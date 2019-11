Agitan bandera independentista en Monkey Point

Bluefields / RAAS

Dirigentes del autollamado “Movimientos Sociales Heterogéneos Autónomos” emitieron una proclama en la que exhortan a los indígenas y negros de la Costa Caribe a buscar su independencia de lo que califican como “Poder Mestizo neozelayista de Managua”.



En el manifiesto apócrifo se critica el ultraje a los nativos de la comunidad de Monkey Point, que no han sido tomados en cuenta por el Estado nicaragüense para el proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas, ferrocarril y oleoducto en ese territorio, y que más bien fueron vejados por una comisión gubernamental, que acompañada por diplomáticos y empresarios visitó el fin de semana ese enclave para ofrecer el proyecto en cuestión.





Alerta

El gobierno territorial creole de Monkey Point, se declaró en sesión permanente, incluso anunció demandas en foros internacionales contra el Estado nicaragüense por la violación de sus derechos como pueblo aborigen.



El vicepresidente de esa entidad, Allen Clair, deploró lo que calificó como discriminación y racismo mediático en la cobertura de varios canales de televisión que acompañaron a la comitiva oficial en su periplo por Monkey Point, negándose a entrevistar a los nativos y a sus dirigentes que deseaban denunciar el atropello a sus derechos.



Clair criticó el entreguismo del Consejo Regional de la RAAS, que a su juicio ha sido condescendiente con las autoridades de Managua, con las que según él, ha tratado de negociar el megaproyecto portuario a espaldas de los habitantes de Monkey Point.





Dilema

Monkey Point es un paradisíaco territorio que encierra un golfo de aguas quietas y profundas, por lo que es considerado como el sitio ideal para construir un puerto que tanto necesita Nicaragua, a fin de exportar e importar productos hacia países de la cuenca del Caribe y el Atlántico.



Un oleoducto y un ferrocarril permitirían el transporte de productos a granel hacia el interior del país, y realizar traslado de carga entre Monkey Point y Corinto en el Pacífico.



La presidenta del gobierno territorial creole, de Monkey Point, Pearl Watson, aclaró que no se oponen a un proyecto portuario que traería progreso al país. “Lo que no permitiremos es que pasen por encima de nosotros para realizar ese proyecto”, sentenció.