magistrada Alba Luz Ramos, miembro del Consejo, explicó que hay casos donde es necesario que la CSJ investigue, y no se trata de litigar a través de las quejas.



De acuerdo con Navas, al defender la actuación del juez Pérez no trata de apañar ninguna sinvergüenzada. “Creo que conversando con él se formará un criterio diferente del juez”, dijo, tras opinar que la solución es la creación de un segundo juzgado, cosa que rechazan los litigantes y el magistrado Miranda.



“La verdad es que el doctor Miranda le ha agarrado animadversión al juez, es él quien encabeza la situación y quien le está echando encima a los litigantes”, afirmó molesto el magistrado Navas, al preguntarle por qué defiende al juez Pérez y no tramitan las 17 quejas.



Navas aseguró que su hijo Otto no aparece en ningún juicio, y con los señalamientos que hacen de él, le están negando el derecho a ejercer su profesión.



En relación con la opinión de los litigantes para que no sea reelecto magistrado, respondió: “Ese es el criterio específico de ellos. La reelección depende de otras instancias”.



Alba Luz Ramos: Hay que actuar



La magistrada Ramos reconoció que los litigantes han hecho planteamientos en relación con el juez Pérez, desde hace mucho tiempo, y ella los ha expresado a su colega Navas, quien le ha respondido que ahí (Granada) hay mucha enemistad.



Explicó que en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, los magistrados Navas y Marvin Aguilar se encargan de revisar primero las quejas, y ver a cuáles se les debe abrir investigación o cuáles cerrar, y en algunos casos las han regresado por considerar que deben ser investigadas y no cerradas.



Al revisar esos autos de inadmisibilidad, los he regresado con una nota diciendo que se debe abrir el informativo, porque hay suficientes elementos. Muchas veces es cierto que está ligado a asuntos jurisdiccionales, pero también hay indicios de irregularidades que se deben investigar, para determinar si el juez ha actuado contra la ley o más allá de lo que la ley le establece.



“Estoy preocupada, porque no se aplica el mismo rasero para abrir o cerrar quejas; con casos cuasi delincuenciales se cierran las quejas y eso preocupa. O bien hay varias quejas contra un juez y están trabadas todas en una oficina”, expresó Ramos.



En el caso específico de Pérez, Ramos reconoció que existen varias quejas sin tramitar, y que los magistrados de Granada les han planteado la situación porque los litigantes constantemente recurren donde ellos y no pueden darles respuesta.



Ramos considera que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial no puede seguirle dando largas a la situación de Granada, y debe actuar como han hecho en otros casos, aun sin que existan tantas quejas como pasa en la Gran Sultana.