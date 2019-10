“Banco” de concejales

Concejales de la Alcaldía de León y otros funcionarios de la misma institución, se beneficiaron con jugosos préstamos autorizados por el edil sandinista Tránsito Genaro Téllez, por montos que oscilan entre los 20 mil y 60 mil córdobas, revelan documentos en poder de EL NUEVO DIARIO.

Según detallan los comprobantes de los préstamos otorgados con la venia del alcalde rojinegro, el pago de los mismos se efectuó por medio de deducciones al salario de los beneficiados.

Salvadora Iglesias, concejal, recibió 50 mil córdobas por medio de dos préstamos. El primero lo recibió el día 18 de octubre de 2006, con el cheque número 9822; y el otro, el 24 de octubre, con el cheque número 9852, de acuerdo con la documentación.

Según los comprobantes, el dinero salió de la cuenta corriente número 100-01-042-000180-3 M/N BDF (planilla) 100-000-706-0. Ambos documentos detallan: “Préstamo autorizado por el alcalde, a deducir en 15 meses; concejal propietario”.

Teodoro Sánchez López, Secretario del Concejo, recibió dos préstamos. El primero le fue autorizado el 14 de noviembre de 2005, por la cantidad de 8 mil córdobas, en concepto de “préstamo autorizado por el alcalde, a deducir C$2,000.00 mensuales, concejal propietario; Dir. Superior”.

Y el segundo, por 56 mil córdobas, lo recibió el día 4 de enero de 2006, igualmente en concepto de “préstamo autorizado por el alcalde, a deducir en cuota mensual de C$ 4,000.00, concejal propietario”, según los comprobantes.

El concejal Mario Granados Flores recibió también dos préstamos: uno por 27 mil 40 córdobas, el 2 de agosto de 2005; y el segundo por 25 mil córdobas, el 24 de febrero de 2006, según documentos en nuestro poder.

Ángela Patricia Torres Saldaña, concejal propietario, se benefició también con dos préstamos: uno por 20 mil córdobas, emitido el 14/11/2005, y el otro emitido el 30/11/2005, por la suma de 60 mil córdobas.

La concejal Vielka Gutiérrez Cáceres también obtuvo dos préstamos: uno por 11 mil córdobas, el 25 de agosto de 2005; y el segundo por 50 mil córdobas, el 1 de febrero de 2006.

Préstamos a otros funcionarios

En cambio, Nieves Díaz Vargas, Directora de Finanzas de la Alcaldía de León, se benefició con tres préstamos “autorizados por el alcalde”, según los mismos comprobantes. Las cantidades fueron de 3 mil, 5 mil y 12 mil córdobas, y fueron emitidos el 28 de marzo, el 19 de agosto, y el 6 de diciembre de 2005, respectivamente.

Por su parte, Domingo Medina, ex Administrador de la Alcaldía , se destaca sobre los demás por haber recibido 5 préstamos, según documentos en nuestro poder. Las cantidades fueron de 4 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, y 52,289 córdobas, en el período de marzo de 2005 a mayo de 2006, todos “autorizados por el alcalde”.

Manuel Téllez Zapata, identificado como Director de Atención a la Ciudadanía , obtuvo dos préstamos: el primero por 5 mil córdobas, el día 11 de noviembre de 2005; y el segundo por 30 mil, emitido el 16 de marzo de 2006.

Y otro funcionario de la Alcaldía de León que también se benefició con “préstamos autorizados por el alcalde”, según los comprobantes en poder de END, es Hugo René Cabrera Toruño, funcionario de la Dirección de Planificación y Cooperación Externa.

Cabrera recibió al menos cuatro préstamos de: 2 mil, 5 mil, 5 mil y 9 mil córdobas, cuyos pagos le serían deducidos “según normativa” y de acuerdo con cuotas “quincenales”, se lee en los respectivos comprobantes.

Secretario confirma “financiamiento”

Teodoro Sánchez López, secretario del Concejo de la comuna de León, confirmó a EL NUEVO DIARIO que el alcalde sandinista Tránsito Genaro Téllez autorizó cuantiosos préstamos a la mayoría de los concejales “para distintas cosas, pero de manera personal”.

Téllez, junto a una mayoría de concejales, suspendió el pasado lunes 23 de julio, distintas atribuciones a Dora María Gurdián, vicealcaldesa de ese municipio, por supuesta inoperancia y por brindar declaraciones negativas en torno a los señalamientos de corrupción que envuelven a la comuna.

“Le voy a aclarar: toditos los concejales solicitamos préstamos para alguna u otra cosa. Unos componer su vehículo o comprar vehículo, y otros para componer las casitas. Y el alcalde, exactamente, nos autorizó los préstamos, pero (con la condición) que le íbamos a pagar mensualmente una cuota del salario. Iba a ser deducido, así ha sido, pero fuimos todos los concejales”, afirmó Sánchez la tarde de ayer a END.

Ya pagó “por gracia de Dios”

“Toditos los concejales, inclusive don Ramón Macías, que es actualmente diputado, hizo un préstamo por 80 mil córdobas. Yo ya pagué, por la gracia de Dios. El mes pasado fue mi última cuota. A mí se me fue quitando de cuatro mil en cuatro mil de mi salario, de mi pago”, sostuvo Sánchez, miembro del partido Frente Sandinista.

Entre los concejales a quienes el alcalde de León les autorizó préstamos, Sánchez López mencionó a Ramón Macías, Carlos Jirón, Salvadora Iglesias, Patricia Torres --quien recientemente dejó su cargo--, y José Luis Romero.

Según él, “lo miramos sano, prestar para componer los vehículos, las casas, y fuimos todos, los liberales y nosotros (sandinistas)”. Y más bien alegó que “en otras alcaldías, por ejemplo en Managua, lo que nosotros tenemos entendido es que allí al alcalde hasta vehículo le dan, los concejales lo sacan al crédito y después se lo van quitando (descontando)”. Afirmó que todos los concejales cancelaron sus deudas.

¿Fue un abuso utilizar su posición de concejales y la cercanía con el alcalde, para aprovecharse del erario público?

“Yo le diría dos cositas: a lo mejor nos hizo falta una cuestión técnica, a lo mejor hacerlo en una sesión y aprobarlo en un acuerdo, podría ser. Pero yo como abuso no lo veo, porque, nosotros sabemos que fuimos elegidos por un período de cuatro años. Entonces más o menos prestábamos una cantidad para pagarla en un año o año y medio. Pero lo que yo le quiero decir es que había garantía de que ese dinero no lo íbamos a robar”.

Sánchez negó que por la autorización y desembolso de los préstamos que le hizo el alcalde Tránsito Téllez a él y a otros concejales, hayan ocultado la ocurrencia de casos de corrupción en la administración del edil sandinista. “No nos ha comprado ni nada a nosotros. Él bien no me pudo dar el préstamo”, afirmó.



¿Pero ustedes no se sienten agradecidos y por lo tanto se callan?

“Yo lo único que le he dicho a la vicealcaldesa es que si aquí hay actos de corrupción y hay encubrimientos, es la Fiscalía , los juzgados (los encargados de investigar). Lo que yo no puedo decir es apoyar que él (Tránsito Téllez) es corrupto, porque a mí no me consta. ¿Me entendés?

¿Castigaron a la vicealcaldesa por hablar en contra de la administración?