Alma acusa a dirigente comunal del Distrito II

La Alcaldía de Managua acusó hoy formalmente al dirigente del Movimiento Comunal del Distrito II de Managua, David Narváez, quien dirige a los que no permiten el ingreso de los camiones recolectores a la Chureca, hecho que para Nicho Marenco puede ser una trama política.



El edil dijo que la acusación es por el delito de instigación para delinquir ya que la acción de Narváez está poniendo en peligro la salud de un millón 200 mil capitalinos ya que diariamente se están acumulando en la ciudad mil 200 toneladas de basura.



"Estamos también acusándolo ante la Policía (en el Distrito II) al señor Narváez, quien expresó que nos van a quemar las recolectoras", dijo el jefe del gobierno municipal de Managua en entrevista con EL NUEVO DIARIO.



Marenco este lunes se reunió con el doctor Julio Caldera, delegado del Ministerio de Salud para el departamento de Managua, "a quien le hice ver que estamos ante las puertas de una crisis muy seria".



Marenco comentó que no permitir el ingreso de las recolectoras a la Chureca las personas que impiden el ingreso de las unidades están usurpando una propiedad de la comuna por lo que se quedan un millón 200 mil libras de basura diariamente en Managua.



El alcalde expresó que cuando la materia inorgánica comience a descomponerse se van a producir moscas y animales que puede provocar una epidemia grande en Managua, "por lo que creo los señores que están instigando esto en la Chureca, deberían de pensar y en eso".



"Yo ya no puedo más, ya hablé con la Policía, con el Ministerio de Salud, estoy tratando de llevar fuera de Managua la basura hasta donde pueda", dijo el edil capitalino quien aclaró que la situación de la Chureca no es un problema estrictamente policial, "porque ahí anda un montón de gente que no sabemos ni quiénes son, unos se identifican como miembros del Movimiento Comunal".



Al ser consultado sobre como fue el acuerdo con sus colegas de Nindirí y Tipitapa para enviar parte de las basura que se está produciendo diariamente en la capital, Marenco dijo que en el caso de Nindirí los vecinos de lugar nos dijeron que estábamos levantando mucho polvo con el paso de los camiones recolectores de basura "y por eso les estoy componiendo cuatro kilómetros de camino para poder llegar al basurero".