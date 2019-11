Puntualiza denuncia contra peruano

Hemos recibido la siguiente carta:

Dr. Danilo Aguirre Solís

Director Fundador

EL NUEVO DIARIO

Estimado Dr. Aguirre:

Luego de saludarle cordialmente, tengo a bien expresarle puntualizaciones referentes a denuncia que presenté ante EL NUEVO DIARIO, relacionada con un conflicto con el Sr. Carlos Eduardo Carruitero, de nacionalidad peruana, y que fue publicada omitiendo aspectos importantes.



T Seguramente Ud. conoce quién es el señor Carlos Eduardo Carruitero, sus amplias relaciones comerciales con los hermanos Centeno Roque, sus influencias en Nicaragua, jactándose de su capacidad sobre magistrados, políticos y periodistas. Todo mundo sabe que está vinculado a muchos líos de tierras y conflictos judiciales inverosímiles, pero que ni las Instituciones responsables (Procuraduría, Fiscalía, Policía, Tribunales de Justicia) ni nadie, a la fecha, le ha sancionado ni restringido la libertad con que opera.



T En mi caso, el elemento medular surge con una escritura falsa, similar a otras en que está implicado, en donde aparece el peruano comprándome mi propiedad el 27 de febrero de 2004, cuando yo no era el dueño sino Finarca, y peor aún, sorpréndase que me hacen comparecer vendiendo el 27 de febrero de 2004, mostrando mi posesión y dominio mediante escritura de compra-venta de mayo de 2004, cuando mi escritura ni siquiera se había elaborado, sino hasta tres meses posteriores. Incluso, según la Dirección General de Migración y Extranjería, en esa fecha el señor Carruitero no se encontraba en el país, lo cual fue aceptado por el abogado defensor de dicho señor en escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Estos elementos dejan claro el tema en referencia.



T Debido a que el señor Carruitero se jacta de sus “conectes” y apoyo que le brindan personas poderosas en nuestro país, que ustedes posiblemente conozcan, y a pesar de que el Tribunal de Apelaciones de León emitió una sentencia lapidaria contra él, manifiesta abiertamente que la sentencia de la Corte saldrá a su favor, cueste lo que cueste, por sus influencias múltiples y porque su apoderada es la hija de una Magistrada, la cual hemos recusado por dicha causa, pero aún no se ha separado del caso.



Dr. Aguirre, debido a que yo no tengo influencias ni posibilidades de dar a conocer mi caso en los niveles de decisión de este país, presenté todos los documentos ante EL NUEVO DIARIO. No quisiera llegarles a buscar posteriormente para denunciar una posible sentencia horrorosa de la Corte Suprema, basada en las poderosas influencias del señor Carruitero, y no conforme al derecho y ala justicia, que me arrebate lo que he adquirido con tanto sacrificio para mi familia.



Atentamente,

Rafael Quezada

Celular 4864460 ó 8820845