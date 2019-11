Migob debe poner un plazo a intervención

El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional (AN), José Pallais, descartó la posibilidad de interpelar a Ana Isabel Morales, Ministra de Gobernación, por intervenir la sede central de la Cruz Roja Nicaragüense y nombrar a una Junta Directiva Provisional.



Sin embargo, Pallais y directivos del Cenidh se declararon “preocupados”, debido a que “eso demuestra una intromisión en sus asuntos internos, lo que violenta el artículo 49 de la Constitución, que permite la libre organización.



“Coincido con las preocupaciones de la Coordinadora Civil de que el Ministerio de Gobernación (Migob) no tiene facultades expresas para intervenir en la Cruz Roja como lo está haciendo, pero hay que subrayar el contexto que lo piden los mismos que viven la crisis”, declaró Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).



El doctor Cairo Manuel López, ex presidente de la AN y jurista constitucionalista, dijo que la Junta Directiva Provisional que instauró el Migob el jueves pasado en la Cruz Roja, cabe dentro la figura que se llama la “provisionalidad”, lo que significa que deben citar cuanto antes a elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la institución.



Carrión y López coincidieron en que es necesario, para despejar las interrogantes que tiene la ciudadanía en torno a la intervención de la Cruz Roja, y del temor de un control partidario, que la Comisión de Justicia solicite información al Migob lo más pronto posible.



Solicitarán información a Migob

Pallais comentó que luego de analizar la resolución 054-2008, en la que Morales ordena intervenir la Cruz Roja, examinaron que la Ley 147 (Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro) permite la intervención en el inciso b, del artículo 22, que precisa que dicha intervención será por el plazo estrictamente necesario para solucionar las irregularidades, pero nunca para asumir bienes y nombrar Junta Directiva.



Sin embargo, declaró que hubo varias violaciones en la que incurrió Morales, por ejemplo: a pesar de que Gustavo Sirias, Director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob, en dos ocasiones (17 de diciembre y 16 de enero) no diera ha lugar a la intervención solicitada por miembros adversos a doña Esperanza Bermúdez, presidenta en ese entonces de la institución, al final la ministra resolvió a favor de dicha intervención.



“Por sí y ante sí, la ministra resolvió de oficio la intervención, habiéndose acordado que no procedía en las dos resoluciones anteriores”, precisó el diputado.



“Intervención” podría convertirse en “intromisión”



Otra de las faltas a las que incurrió Morales, según Pallais, es no especificar el plazo, a pesar que la Ley 147 así lo indica en el artículo 22, lo que a juicio del parlamentario, más que una “intervención” podría convertirse en una “intromisión” en los asuntos internos de la asociación.



“Es algo que nos preocupa el control de las asociaciones civiles, que son partes fundamentales de la democracia y que están garantizadas en el artículo 49 de la Constitución Política, lo que afecta una garantía constitucional”, dijo Pallais, por lo que añadió que antes de que finalice la semana, la Comisión de Justicia solicitará información a Morales.



Actuamos de acuerdo con la ley, dice Migob

Por su parte, Sirias aseguró que la ministra actuó de acuerdo con la ley, pues tomaron como referencia para emitir la resolución, el incumplimiento de parte de la Junta Directiva de la Cruz Roja depuesta, al no remitir al Migob los balances contables al finalizar el año

fiscal, y tampoco cumplieron los requisitos legales

establecidos para las donaciones provenientes del exterior e informar a esa cartera.



Sirias aseguró que los de la Junta Directiva Provisional “son personas honorables y con gran prestigio”, por lo que descartó que sean miembros de algún partido político “porque nosotros somos serios en eso”.