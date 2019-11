“Asesino está en la calle y le tememos”

La familia del periodista asesinado Carlos Guadamuz solicitó apoyo legal al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para formular el recurso de reclamo en contra de la decisión del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario, de brindarle al victimario William Hurtado el beneficio de régimen extraordinario de convivencia familiar.



“Venimos a este organismo de derechos humanos para que nos apoyen y hacer que las autoridades reconsideren su decisión. Tenemos onda preocupación, porque entre muchas cosas nos sentimos amenazados porque el asesino está en las calles”, expresó Cristina López, viuda de Guadamuz.



Ella indicó que esto es parte de las acciones que realizarán para que el crimen no quede en la impunidad.



El periodista Carlos Guadamuz fue un disidente sandinista, con una fuerte posición crítica ante la dirigencia de su partido encabezada por Daniel Ortega. El asesinato en su contra fue cometido por Hurtado cuando Guadamuz se disponía a entrar al Canal 23, donde tenía un programa de opinión denominado “Dardos al centro”.



En busca de justicia

Condenado a 21 años de prisión, Hurtado, en su cuarto año de cumplimiento de sentencia fue autorizado por las autoridades carcelarias a ser puesto en convivencia familiar, que le permite total libertad por Managua, para que reciba tratamiento médico por sus dolencias crónicas. Desde entonces, la familia Guadamuz ha peregrinado ante diferentes instancias en busca de justicia. Entre éstas, el Ministerio de Gobernación, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, además del Ministerio Público.



Selim, hijo de Guadamuz, comentó que pudo correr el mismo final de su padre si la pistola de Hurtado no se hubiera quedado sin balas. “Se mandó a la calle a alguien peligroso que no se arrepiente de su delito, y que, en su momento, dijo que si tenía la oportunidad, lo volvería a hacer”.



El joven indicó que había la posibilidad de solicitar protección policial, mientras se realizan las acciones legales para revocar la decisión a favor de Hurtado.



Una decisión rebatible

Por su parte, Adilia Guadamuz, quien practica la medicina, considera que las enfermedades por las que dieron la convivencia familiar no son tan graves como las “pinta” el forense en los peritajes, además, le resulta extraña la beligerancia de actuación de las autoridades carcelarias de resolver en diez días la solicitud del beneficio, mientras otros pasan años esperando respuesta.



El director del área jurídica del Cenidh, Gonzalo Carrión, dijo que realizarán el acompañamiento a la familia en la preparación de los argumentos, contra la decisión de la dirección del Sistema Penitenciario para beneficiar a un asesino.



“Haremos sentir el sentimiento de la familia en la demanda, y recurriremos a la autoridad que corresponda. Estamos claros de que la ley da legalidad a la medida, pero, evidentemente, no valoraron otros elementos fundamentales como que el beneficiado era un asesino confeso, que no se trata de tutelar los derechos por un lado, sino que rompieron con la armonía de la justicia. La decisión fue tomada unilateralmente sin conocimiento de las partes, por lo menos como respeto a los afectados”, considera Carrión, quien agregó que hay muchas cosas por rebatir en este caso.