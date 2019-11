Ortega ignora otra vez a nicas en Costa Rica

Corresponsal Costa Rica

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, llegará de nuevo a Costa Rica este miércoles, sin embargo, como en la visita anterior (22 de noviembre), no tendrá encuentro con organizaciones de migrantes nicaragüenses.



En su primera visita desde que asumió por segunda vez la Presidencia de Nicaragua, se manejó que sostendría reuniones con grupos de migrantes, pero al final no lo hizo por “cuestión de agenda”.



En esa ocasión se logró que Ortega “limara” asperezas con su homólogo tico Óscar Arias, y hasta abogó para que el Parlamento tico aprobara reformas a la Ley de Migración.



Su falta de acercamiento generó en esa oportunidad críticas negativas y hasta se valoró que Ortega había “quedado en deuda” con los nicas en este país.



Los problemas de la población nicaragüense son diversos, desde la falta de un documento que los identifique para regularizar su estatus, hasta problemas de viviendas y los altos aranceles consulares.



Casi 500 mil compatriotas

Oficialmente en el país están registrados (según estadísticas de la Dirección de Migración) unos 223 mil nicas, pero a la vez se estima que una cantidad similar podría estar de forma ilegal.



“El Presidente sólo viene al encuentro centroamericano. Él retornará el mismo día por la apretada agenda que tiene”, indicó el embajador nicaragüense en Costa Rica, Harold Rivas Reyes.



El funcionario reiteró que por esa razón el mandatario Ortega no tendrá acercamiento con organizaciones de migrantes, y “que será hasta en una futura visita” en que se puedan programar reuniones.



“Él tiene voluntad y ha dicho que lo hará porque le preocupa la situación de los compatriotas en Costa Rica. Él quiere venir con suficiente tiempo para reunirse con todos y analizar su problemática en busca de soluciones”, justificó Rivas Reyes.



Organizaciones consultadas, dejaron entrever su malestar, porque a más de un año en el poder, el presidente Ortega no ha definido una política clara hacia el tema migratorio, y, por segunda vez, “queda en deuda” con ellos.