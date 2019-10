Emergencia aérea

A 40,000 pies de altura y 100 millas al norte de Puerto Cabezas, el Boeing 737-700 de la línea aérea Continental, reportó un siniestro que puso en riesgo la vida de sus 123 pasajeros: una ventana reventó y el final parecía inevitable.

La aeronave cubría el vuelo 876 y se dirigía de Panamá a Houston, cuando a las 2:50 de la tarde de ayer presentó problemas, debiendo de inmediato descender hasta llegar a los 10,000 pies de altura, confirmaron a EL NUEVO DIARIO fuentes del Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”.

“Claro que sufrió descompresión. Fue un cambio de presión aterrador, como una bomba. Gracias a Dios la estructura del avión resistió, pero fue una emergencia seria”, relató la fuente vinculada a las investigaciones de rigor del caso.

Al momento del accidente la aeronave tenía combustible para 3 horas. Una vez reportado el incidente, la tripulación buscó rápidamente el Aeropuerto de Managua. 150 kilómetros al norte de la capital, los tripulantes del aparato ejecutaron un “holding” de unos 20 minutos, que implicó “quemar combustible y aterrizar bajo el mínimo riesgo”.

La versión oficial

De acuerdo con la versión oficial del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), la emergencia se originó en la cabina del piloto del avión al reventarse la ventanilla superior, lo que obligó a la tripulación a reportar el desperfecto.

“Fue una reventadura e hicieron la consulta para aterrizar. Esas ventanillas tienen dos capas, la superior fue la que se reventó”, dijo Carlos Salazar, Director de Aeronáutica Civil.

No obstante, Salazar indicó que todo se desarrolló de manera normal, pues el avión no llegó a despresurizarse. “Los pasajeros (están) normal(es), todo sin novedad. No hay ni golpeados”.

También manifestó que esto suele suceder por fallas de fábrica o cuando se estrella un ave en la aeronave. “Vamos a investigar”, agregó el funcionario.

Pero un piloto que vio el avión de Continental en la pista de aterrizaje de Managua, relató a EL NUEVO DIARIO: “Tiene un agujero al lado del capitán”. “Sí hubo despresurización, se bajaron las mascarillas”, añadió.

El aterrizaje

El Boeing 737-700 de Continental, matrícula N- 24729, aterrizó sin contratiempos ayer a las 3 y 20 de la tarde, una vez que se activó el plan de emergencia para estos casos, que involucró a soldados del Ejército, bomberos y otros miembros de los cuerpos de rescate.

Todos ellos se movilizaron en diversos vehículos al ver que se acercaba el avión, al que vigilaron hasta que tocó tierra. Algunos empleados del Aeropuerto, desde el Portón 6, aprovecharon para hacer fotografías con sus celulares. Igual los pasajeros que se preparaban para abordar.

Un equipo de la línea aérea Continental aterrizó en Managua después de las 7 de la noche para revisar los daños en el avión. A esa misma hora, los 123 pasajeros abordaron otra aeronave para llegar a su destino final.

Boeing 737-700: “La próxima generación”

El avión Boeing 737, serie 700, del mismo tipo que sufrió un percance la tarde de ayer, forma parte, junto con los de la serie 600, 800 y 900, de la llamada “Next Generation” (próxima generación), por sus avances tecnológicos y desarrollo en su capacidad de vuelo.

El Boeing 737, serie 700, fue lanzado por la compañía Southwest Airlines en 1993, y puesto en servicio en 1998. Es el reemplazo del 737-300 y competidor directo del A319.

De acuerdo con la enciclopedia Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737), la aeronave ofrece también una conversión a modelo ejecutivo, el BBJ1, que posee las alas y el tren de aterrizaje más fuertes del 737-800, y cuenta con mayor amplitud de rango de vuelo, ya que tiene tanques de combustible adicionales.

La última variante del 737-700 es la -700C , versión convertible entre avión de pasajeros y carguero, conocido como modalidad “combi”, cuenta con una puerta grande en la parte trasera del avión. Fue lanzado por la Marina de los Estados Unidos.

El Boeing 737 es un avión a reacción para transporte aéreo de pasajeros, de rango corto a mediano. Ha sido continuamente fabricado por Boeing Commercial Airplanes desde 1967. Con 5,000 unidades vendidas, es el avión para transporte de pasajeros más producido y popular de la historia.