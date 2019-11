Transportistas condicionan la compra de buses nuevos

Transportistas urbanos de Managua advirtieron que no comprarán las nuevas unidades de buses que traerá el gobierno con financiamiento mexicano, si no hay un aumento del subsidio económico que reciben del Estado, porque según ellos, no podrían mantener la tarifa social de dos córdobas con 50 centavos.



“Si no hay subsidio no compramos los buses”, advirtió Marvin García, Presidente de la Cooperativa Parrales Vallejos, luego de reunirse con el Director de Transporte Terrestre del MTI, ingeniero Franklin Sequeira, a quien presentaron sus puntos de vista sobre los requerimientos técnicos que deben tener las nuevas unidades de buses.



El gobierno, a través de un préstamo de 26.6 millones de dólares que otorgó México por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica, comprará a una empresa mexicana 350 buses para cambiar las viejas unidades urbanas.



García explicó que con los buses nuevos la tarifa se elevaría entre 7 y 8 córdobas, por lo que, según ellos, el subsidio económico debe incrementarse hasta los cinco córdobas. “Queremos esa garantía del gobierno para poder comprar las nuevas unidades”, dijo el transportista.



Pero según Franklin Sequeira, Director de Transporte Terrestre del MTI, el tema de las tarifas y subsidios es una responsabilidad del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua y del gobierno central. “Entiendo que hay pláticas entre el Irtramma y el gobierno central porque se trata de una política nacional”, señaló el funcionario.



Según García, la tarifa real actual en el transporte urbano es de 3.50 y se mantiene en 2.50 por el subsidio que el gobierno les entrega, pero con un bus nuevo la tarifa se elevaría hasta los 8 córdobas. “Esa diferencia en el subsidio es la que queremos que el gobierno garantice para poder hacer frente al pago de los buses nuevos”, dijo el empresario.



El transportista reconoció que además del subsidio económico y en combustible que reciben del gobierno, también gozan de exoneraciones en repuestos, llantas y otros, pero aun así, según los empresarios, no pueden garantizar la tarifa social, porque el gobierno no cumple en tiempo con la entrega de los subsidios. “Ahorita estamos exigiendo el subsidio de tres meses y nadie se responsabiliza por ello”, se quejó.