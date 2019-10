Echan a vicealcaldesa

La vicealcaldesa del municipio de León, Dora María Gurdián, fue destituida de las distintas atribuciones otorgadas desde hace tres años por el Concejo.

La funcionaria fue suspendida por supuesta inoperancia en los cargos que desempeñaba y por brindar declaraciones negativas en torno a los señalamientos de corrupción que envuelven a la comuna.

Después de casi tres horas de explicaciones y discusiones en la sesión extraordinaria celebrada la mañana del lunes 23 de julio, el alcalde Tránsito Genaro Téllez y ocho concejales, entre liberales y sandinistas, destituyeron a la funcionaria que desempeñaba el cargo de Presidenta de la Comisión Económica y Turismo, y era representante de la Agencia de Desarrollo Económico y Social (ADES).

Por hablar mal

“La falta de cumplimientos en sus funciones, mal entendimiento con los concejales, y por utilizar términos o expresiones negativas en contra de la comuna ante la Fiscalía , Contraloría General de la República (CGR), y ante medios de comunicación, fueron las razones que ameritaron su destitución temporal”, expresó Teodoro Sánchez, secretario del Concejo en la Alcaldía de León.

Señaló Sánchez que Dora María Gurdián es libre de expresar sus opiniones personales, pero como funcionaria de la comuna debe utilizar un solo lenguaje. “Todos los concejales y funcionarios debemos hablar como institución para evitar dañar la imagen del gobierno local”, explicó.

“Ella (Gurdián) no es parte de mi partido (FSLN), forma parte de una alianza política (Convergencia), y no debe obediencia al Frente Sandinista. Ella (Gurdián) debería tener prudencia al momento de hablar, porque todos formamos parte de una escuela colegiada dentro de la municipalidad”, subrayó Sánchez, quien aclaró que el Concejo acordó unánimemente respaldar a una institución (Alcaldía) que está siendo señalada por irregularidades.

Lo que dijo la vicealcaldesa

“Voy a lavarme la cara… no quiero ser acusada por omisión”, fue la expresión que utilizó Gurdián en repetidas ocasiones para deslindar cualquier responsabilidad en las supuestas irregularidades cometidas en la Administración del alcalde Téllez, y que ocasionaron su destitución.

“No hay que dejar que se sacrifique al partido (FSLN) por una persona (Tránsito Genaro Téllez), creo firmemente en el Frente Sandinista, solicito a la primera dama Rosario Murillo que sea firme con su posición y venga a resolver este problema”, aseveró Dora María Guardián, funcionaria recién destituida.

Explicó que ella no tiene ninguna situación pendiente con la justicia, “al contrario, recientemente fui citada por la Fiscalía al igual que todos los concejales, para hablar del trabajo que realizo dentro de la institución, y de las irregularidades denunciadas por la población en Salinas Grandes, Poneloya, y en la cabecera departamental de León, que envuelven en actos de corrupción a la comuna”, relató.

“Esta situación que estoy atravesando es anormal, fui a la Fiscalía porque me mandaron a citar, me sentí afectada de manera directa porque probablemente luego alguien puede salir sucio y me van a querer embarrar, las cosas negativas que pasen en la Comuna tienen que ser denunciadas”, apuntó Guardián, quien recurrirá de revisión ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) y ante el Concejo en la sesión pública del siete de agosto.

Sólo un voto en contra

El único voto en contra de la suspensión de Gurdián fue el del concejal liberal Eddy Navarrete, quien en todo momento sostuvo que deben ser destituidos completamente de sus cargos todos los funcionarios que estén cometiendo actos irregulares.

“La vicealcaldesa tiene derecho de expresar sus opiniones o puntos de vista, el alcalde y el Concejo se precipitaron al tomar esta medida, porque nos referimos a una funcionaria electa popularmente y que debe defenderse de las acusaciones sobre inoperancia”, dijo Navarrete.

Sin embargo, Dora María Gurdián aclaró ante el Concejo que la Comisión Económica nunca funcionó, nadie le participó decisiones de ningún tipo, y mucho menos le asignaron presupuesto.

“Desarrollé mi mejor papel en la Comisión de Turismo que trabaja conjuntamente con el Patronato de Turismo de León, en donde me desempeño como presidenta. Hemos llevado a cabo varios proyectos, actividades de atracción turística y rescate cultural.

“También participé de lleno en las actividades como miembro de la Junta Directiva de ADES, entidad que aglutina a 25 organizaciones públicas, privadas y ONG, promueve la ejecución de proyectos sociales en el área urbana y rural, e inversiones a pequeñas empresas del departamento de León”, refirió Gurdián.

El retiro de ADES

Otra decisión irrevocable del Concejo fue retirarse definitivamente de la Agencia de Desarrollo Económico y Social (ADES), y conformó la Asociación para el Desarrollo Local (ADEL). Según Teodoro Sánchez, ADES está otorgando de manera irregular préstamos económicos y personales a familiares y miembros de la Junta Directiva , situación que ocasiona desconfianza.

“Siempre se han dado acusaciones, pero nunca han mostrado pruebas de malos manejos, al contrario, les hemos facilitado informes de auditorías que certifican el buen manejo de los recursos”, dijo Gubert Valdivia, Gerente de ADES en León, quien explicó que el único problema que atraviesan es que el edil Téllez considera a ADES como una oficina más de la comuna para beneficiar a sus colaboradores más cercanos. Por esa posición, los organismos miembros de ADES, en su momento, destituyeron de la Junta Directiva al alcalde.

Quisieron partidizar

También señaló que las irregularidades en ADES ocurrieron después de las elecciones municipales, cuando los diez alcaldes sandinistas del departamento de León quisieron ocupar cargos en la Junta Directiva y partidizar esta organización, pero los miembros de la asamblea se opusieron rotundamente.

Aclaró que los créditos personales, antes de 2002, eran aprobados por el Comité de Crédito de la organización, pero en la actualidad ningún miembro de Junta Directiva es beneficiado con préstamos.