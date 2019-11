Desconocen los acuerdos firmados en La Chureca

El vicealcalde Nery Leiva Orochena responsabilizó ayer a un dirigente del Movimiento Comunal por cualquier contaminación masiva que puedan sufrir los capitalinos, ya que desde el sábado puso a varios pobladores a impedir el ingreso a La Chureca de las recolectoras de basura.



Un grupo de personas que históricamente ha vivido de los desechos de los capitalinos, no acepta que los recolectores que se movilizan en los camiones de la Alcaldía sólo les dejen la posibilidad de obtener botellas de plástico y de vidrio de entre la basura.



La advertencia la hizo el “número dos” de la comuna en la Escuela “Miguel Larreynaga”, de la comarca de Pochocuape, donde entregó mochilas y artículos escolares a los niños de ese centro educacional.



Fracasó intento

de acuerdo

El vicealcalde, quien después visitó “La Chureca” para tratar de llegar a un acuerdo (que no lo logró), expresó a los periodistas que no negociará con David Narváez, del Movimiento Comunal del Distrito II de Managua, quien lidera a un grupo de personas que dice desconocer los acuerdos firmados el pasado jueves entre los operarios de las recolectoras de basura y los sindicalistas del Plantel Los Cocos.



Leiva Orochena señaló que la actitud de los habitantes del lugar de impedir que ingresen las recolectoras de basura al vertedero, puede perjudicar la salud de más de un millón de personas, especialmente de los niños.



Dijo el vicealcalde que para mientras se arregla la situación “estamos trasladando la basura a los vertederos de Nindirí y Tipitapa, “sin embargo, la situación de La Chureca tenemos que resolverla, porque la ciudad estaría en un inminente peligro”.





Peligro por enfermedades

Indicó que el delegado del Silais de Managua ya explicó que si la basura que está acumulada en toda la capital no se recoge, “provocaría la proliferación de enfermedades, y prácticamente estaría afectando a la niñez capitalina”.



Confirmó que el traslado de la basura recolectada en Managua hacia sitios más lejanos, ha provocado más gastos, “lo que para nosotros representa algo que no teníamos previsto, ya que el presupuesto que aprobó el Concejo para este año no contempla el traslado de basura a Nindirí y Tipitapa”.



Al responder interrogantes de EL NUEVO DIARIO, el vicealcalde dijo que se están movilizando hacia los vertederos de Nindirí y Tipitapa 35 recolectoras de basura, y en los próximos días “vamos a integrar diez unidades que son las donadas por el gobierno de Italia”.



Confirmó Leiva Orochena que aún no se ha terminado de recolectar varias toneladas de basura que hay en la capital, debido a la paralización que tuvieron la semana pasada las recolectoras. En Managua se generan diario 1,200 toneladas de desechos.



Expresó que iba a reunirse con los jefes del Distrito II de la Policía Nacional para ver qué solución se le puede dar a la situación.



“El grupo tradicional (los que hurgan entre los desechos) está dentro del vertedero, y (sus miembros) son los que nos demandan que dejen entrar los camiones, por lo que esto es un enfrentamiento entre dos grupos”, dijo el vicealcalde de Managua, quien también denunció planes de impedir que entren las recolectoras al basurero de Nindirí.



“Si esto ocurre, vamos a tener que pedirle al Gobierno Central que declare una emergencia, porque Managua estaría expuesta a epidemias”, afirmó.