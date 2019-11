Ecuador plantea envío de cascos azules a frontera con Colombia

Ecuador podría plantear el envío de cascos azules a la frontera con Colombia en caso de que la OEA no garantice la vigilancia militar en la zona, según declaraciones divulgadas este lunes del ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea.



"Queremos que (la OEA) garantice la vigilancia en la frontera. Si no lo puede hacer podríamos pedir ayuda de los cascos azules", dijo Larrea al diario El Comercio.



Larrea deslizó esa posibilidad después de que Quito y Bogotá dieran por superada la crisis diplomática originada en una incursión colombiana en Ecuador que dejó una veintena de muertos, incluido un mexicano y el número dos de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes.



Uribe no aceptó blindar la frontera



El domingo, Larrea pidió a la Organización de los Estados Americanos, OEA, que determine un mecanismo por el cual Colombia, con supervisión internacional, proteja la frontera de casi 600 kilómetro "para que la paz entre los dos países sea duradera".



El presidente colombiano, Álvaro Uribe, "no aceptó una fuerza multinacional de paz que blinde la frontera, pero aceptó que su fuerza armada va a tener presencia y esperamos que eso sea realidad", comentó Larrea.



En ese sentido, el ministro pidió a la OEA "que sea garante de este proceso por medio de una cartilla, acuerdo o similar vigilado por la comunidad internacional".



Una misión del organismo encabezada por el secretario José Miguel Insulza, concluye este lunes una visita a Ecuador para recoger la versión de Quito en torno al operativo, por el que Colombia pidió perdón reconociendo que se había tratado de una violación a la soberanía.