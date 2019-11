Socorristas vigilarán desde sillas plásticas

Giovanni Cuadra, de 33 años, y habitante de Altagracia, es uno de los mil 400 socorristas voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense que durante este verano resguardará la vida de las personas que se aventuran a ahuyentar el calor en 125 balnearios del país.



Con catorce años de experiencia en salvamento, y sin devengar salario por esta labor, Cuadra señala que su vida durante la temporada de verano, iniciada ayer con la inauguración del Plan Playa 2008, es estar en las playas de Pochomil o de cualquier balneario al que sea asignado, siempre alerta para dar respuesta cuando se le solicita.



“Estar en los balnearios es una cuestión de solidaridad. Yo llegué a la Escuela de Salvamento de la Cruz Roja como invitado, y me quedé porque me gustó y porque siento que nuestro trabajo es importante, por eso estamos aquí”, dijo, refiriéndose a los 17 compañeros que junto a él se ubican en toda la línea de playa de este balneario.



Con las uñas



La doctora Leonor Gallardo, Presidenta interina de la Cruz Roja Nicaragüense, declaró ayer durante la inauguración del Plan Playa 2008, que desde el pasado dos de marzo los socorristas se encuentran en las playas y balnearios del país, y han brindado 14 atenciones y no ha habido decesos.



“Estamos trabajando con apenas el 36 por ciento del presupuesto de millón y medio de córdobas que se requiere, por eso hacemos un llamado a instituciones, empresas y gobiernos municipales para que apoyen a las filiales, pues desde la nacional lo único que les garantizaremos es avituallamiento. El presupuesto, que consiste en shorts, chinelas y gorras más no combustible y alimentación, lo gestiona cada filial”, expresó la doctora Gallardo.



Sin torres



La falta de presupuesto de la Cruz Roja es notoria, sólo basta ver las condiciones de las torres de control --sin techo y deterioradas-- ubicadas en la zona de Bajamar, en Pochomil, razón por la cual los socorristas cargan unas sillas plásticas hasta la orilla del mar, donde se ponen de pie para vigilar a los bañistas.



Esta situación se repite en otros balnearios donde la llegada de bañistas es masiva. Es importante reconocer que a las playas del país en la temporada de verano se trasladan alrededor de medio millón de personas, y el año pasado la Cruz Roja Nicaragüense proporcionó 675 servicios entre salvamentos, primeros auxilios, traslados a centros hospitalarios y cuido de niños extraviados.



“Pese a todo, queremos reiterarle a la población que estaremos en las playas y que no duden en llamar a un socorrista si hay alguien en peligro, y a los padres les pedimos que sean cuidadosos con sus niños, pero sobre todo que antes de salir de casa les digan que en caso de perderse busquen la Cruz Roja, donde estarán protegidos mientras ellos les llegan a buscar”, mencionó la doctora Gallardo.



Cuánto cuesta



Es importante destacar que algunas municipalidades costeras han establecido un impuesto vía ordenanza municipal, para que la temporada les deje algunos recursos que les permita hacer frente a los volcanes de basura y playas sucias que les quedan cuando los veraneantes se marchan.



De allí que la municipalidad de San Rafael del Sur haya colocado una aguja en la vía de entrada donde se cobra 25 córdobas a los carros, 30 a las camionetas y cien córdobas a los autobuses que ingresan, pero no será el único cobro, pues si se dirige al Centro Recreativo Pochomil, administrado por el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), deberá pagar 10 córdobas si va en moto, 25 si ingresa en carro, 30 si va en camioneta y 200 córdobas por ingresar con un autobús.



Igual que otros años, deberá ir preparado, pues la necesidad de clientes de los restaurantes hace que sus meseros y meseras se ubiquen en la vía y se lancen a los vehículos a la caza de un comensal.



Esta acción, de acuerdo con los propietarios de restaurantes, se hace porque los clientes cada vez son menos y hay que “enamorarlos”.



“La gente que viene en su carro dice que por lo caro de la gasolina trae su comida, y lo más que piden es un pescado, y en el caso de los que vienen en excursiones con los buses es peor: traen todo. Esperamos que este año la gente venga y consuma más, porque ésta es la temporada en la que procuramos salir de deudas”, dijo la dueña de un local que prefirió omitir su nombre.



Éstas son algunas recomendaciones de la Cruz Roja para el Plan Playa 2008



No deje a los niños solos a la orilla del mar.



Espere dos horas antes de ingresar al agua, después de comer.



Colabore con los guardavidas cuando realizan labores de rescate.



No ingrese al mar si no sabe nadar o en estado de ebriedad.



Si sabe nadar, no se lance de cabeza al agua en sitios que no conoce

Si viaja en lancha, no recargue el peso máximo que éstas poseen

No camine descalzo en la arena, puede sufrir quemaduras o heridas.



Si en la costa siente algún temblor, abandone la playa de inmediato y busque zonas altas porque puede tratarse de un tsunami o maremoto.



Los horarios de atención de los socorristas en los balnearios son de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Procure bañarse en ese período para estar resguardado.



En caso de emergencia, llame a Cruz Roja al *128 desde un celular o desde un teléfono convencional para pedir ayuda.