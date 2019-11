Servicio Social también extendido a enfermeras

Las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, anunciarán hoy a los egresados de la carrera de Enfermería, que el servicio social para optar a su título ha

sido extendido de uno a dos años.



El Minsa y la UNAN-Managua anunciaron hace dos semanas la misma dispo-

sición que fue rechazada

por la mayoría de médicos egresados en 2007, y que

este año inician su servicio social.



La medida, que no fue consultada a los futuros profesionales del sector Salud, también ha sido “legalizada” a través de una resolución ministerial.



Pero, además, la metodología de distribución de las enfermeras se basará en la cantidad de médicos generales que tiene el Minsa en los Silais, la accesibilidad a las unidades de Salud, el perfil de morbilidad de esas zonas y la tasa de mortalidad materna e infantil.



El Minsa, por medio de la oficina de Divulgación y Prensa, hizo una convocatoria a las enfermeras que iniciarán a partir del 1 de abril el servicio social en las diferentes unidades de Salud del país.



Deberán presentarse hoy a las ocho de la mañana en el Auditorio “Roberto González”, de la UNAN-Managua, para del acto oficial de ubicaciones a los diferentes Silais, hospitales y Centros de Salud con camas, donde les darán a conocer la noticia.



Médicos esperan respuesta de cartas

Los médicos que se aprestan a dar su servicio social el próximo mes, enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo González, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.



Los galenos consideran que la medida afecta sus planes de hacer especialidades en el exterior, y porque la medida violenta la vigente Ley de Servicio Social.



Hoy se espera la presencia de una delegación de médicos para ver si pueden presionar por una modificación de la disposición.



Un grupo de estudiantes que actualmente se encuentra realizando sus estudios de Medicina en Cuba, se comunicó con EL NUE-

VO DIARIO para con-

sultar si la disposición les incluye, sin embargo, en el Ministerio de Salud no tuvimos respuesta a su inquietud.