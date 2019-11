Arias y Ortega se reúnen dos veces esta semana

Los presidentes de Costa Rica, Oscar Arias, y Daniel Ortega se entrevistarán esta semana en dos ocasiones, una en San José y otra en Granada, lo que sugiere un aflojamiento de tensiones entre ambos.



Ortega asistirá el miércoles a la cumbre de presidentes centroamericanos que se reunirá en la capital costarricense, para discutir posiciones de consenso en torno a las negociaciones de un acuerdo de asociación entre el istmo y la Unión Europea, UE.



Arias en Granada



Por su parte, Arias asistirá a la clausura de la comisión bilateral el viernes en la ciudad Granada, donde funcionarios de ambos países analizarán proyectos conjuntos para el desarrollo de la zona fronteriza.



Las relaciones entre los dos mandatarios han estado salpicadas de incidentes verbales desde que Ortega asumió el poder en enero de 2007, pero las tensiones empezaron a disminuir en los últimos meses.



En agosto pasado, cuando el presidente Arias convocó a sus pares centroamericanos a una ceremonia en San José para celebrar los 20 años de los Acuerdos de Esquipulas II, que sentaron las bases para la conclusión de los conflictos bélicos en la región, Ortega fue el único ausente.



Ortega sugirió entonces que Arias no merecía el Premio Nobel que recibió en 1987 por impulsar ese proceso de paz durante su primer mandato (1986-1990).



Ortega también ha acusado a Arias de incumplir su compromiso de incorporar a Costa Rica al Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia, dos órganos de integración que surgieron de aquel proceso de negociaciones de Esquipulas II.



A los incidentes diplomáticos se suma un litigio en la Corte Internacional de la Haya por los reclamos de Costa Rica a la libre navegación por el fronterizo río San Juan.



Oficialmente, no se prevé que los mandatarios retomen la cuestión del litigio en La Haya durante sus encuentros, dado que el gobierno costarricense ha sido enfático en que no retirará la demanda.