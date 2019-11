Filibusteros en formato digital

Es el segundo libro que el licenciado Eduardo Estrada presenta en formato digital: “William Walker: ilusiones perdidas”. El anterior fue sobre “Las Picardías del Güegüence”, en una versión muy suya, con toda la música tradicional y el trabajo artístico de las fotografías hasta donde le dio el talento de su mano.



“Es una versión literaria de la Guerra Nacional Centroamericana”, dice, agregándole el istmo que según él, le falta a la historia para verla completa.



Dedicado la mayor parte de su vida al análisis económico, Estrada --conocido en el ambiente periodístico como “Gorky”-- quiere darle al tiempo ese giro que algunas personas deciden darle a la vida.



“Cuando uno escribe es porque le gusta, no tengo público específico, sentí necesidad de escribir una versión literaria, diseñada de forma artística y hacer el primer libro escrito con la tecnología moderna en diseño”, se presenta a los lectores.



El disco en la contratapa dice: “WW…” es la nueva obra del escritor y periodista Eduardo Estrada Montenegro, que narra los acontecimientos ocurridos entre 1855 y 1857”.



Profusión de grabados

Estrada dijo que “se puede imprimir a color, cuenta con letras capitulares especiales, presenta un espacio claro, cada página con dos y tres ilustraciones, anotaciones en las márgenes y pie para los grabados. Si se imprime, será una edición de lujo, así como es en formato digital. La calidad artística no se pierde a la hora de pasar a imprenta”.



El grabado trabajado en fotoshop, se funde con el texto, dice, en referencia a las bondades del formato para hacer amena la lectura. Por ejemplo, la ilustración sobre el incendio de Granada, el original es plano, pero el autor le introduce efectos especiales para destacar la catástrofe que se resumió en la emblemática frase de Walter “Here was Granada”.



Como un producto de última generación, facilita al ciberlector el manejo de la barra de navegación. “En algunos casos abusé de los grabados del siglo XIX, pero los trabajé en forma más artística”, sostuvo.



De acuerdo con la presentación del libro: “Es una obra de historia y ficción, con dibujos de la época. El toque artístico de esta narración se siente desde que se abre el libro, caracterizado con texturas profundas y diversos matices que se mezclan con el color sepia de las fotografías”.



Estrada señala: “Hice una especie de collage y montaje, silueteado en las fotografías para que se funda con la textura. En la parte interna del libro las páginas se escriben sobre ilustraciones en alto relieve”.



“Si no es obra maestra, sí alcanza un nivel de mucha belleza artística. Me lo han dicho”, asegura el autor.



Estrada insiste: “Es una mezcla de historia y novela. Hay elementos narrativos interesantes. Ponciano Corral va a los llanos de Rivas en busca de Walker. Hay frases de la época que pringan la narración”.



“Leí muchos libros referido al período narrado, pero también sobre el contexto histórico nacional y centroamericano. Viajé a Rivas, a El Realejo, a Chinandega, a Masaya y a Granada; me hace falta San Juan del Norte. Y visité Costa Rica para completar la segunda parte del libro. La percepción del país vecino, que no se conoce, es distinta a la historiografía nacional”.



Salida de ficción

Un problema que decidió resolver por la vía de la ficción es que no encontró al personaje antagónico nicaragüense a Walker. José Dolores no es un personaje, en el sentido que desempeñe un papel de antagonista.



Al leer a los historiadores, incluso a los modernos, no se encuentra un engarce entre los diferentes personajes. Por eso, al final de la narración, “doy vida a general Martínez, que aparece como la contraparte nicaragüense, como personaje principal de la guerra sea en términos reales o de ficción”.



La solución fue un “encuentro imaginario entre Walker y Martínez, después que se había rendido. Hay un encuentro de palabras fuertes, de casi agarrarse a una lucha, a un duelo”.



De lo que encontró Estrada sobre este capítulo amargo de nuestra historia es que hay todavía muchos vacíos. “Yo quise llenar el espacio con lo novelesco, de qué pudo haber pasado, aunque Walker y Martínez nunca se miraron históricamente hablando”.



Dónde conseguirlo

Eduardo Estrada afirma: “Mi trabajo no es propiamente de historia, sino una versión literaria. Quise escribirla en lenguaje contemporáneo, artístico. Y el resultado es una versión moderna. Para los interesados llamar al 2783124 o escribir a cieed@cablenet.com.ni