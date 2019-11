Denuncian maltrato a pacientes con VIH/Sida

Arelys Cano, Presidenta de la Asociación Nicaragüense de Personas que conviven con el VIH/Sida (Asonvinsida), dijo ayer que el rechazo y la marginación en instituciones de salud hacia los portadores de Sida ha incrementado, por lo que en los próximos días harán una formal denuncia ante diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos. La activista agregó que en muchos casos los afectados no denuncian por miedo a que les nieguen totalmente la atención en los hospitales.



“Tenemos un programa de VIH-Sida que ya no existe en el Ministerio de Salud”, se lamentó Cano. “El programa pasó a ser un componente y no se le da la prioridad que debería tener, y desde ya se sienten los efectos colaterales.



La calidad de la atención ha desmejorado, y no estamos de acuerdo con la variación del programa porque debieron haber tomado en cuenta a los usuarios”, manifestó.



Detalló que en las unidades de salud aún hay personal que discrimina a los portadores del VIH porque no han pasado por un proceso de capacitación sobre el tema, sin embargo, el Minsa dispuso que estos pacientes sean atendidos en los centros de salud.



Dijo que el Minsa aún no le ha explicado a Asonvinsida a qué se debe el cambio del programa, por lo que les ha sido bastante difícil de entender.



El actual gobierno no ha atendido el problema con la beligerancia requerida, y, prueba de ello, es que el año pasado el país fue excluido de recibir cerca de 20 millones de dólares para atención, educación y capacitación sobre el tema.



En esa ocasión, Nicaragua no cumplió con varios requisitos para poder acceder al dinero dispuesto por el fondo global.



Minsa: “Descentralizamos los servicios”



Al ser consultado el doctor Julio Caldera, Director del Silais-Managua, dijo que el programa de atención a pacientes con Sida está disgregado en varias ONG, y que el Minsa desconoce qué hacían exactamente estas organizaciones.



“No tenemos capacidad para estarlos monitoreando y vigilando sobre cómo manejan el dinero. Lo que estamos haciendo es que las pruebas de laboratorio y la atención se acerquen más a la gente”, dijo el galeno.



El funcionario dijo desconocer casos de maltratos a pacientes portadores, y que por el contrario, se encuentran impulsando una jornada de calidad y trato digno a los pacientes.