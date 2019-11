200 repagos a Bavinic

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, informó ayer que al menos 200 propiedades que habían sido vendidas a precio de “guate mojado” por la Junta Liquidadora del Bavinic, después que su plazo de funcionamiento había vencido, fueron revalorizadas y pagadas por sus dueños de conformidad con su avalúo catastral.



Estrada a la vez defendió su participación en las subastas de bienes del Banco de la Vivienda Nicaragüense, Bavinic, en donde ofreció bajas cantidades por propiedades cuyos precios de referencia eran del doble y hasta el triple de lo ofrecido.



A la vez, dijo que hoy, como representante del Estado, no podría hablar en los mismos términos, pero señaló que si tuviera la oportunidad de hacerlo como particular, lo haría nuevamente porque él ofrecía lo que podía y tenía.



Indicó que desde que asumió el cargo dispusieron analizar esas ventas que se hicieron por parte de los liquidadores, sobre todo las que se llevaron a cabo cuando ya había concluido su período de funcionamiento, y que han logrado que por lo menos, los actuales dueños de unas 200 propiedades, las hayan pagado o estén pagando lo que realmente cuestan.



El daño al erario



Un informe ejecutivo fechado el 31 de enero pasado, de la auditoría que realiza la Contraloría General de la República, CGR, y que contiene el 75 por ciento de avance sobre el análisis de la venta de propiedades de parte de la Junta Liquidadora del Bavinic, del 1 de enero de 2005 al 10 de enero de 2007, revela que el Estado sufrió un daño patrimonial de 4 millones 830 mil dólares.



La Junta Liquidadora autorizó la venta de inmuebles por 1 millón 900 mil dólares, cuando ya su plazo de funcionamiento había vencido. La Ley 553, que reformaba la 428 --Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur)--, dejaba sin facultades a los liquidadores del Bavinic el 30 de abril de 2006, pero los auditores se encontraron con que del 1 de mayo al 31 de julio de ese año, se vendió una buena cantidad de propiedades.



El informe señala que la Junta Liquidadora vendió más de 520 mil dólares, y su ex presidente Ejecutivo, Adolfo “Popo” Chamorro, solito autorizó un millón 400 mil dólares.



“Nos encontramos con situaciones increíbles de venta de propiedades a precios verdaderamente fuera de lugar, sobre todo a destiempo, por parte de la Junta Liquidadora, y les dijimos a los adquirentes que las habíamos reevaluado y que tenían que pagar conforme al precio real, y así lo aceptaron”, señaló Estrada.



De sus ofertas



El procurador reconoció que participó en las subastas realizadas por el Bavinic, que lo hizo conforme ley, y que nunca adquirió propiedades. A la vez explicó que nunca hizo ofertas bajas para afectar los intereses del Estado, sino porque era lo que podía proponer de acuerdo con sus posibilidades.



“Cualquier ciudadano puede optar a ofrecer lo que pueda y tenga para pujar por algo que pretenda comprar o adquirir. Seguramente habrá alguien que quiera satanizar hacia alguno, con otros propósitos, estas modalidades adquisitivas”, dijo Estrada.



Sobre las subastas que se hicieron antes del 30 de abril de 2006, Estrada indicó que esperará que la Contraloría emita su resolución para tenerlo como insumo y determinar los pasos a seguir a partir de ese documento.