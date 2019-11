106 mil niños indocumentados en su propia patria

10 Marzo 2008 |

7:20 a.m. |

END

Punta Gorda / RAAS



La tarea es ardua, pues los quince técnicos que trabajan en el proyecto “Tengo derecho a un nombre y a una nacionalidad” hacen sus traslados a pie, en lanchas y bestias, pues la meta es inscribir a más de 106 mil niños, niñas y adolescentes que no aparecen como habitantes de Nicaragua y residen en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).



Se calcula que de cada diez niños que nacen en el país, cuatro no han sido inscritos, y las razones son las mismas: falta de acceso a un registro civil y pobreza, pues el número de niños no inscritos se incrementa en la medida que sus padres habitan zonas más retiradas de las municipalidades o principales comunidades.



Tal era el caso del señor Mauro Alvarado, quien el pasado miércoles se presentó en la representación municipal de Bluefields, en Punta Gorda, a inscribir a sus diez hijos y a un nieto, beneficiándose de esta forma con el proyecto “Tengo Derecho a un nombre y a una nacionalidad”, que impulsa Unicef, con el apoyo de Plan Internacional, el Centro de Derechos Humanos y Autonómicos (Cedheca), y Save The Children Canadá, entre otros.



De acuerdo con el señor Alvarado, no había inscrito a sus hijos porque Bluefields le quedaba muy lejos, y sin duda debía pagar 48 córdobas, pues el retraso representa esa cantidad, que es el costo de la partida de nacimiento. “Yo no había podido, y ahora que escuché en la radio vine, porque mi hijo mayor ya tiene su hijo, y no lo inscribía porque él tampoco estaba inscrito”, expresó el señor Alvarado.



Para la técnica June Downs Gibson, ubicada en la Comunidad Polo de Desarrollo “Daniel Sánchez Guido”, casos como el del señor Alvarado no son aislados, los casos “raros” son aquellos en los cuales los padres sólo inscriben a uno o dos niños.



Salen más indocumentados



“Vienen muchos casos en los que no podemos hacer nada porque son personas con más de 18 años, a quienes el proyecto no cubre. Nosotros les indicamos que deben pagar a un abogado para que haga su papeleo, pero es difícil que estas personas lo hagan, porque no tienen el dinero para trasladarse a Bluefields a pagar por ese trámite, así que estas personas que son mayores de edad se están quedando en el aire, y cuando tengan hijos también les pasará lo mismo, porque si ellos no están inscritos, ¿cómo inscribirán a sus hijos?”, señaló Downs Gibson.



Para el doctor Hugo Rodríguez, consultor del registro civil del Programa de Protección de Derechos e Identidad de Unicef, los resultados en la inscripción han sido satisfactorios, pues hay comunidades de Bluefields y Corn Island donde se han inscrito más niños de los que se tenían previstos en el censo, sin embargo, esa alegría es incompleta porque hay otras comunidades donde las personas han hecho caso omiso al llamado.



Disputas municipales



“Nos encontramos conque muchos padres no se han acercado a los centros de inscripción porque creen que sus hijos ya están inscritos, y es que personas inescrupulosas llegaron antes que nosotros a decir a los padres que ellos inscribirían a los niños y les cobraron por eso”, expresó el doctor Rodríguez.



Hemos conversado con los líderes comunitarios para que insten a la inscripción, continuamos con los mensajes por la radio, y a las personas que vengan les pedimos que comuniquen sobre este proyecto para que sean beneficiados, comentó el doctor Rodríguez.



Otro de los inconvenientes en este proceso de inscripción es una vieja disputa entre las municipalidades de Bluefields y Nueva Guinea, que se pelean el derecho sobre Punta Gorda --donde ambas municipalidades poseen una representación--, lo que ha hecho que los líderes comunitarios afines a Nueva Guinea le digan a la población que no se inscriban en la representación de la Alcaldía de Bluefields, donde se lleva a cabo el proyecto.



“Nosotros no sabíamos de esta situación que sin duda va en detrimento de la población, porque nosotros abarcaremos los 12 municipios de la RAAS, pero si las personas están en Punta Gorda y ya estamos aquí, lo ideal es que se inscriban, porque territorialmente no tenemos destinado presupuesto para cubrir de nueva esta comunidad, es algo lamentable”, dijo el doctor Rodríguez.



“Nos pertenece”



El señor Alfonso Aguilar Lazo, representante de la Alcaldía de Bluefields o alcaldito de Punta Gorda, declaró a EL NUEVO DIARIO que este territorio pertenece a Bluefields y no a Nueva Guinea.



“Desde hace un par de años tenemos este problema: territorialmente Punta Gorda pertenece a Bluefields, los proyectos de escuela, andenes y agua que tenemos aquí han llegado porque los mandaron de Bluefields, está en proyecto una carretera de todo tiempo para sacar la producción por Nueva Guinea, pero eso no nos hace dejar de pertenecer a Bluefields, igual que la energía eléctrica. Esto es algo que las instituciones deben aclarar al alcalde de Nueva Guinea”, dijo el alcaldito Aguilar.



Conversamos con la señora Nelly Centeno, delegada de la Alcaldía de Nueva Guinea, cuya sede, sin ningún rotulo visible, está ubicada a menos de cien metros de la casa municipal de Punta Gorda.



“Yo representó a las personas que se sienten pobladoras de Nueva Guinea, y cuidamos sus intereses, y los que no se sientan de Nueva Guinea sino de Bluefields, pues que se inscriban como blufileños”, comentó la señora Centeno.



Masayón en busca de oportunidades



Todos los que llegan a inscribir a sus hijos debieron madrugar para estar a tiempo en la comunidad de Masayón, y es que las distancias aquí no se marcan por kilómetros, sino por horas y motor, de forma que el sitio más cercano, que es el poblado El Limón, está ubicado a tres horas en bote con motor pequeño, pero si no se cuenta con motor el tiempo es de cinco horas a remo.



Francisca Flores, de 21 años, salió con sus hijas a las cinco de la mañana para estar a las diez en Masayón, una comunidad como las 72 que pertenecen a Punta Gorda, que nació después de 1990.



“Yo soy de Muelle de los Bueyes, y me vine con mi familia para acá buscando la vida. No nos falta el alimento, pero no tenemos muchas cosas (como electricidad), sólo contamos con un puesto de salud y hay pocas escuelas, vine a inscribir a mis dos hijas para ver si siendo más, se acuerdan de que estamos aquí”, concluyó la señora Flores.