Agitado debate: hacer casas o salvar agua

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, respaldó ayer la medida de protección al manto acuífero de la Cuenca Sur de Managua, donde los alcaldes de varios municipios e instituciones estatales impusieron una veda en las construcciones verticales.



El vicemandatario dijo que tanto el edil capitalino, Dionisio Marenco, como la presidenta ejecutiva de Enacal, Ruth Selma Herrera, conocen muy bien la situación sobre los peligros del manto acuífero de la Cuenca Sur.



Recordó que cuando fue presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional se debatió la Ley General de Aguas, “por lo que conozco bastante la temática, y por lo consiguiente no podemos seguir con un desarrollo urbano desordenado, que esté causando daños terribles para el futuro mediato de la población y que queden contaminadas sus fuentes de agua”.



Respecto de la veda establecida en la Cuenca Sur, Morales dijo que “tal vez habría que repensarla, a veces se toman medidas por situaciones de urgencia, en lo cual creo que nadie va a estar en contra de que protejamos el agua de los dos millones de habitantes que tendrá en el futuro Managua”.



Reacción del edil capitalino

Por su parte, el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, dijo ayer respecto de los urbanizadores, que “el problema del agua es de vital importancia y no hay que verlo como un tema más del ambiente”.



“La basura podemos quemarla, enterrarla, pulverizarla, pero cuando no haya agua en Managua, ese día hay que evacuar la ciudad, y por esa razón es que hemos insistido con la veda de la construcción sobre los pozos, porque ahí está el futuro de la ciudad”, reiteró.



Marenco dijo que está abierto a discutir soluciones con los ingenieros de la Cámara de Urbanizadores, pero “tenemos que saber que hay que proteger los pozos de agua, porque sin ellos Managua no va a poder vivir, es un tema de gran importancia y es de vida o muerte”.



“No es un tema ni de ingeniería ni drenaje ni darle tratamiento, porque al final (las urbanizadoras) no le dan tratamiento al agua, tiran las aguas servidas donde les da la gana y contaminan los pozos”, dijo Marenco, citando incluso que hay residenciales donde las aguas con heces circulan libremente por las calles.



“Si ustedes tuvieran un barril de agua en su casa para darle de beber a sus hijos, les garantizo que no dejarían que ningún chavalo se llegara a orinar sobre el barril y sin embargo (las urbanizadoras) lo que quieren es poner exactamente los vertederos de aguas negras sobre los pozos, y eso creo que no es correcto”, ejemplificó el alcalde.



Dijo que si el Ministerio del Ambiente, el Ineter y alguien quiere tomar esa responsabilidad, que la tome con claridad. “En mi opinión no debe ser permitida la construcción encima de los pozos de agua”, señaló.



La opinión del alcalde y del vicepresidente, contrastan con sectores vinculados a la construcción y a la misma Cámara de Urbanizadores, que sostienen que la medida adoptada debe flexibilizarse y estudiarse a fondo antes de ser adoptada como medida final.



Stanley Peña, presidente de la Asociación Centroamericana para la Vivienda, se mostró ayer en contra el decreto de veda en la Cuenca Sur de Managua, y coincidió con la Cámara de Urbanizadoras en que la comuna debe establecer una moratoria sobre la prohibición de las construcciones horizontales.



Por su parte, el presidente de Cadur, Alfonso Silva, reiteró que la medida de las alcaldías está causando problemas de todo tipo a los inversionistas, y afectando a las familias que tomaron la decisión de comprar una casa fuera de Managua.



“Son 8,500 manzanas de tierras donde el problema no lo provocan sólo las urbanizaciones de Cadur, sino que hay otros factores y otros sectores que no están siendo tomados en cuenta, y nos están achacando a nosotros todo el daño sin darnos la oportunidad de una defensa”, dijo Silva.



Según el presidente de los urbanizadores, la Cámara tiene toda la voluntad de encontrar una respuesta y dar opciones de solución a las alcaldías, pero éstas ni siquiera les responden las comunicaciones y propuestas de solución.



“No queremos sólo medidas drásticas que afecten la economía de este país, sino también queremos oír propuestas, queremos que nos den la oportunidad de proponer soluciones, pero no nos están tomando en cuenta”, se quejó Silva.