Manual de Sexualidad para jóvenes precoces

Las enfermedades de transmisión sexual, con especial énfasis la prevención del Sida, será la prioridad del Ministerio de Educación en el nuevo Manual de Educación Sexual. El titular de Educación, Miguel De Castilla, explicó que la inclusión de la educación de la sexualidad se hará en las asignaturas de Convivencia y Civismo, y Ciencias Naturales.



Además, comentó que este año se imprimieron 500 ejemplares del Manual de la Sexualidad, y será un proyecto piloto en institutos de secundaria de todo el país. De Castilla afirmó que el Mined conforma con el Ministerio de Salud, la Comisión de Prevención del VIH, y por eso las enfermedades de transmisión sexual son parte del nuevo currículo educativo.



“Más de 150 organismos del Estado y de la sociedad civil han intervenido el currículo del Mined, y recomendaron incluir el tema del Sida, por eso será tomado en cuenta”, dijo el titular de Educación.



De acuerdo con un estudio realizado por el Consejo de la Juventud de Nicaragua, CJN, los adolescentes están iniciando la actividad sexual entre los diez y catorce años, y apenas el 20% de los encuestados afirmó que utilizaba el preservativo como método de prevención ante un embarazo o alguna enfermedad de transmisión sexual.



Consultado con jerarquía católica



El ministro comentó que el primer manual que se elaboró antes de su llegada al Mined, financiado por Unicef, será el documento base para este nuevo proyecto. De Castilla afirmó no temer por presiones religiosas, ya que el nuevo manual fue consultado con la jerarquía católica.



“Para la aplicación de este manual se amplió el debate, pero además, por precaución, en vez de hacer una ampliación, sólo se reprodujeron 500 ejemplares y decidimos hacer proyectos pilotos. Además, este manual cuenta con la opinión de especialistas e incluso de la misma Iglesia Católica”, dijo el funcionario.



De Castilla afirmó que el Manual de la Sexualidad será una materia definitivo con la implantación del nuevo currículo escolar el año que viene.



Por su parte, la responsable de relaciones públicas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Adelaida Sánchez, comentó que este organismo ha participado en la elaboración del Manual de la Sexualidad, integrando una visión de derechos humamos.



“Esperamos que sea un manual que no tenga las debilidades que tuvo el primer documento, donde se vio afectado por la visión religiosa, y por eso solicitamos que sea apegado a la información científica y actualizada, sin sesgos religiosos”, expresó.



Una política de Estado



Agregó que el gobierno debe asumir la problemática del VIH como una política de Estado, ya que según datos del Concasida, se estima que el 40 por ciento de los nuevos casos de Sida en nuestro país se reporta en jóvenes menores de 18 años, quienes están sosteniendo relaciones sexuales a temprana edad y sin protección.



“Hablar de la sexualidad desde el punto de vista religioso es hablar de la abstinencia, pero vemos que los estudiantes no utilizan ese método. Informes en el mundo plantean que no es la forma para prevenir el Sida, ya que se deben utilizar los métodos de barrera como el preservativo, esto cuando el joven ya está iniciando una vida sexual”, dijo Sánchez.



Eneyda Oviedo, Directora General de Currículo del Mined, dijo que la propuesta tiene un abordaje integral, ya que pretende facilitar el desarrollo de competencias básicas en la niñez y la adolescencia: autoestima, identificación de riesgo, comunicación asertiva, negociación y solución de conflictos.



También se abordará la equidad de género, la no discriminación a las personas con VIH y Sida, identificación del abuso sexual, cómo prevenirlo y buscar ayuda, la postergación de vida sexual activa, y la prevención del embarazo en la adolescencia, entre otras.