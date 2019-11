Cuarta semana al hilo en alza de combustible

Por cuarta semana consecutiva los precios de los combustibles registraron alzas a nivel nacional, siguiendo la tendencia del valor internacional del petróleo, que la semana pasada cerró con precios récord que superaron los 105 dólares por barril en la Bolsa de Valores de Nueva York.



Los precios de los combustibles en el mercado local subieron entre 25 y 73 centavos de córdoba por litro, mientras que la semana pasada registraron un aumento máximo de 59 centavos de córdoba por litro.



En la gasolinera Texaco Momotombo, el predio del litro de la gasolina regular pasó de 21.19 a 21.49 córdobas, la súper subió de 21.72 a 22.45 córdobas, mientras el diesel varió de 20.05 a 20.65 córdobas.



La gasolinera Petronic Larreynaga reportó ayer que el precio de la gasolina regular pasó de 21.36 a 21.61 córdobas por litro, la súper se incrementó de 21.48 a 22.12 el litro y el diesel de 20 a 20.55 córdobas por litro.



En la Esso Salvadorita, los nuevos precios de los combustibles son: gasolina regular a 21.24, la súper a 22.12 y el diesel a 20.41 por litro.



El aumento en el país de los precios de los combustibles es parte de la tendencia al alza que mantiene el valor del petróleo en el mercado internacional y las causas de ese comportamiento son similares a las de semanas atrás.



De acuerdo con la información de las agencias internacionales, el incremento en el precio internacional del petróleo se debe al debilitamiento en el precio del dólar, a la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de no aumentar la producción del crudo y a las tensiones políticas ocurridas en América Latina.



La principal causa, según los especialistas en el tema, es la gran actividad especulativa en los mercados de futuro, que con la depreciación del dólar frente al euro, los inversionistas apuestan su capital al “oro negro” y otras materias primas, impulsando el alza del crudo.



El viernes se conoció que los inventarios de petróleo en Estados Unidos habían bajado en 3.1 millones de barriles, cuando se esperaba un aumento de más de 2 millones de barriles, lo que también impulsó el encarecimiento del producto.



La situación no sólo tiene preocupados a empresarios nicaragüenses, sino que el mismo presidente de Estados Unidos, George Bush, quien advirtió a la OPEP de que cometerían un error si no hacen algo para bajar los precios y contribuir a aliviar las presiones inflacionarias en los mercados de sus principales clientes, pero el organismo no sólo hizo caso omiso, sino que responsabilizó a Washington del alza.



“Lo que está sucediendo en el mercado del petróleo es debido a la mala gestión de la economía estadounidense”, dijo Chakib Jelil, presidente de turno de la OPEP y ministro de Energía de Argelia.



Las informaciones internacionales también mencionan que especialistas en la materia creen que puede ser imparable el aumento del petróleo en las actuales circunstancias de la economía mundial.



El precio del petróleo fue una de las principales causas de la espiral inflacionaria que se registró en Nicaragua en 2007, con una tasa de inflación acumulada del 16.88 por ciento, la segunda más alta de América Latina.



El programa económico del gobierno propuso como meta de inflación para este año un 8 por ciento, algo que los economistas independientes creen muy difícil de lograr, debido al precio internacional del petróleo y la estiman en no menos del 13 por ciento.



El aumento en los precios de los combustibles dispara el valor del resto de productos de consumo básico, aumenta el precio del transporte y la energía eléctrica, entre otras cosas.