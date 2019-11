Amenaza sobre paraíso perdido de Nicaragua

El río Punta Gorda baña 2 mil 867 kilómetros cuadrados de extensión, y la vida pulula en él, pues de repente, mientras la lancha avanza, los peces saltan y atrapan a las libélulas que se admiran en el espejo de agua; en las orillas se escuchan los monos y sobre las ramas de un árbol se asolean decenas de iguanas de gran tamaño, sin duda el contacto con la naturaleza nos tiene a todos admirados.



Sin embargo, pese a haber sido declarado área protegida y ser una de las siete zonas protegidas que conforman la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, muchas amenazas se ciernen sobre el río Punta Gorda, que es también la vía de comunicación de las comunidades y el sitio del cual se filtra el agua a los pozos para consumo.



Alrededor de seis gasolineras ilegales trasiegan combustible en la vera del río; los comunitarios, con sus pequeños cayucos, compran a comerciantes locales la gasolina y el aceite que necesitan sus motores, sin el menor cuidado de que el lubricante que le cambian al motor no caiga en el río o que los baldes y embudos sean lavados directamente en el cuerpo de agua.



“Nosotros sabemos que es peligroso por un incendio, pero hay que ayudar a la gente que necesita el combustible y no puede hacer la travesía hasta Puerto Príncipe, así que en mi caso voy cada semana a abastecerme con dos barriles de combustible y aceite para vender, les ayudo y me ayudo”, dijo un comerciante que omitió su nombre.



Al consultar a este comerciante si contaba con algún aval para comercializar, dijo que no, de igual forma tampoco quienes lo abastecen en Puerto Príncipe.



“Aquí no hay gasolineras, no hay medidas de seguridad, sólo estamos resolviendo una necesidad que tenemos”, dijo.



Quince guardabosques para la reserva

Cándido Carrasco Alvir es uno de los quince guardabosques encargados de proteger la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, que tiene una extensión total de 18 mil 340 kilómetros cuadrados.



Según el señor Carrasco Alvir, que tiene quince años de experiencia como guardabosques, aún no conoce a los delegados del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) o de la Fiscalía Ambiental de Bluefields, pues no han visitado el territorio que está integrado por siete áreas protegidas, que son: reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda, Reserva Biológica Indio Maíz, refugios de Vida Silvestre Río San Juan y Los Guatuzos, Monumento Nacional Archipiélago de Solentiname, y Monumento Histórico Fortaleza de la Inmaculada Concepción de María.



“Ellos no han venido aquí, hace dos meses que me ando moviendo cuidando el área que me toca, que es desde el Polo de Desarrollo hasta la Barra de Punta Gorda, con el combustible que algunos líderes comunitarios nos donan, porque tampoco nos ha llegado, pero esto no es de ahora, siempre ha sido, aquí trabajamos porque estamos enamorados de la reserva, y como novios que somos, cuidamos de ella”, dijo el señor Carrasco Alvir.



Los guardaparques ganan en estos lares mil quinientos córdobas al mes (75 dólares), tienen algunas coordinaciones para decomisar la flora y fauna que algunas personas sacan de las reservas, pero sus vidas se exponen en dichos decomisos, porque en Punta Gorda, debido al conflicto armado de la década de los 80, hay muchas armas.



De acuerdo al guardabosque, tienen alianzas con la Policía, pero es casi imposible operar junto a ellos, porque sólo son ocho oficiales para las 72 comunidades y los 45 mil habitantes que hay en Punta Gorda, algo parecido ocurre con el Ejército, que tiene un número reducido y no tiene lancha.



“Nosotros tenemos la lanchita para andar sobre el río, pero irlos a traer e irlos a dejar es mucho combustible, y tampoco eso tenemos, pero nos exponemos por esa carencia, porque la vez pasada le decomisé a un hombre tres sacos de bejuco de mimbre, que venían de la reserva Indio Maíz, y el hombre me sacó un arma, subió los sacos con el mimbre y se fue en su lancha, yo fui a traer al policía, pero no lo alcanzamos, porque él ya nos llevaba como una hora”, dijo el guardabosque.



Cero despale

Pese a que hay zonas en la orilla del río Punta Gorda donde los colonos han acabado con los árboles para cultivar, el guardabosque manifestó --y pudimos comprobarlo-- que en las comunidades se encuentran rótulos informando sobre la prohibición de cortar árboles y las penas en multa y cárcel para aquellos que lo hagan.



“Nosotros estamos haciendo lo posible para evitar que se hagan zanganadas en el bosque, pero somos muy pocos para estar sobre todos los problemas, porque estoy claro que aquí no sólo es la flora y la fauna que sacan, sino otros elementos que tienen que ver con la producción, pero hacemos de todo a riesgo de nuestra integridad física, para que se cumpla la ley y el territorio siga casi virgen, como lo ve; nosotros aplicamos la ley y cumplimos lo que nos manda, de la mano de la comunidad”, concluyó el guardabosque.