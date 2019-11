Inventariarán bienes incautados a narcos

La Policía Nacional contribuirá en la realización del inventario a los bienes incautados al narcotráfico, presentando un informe de cada una de las operaciones en contra del crimen organizado y lo ocupado en cada una de ellas.



Así lo dio a conocer ayer el comisionado general Carlos Palacios, al ser consultado sobre la disposición del Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, que pretende tener una información precisa de las incautaciones, tal como lo establece la Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas. Además, que son patrimonios del Estado.



“En lo que vamos a apoyar nosotros es en decir: en tal fecha, en tal operación ocupamos estos bienes, estos medios, porque nosotros no incautamos, la Policía no tiene facultades para incautar, la Policía ocupa los medios y los pone a disposición del judicial”, expresó Palacios. No obstante, recordó que en la mayor parte de estos casos no existe sentencia firme.



Podría crearse institución de custodia

“Acordate que la mayor parte de estas cosas pueden encontrarse en apelación, casación, o pendientes de sentencia firme”, señaló.



Precisamente, la presidente del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, Ana Isabel Morales, hizo un llamado la semana pasada a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que informen sobre estos bienes.



“Ahora, acordate que las incautaciones tienen que ver con lo que el judicial haya determinado, es decir, si se incauta o no se incauta. Esto no depende de la voluntad del Consejo de Lucha contra las Drogas ni de ningún otro organismo, sino de lo que dice la ley”, agregó Palacios.



Luego el jefe policial indicó que existe una moción dentro del Consejo Nacional de crear una institución que se encargue de la custodia de los bienes decomisados.



Donación de maletines operativos

El Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas está conformado por el Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General, por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía y el Ejército.



Palacios se refirió al tema durante la donación de unos maletines operativos para inspecciones oculares, los cuales serán destinados a la Comisaría de la Mujer y la Niñez.



Se le consultó igual a Palacios sobre las investigaciones que está realizando la División de Asuntos Internos sobre la fuga de los dos guatemaltecos en Rivas, en la que se presume participaron dos agentes policiales.



Sin embargo, evitó dar mayores detalles, aduciendo que no ha concluido el proceso investigativo aún. En cambio, sí admitió que no tienen mayor información sobre los fugados, pero ya se hicieron las coordinaciones con Interpol. Finalmente, dijo que en Bluefields se está investigando a otros agentes, pues la Policía abortó un plan de fuga.