Temen control partidario de la Cruz Roja

La intervención de la Cruz Roja Nicaragüense ordenada por el Ministerio de Gobernación (Migob) podría pasar a ser analizada por el Poder Legislativo, indicó el presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, quien no descartó la posibilidad de interpelar a la titular de esa cartera Ana Isabel Morales.



“La verdad es que es un tema delicado, no lo hemos analizado, podemos hacerlo, y si determinamos que la ministra Morales se extralimitó en sus funciones cabe una interpelación”, dijo Pallais, ayer, al hablar con END.



La enlace nacional de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz, y el experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, opinaron que al margen de los problemas administrativos que ha tenido la institución benéfica con una directiva ilegal que encabezaba Esperanza Bermúdez, la intervención del Migob “es peligrosa”.



Álvarez señaló que la única autoridad facultada para ordenar intervenciones es un juez, y que en este caso fue una entidad administrativa la que decidió actuar, pero no sólo eso, porque se arrogó el derecho de nombrar una nueva Junta Directiva, es decir, actuando como autoridad jurisdiccional y usurpando el exclusivo derecho de los asociados.



El diputado Pallais recordó que, en los años 80, el primer gobierno de Daniel Ortega actuó de la misma forma en contra de la entidad benéfica. “También se la tomaron y perdió totalmente su independencia y neutralidad, es decir, se extravió su razón de ser, todo para controlar la institución”, dijo Pallais, sin brindar mayores detalles.



El legislador liberal, al igual que Muñoz y Álvarez, guardó distancia del conflicto que había en la Cruz Roja, generado por la negativa de doña Esperanza Bermúdez de convocar a elecciones, y dijo que “lo más importante siempre es respetar la institucionalidad”, y que eso no se corresponde con acciones que afecten el Estado de Derecho.



“No tengo los elementos suficientes como para pronunciarme de manera categórica, tendría que ver hasta dónde da facultades la Ley 147 al Ministerio de Gobernación, pero lo que espero es que no se trate de insertar cuadros sandinistas para controlarla, porque es una institución de suma importancia a nivel local e internacional”, dijo Pallais.



La Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, es la norma por medio de la cual la Asamblea Nacional otorga las personerías jurídicas a estas ONG, las cuales luego se registran en el Migob.



Esa Ley faculta a Gobernación para regular el funcionamiento de las ONG, no obstante, limita a esa entidad a que los organismos rindan informes financieros y mantengan actualizada y legalizada a la Junta Directiva. La intervención de que habla esta ley se limita a suspensiones temporales para ponerse a derecho.





Presidenta interina defiende intervención

La doctora Leonor Gallardo, presidenta Interina de Cruz Roja Nicaragüense, expresó durante la inauguración del Plan Playa, que no podía referirse a los temores de otras ONG por la intervención que hizo el Migob la instancia que preside.



“La ley respalda la actuación del Ministerio de Gobernación, y esta intervención fue solicitada por las partes, no sé las otras ONG”, dijo Gallardo.



“Esta situación creó algunos temores en la institución (Cruz Roja), pero el sábado, en la primera reunión de Consejo se disiparon las inquietudes que existían, y lo único que quedó --y es lo que nos mantendrá cohesionados-- es que todos somos Cruz Roja, una misma institución que trabajará por la única razón de ser que tiene, que es salvar vida y ayudar a los que nos necesiten”, añadió.



También Gallardo refirió que en esta primera reunión del Consejo Directivo Interino de Cruz Roja, que comenzó a funcionar el pasado jueves, se acordó establecer un período prudencial para conocer la situación de la institución a fondo e instalar las juntas de cada delegación de cara a las elecciones.



“El tiempo no está definido con fechas, pero sí nos tomaremos el tiempo necesario, no nos entronizaremos, pero esperaremos un tiempo mínimo de entre seis y ocho meses, eso depende de la instalación de las Juntas para realizar las elecciones, pero el Consejo Directivo en su primera reunión ayer (sábado) dispuso que se debe tomar en consideración a todos para que estas elecciones sean transparentes y continuemos funcionando”, concluyó Gallardo.