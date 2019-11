Rebelión en Monkey Point

Monkey Point / RAAS



Habitantes de las comunidades caribeñas de Monkey Point, Rama Cay, Punta de Águila y otras comarcas vecinas han cerrado filas ante la amenaza de despojo de sus tierras y costas para construir un puerto de aguas profundas y una vía interoceánica denominada “Canal Seco”.



Los nativos rechazan rotundamente que se promueva un proyecto de gran magnitud en su territorio sin que los tomen en cuenta. “Si creen que será fácil echarnos de nuestras chozas para construir muelles, bodegas y ferrocarriles, están equivocados”, advirtió Allen Clair, Vicepresidente del Gobierno Territorial Creole de Monkey Point.





Yerro

La tarde del sábado, una comitiva integrada por funcionarios de gobierno, embajadores y empresarios, fueron sorprendidos cuando las embarcaciones que los transportaba se disponía a realizar un recorrido por la rada de Monkey Point, y fueron interceptados por una panga tripulada por lugareños que les gritaban: “Estas aguas y esa costa nos pertenecen, y si quieren conocerlas o desembarcar aquí tienen que pedirnos permiso, si no les parece pueden regresar por donde vinieron”.



Esta reacción de los nativos fue provocada por la prepotencia de dos soldados del Distrito Naval del Atlántico que retiraron de la playa --por la fuerza-- a decenas de niños que estaban preparados para darles la bienvenida a los ilustres visitantes.



“La gente del gobierno y el Consejo Regional venían a negociar el proyecto de puerto de aguas profundas y el canal seco a nuestras espaldas, sin embargo, estábamos dispuestos a escucharlos, pero desde el momento en que los militares atropellaron a nuestros hijos supimos que no piensan tomarnos en cuenta, por eso protestamos, y es mejor que sepan los embajadores y los inversionistas que sin nosotros no podrán hacer nada aquí”, sentenció el dirigente de Monkey Point, Arly Clair.





Mea culpa

Después de una escaramuza verbal, los nativos accedieron a recibir a los visitantes, y la comitiva atracó en tierra firme, donde el director ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Virgilio Silva, se disculpó por el incidente, explicando que desde el jueves habían anunciado su llegada a la presidenta del Consejo Regional, Lourdes Aguilar.



Mientras que Aguilar pidió perdón y reconoció que los comunitarios son los verdaderos dueños de ese territorio, y, efectivamente, se les debe consultar antes de llegar ahí. Al mismo tiempo se comprometió a convocar oportunamente a los dirigentes de Monkey Point a las futuras negociaciones para el proyecto portuario y ferroviario.



En relación con la actuación de los soldados que echaron de la playa a los escolares que recibirían a los visitantes, el capitán de navío Francisco Vallejos afirmó que se trató de un malentendido por las dificultades de comunicación (radial), y que no se repetiría ese tipo de incidente.





Perspectivas

Virgilio Silva explicó que actualmente el país pierde al año unos 130 millones de dólares por utilizar puertos caribeños de países vecinos para exportar e importar productos. “Se han realizado muchos estudios, y todos indican que Monkey Point es la mejor opción para construir un puerto de aguas profundas en el Atlántico de Nicaragua”.



Silva dijo que se han realizado grandes inversiones en Corinto, pero no es suficiente, y se necesita construir el ferrocarril que uniría a ese puerto del Pacífico con el que se construirá en Monkey Point.



En tanto, el embajador de Irán, Akbar Esmael Pour, declaró que se pondría en contacto con los inversionistas de su país para ver en qué se podía apoyar los esfuerzos de desarrollo económico y de infraestructura promovidos por el gobierno de Nicaragua.





Suspicacias

La presidenta del Gobierno Territorial Creole de Monkey Point, Pearl Watson, deploró el desprecio con que el Estado trata a los costeños. “Están promulgando las leyes de costas y de agua sin consultarnos; ambas lesionan los derechos de los indígenas y afrodescendientes”, se quejó.



El vicepresidente comunitario Allen Clair fue más allá, al advertir que no habrá ningún tipo de negociación mientras no concluya el proceso de demarcación y titulación del territorio de Monkey Point. “Esta advertencia se la hago directamente a Lourdes Aguilar, quien también preside la Conadeti (Comisión Nacional de Demarcación y Titulación), y por lo tanto es la responsable para que ese proceso avance”.



Clair insistió en la desconfianza de los costeños hacia el Consejo Regional de la RAAS. “Para aprobar la concesión de exploración y explotación petrolera no consultaron a los indígenas y afrodescendientes, y por eso se fueron a sesionar en Corn Island. Después se enojan cuando se rumora que los sobornaron”, indicó el líder, quien no descarta una impugnación a esa concesión.



Finalmente, la dirigente femenil Sandra Morales señaló: “No estamos en contra del progreso; sabemos que nuestra comunidad rodeada de naturaleza cambiará para siempre; lo que no aceptaremos es que violen nuestros derechos y nos despojen de estas tierras y de este mar que heredamos de antepasados que eran esclavos fugitivos, de los que llevamos la sangre rebelde.