“Yo le dije al Señor: ‘Me has vencido’”

“Las tentaciones son fuertes”, confiesa monseñor Francisco Castrillo Tally, descendiente de una mezcla nada común en Nicaragua: sangre chontal-granadina-irlandesa. Nacional por la vía paterna y europea por la materna; aunque sus padres llegaron de Estados Unidos en 1920.



“Hay dudas”, dice, al referirse a la vida sacerdotal. Le pregunto: “¿Duda de Dios?” Y él, detrás del escritorio, donde apila libros eclesiásticos, comentarios a las Sagradas Escrituras, diccionarios y una Biblia, contesta: “Dudo de mí mismo”. Trato de averiguar sobre las otras tentaciones. “¿Tentaciones de la carne? Esas son también del poder, de la riqueza, del mundo”, amplía el abanico para soplar otros aires menos comprometedores.



“Me refiero a la del amor”, le digo. Monseñor Castrillo no arrastra las palabras para armar una respuesta. Ellas le llegan rápido para edificar sus puntos de vista que bien pueden desarticular las exigencias de aquellos que pretenden la abolición del celibato o erigir con pulso de plomada un obelisco para perennizar las bondades de la lealtad, como esa que exhibe hacia el cardenal Miguel Obando y Bravo, su mentor.



De esas tentaciones poderosas que reducen al hombre a la esclavitud de sus ambiciones está el poder mismo, el político. No aspira para nada ni a escalar en la jerarquía católica, nos dirá el hombre que fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1988 por Su Eminencia, el Cardenal.



“Tengo mis defectos, y son grandes a veces”, admite. Y, aunque no rotula una de sus formas de ser, asevera que le dice la verdad a cualquier persona. “Eso lo aprendí desde niño”, reafirma.



A monseñor Castrillo se le ve acompañar al primer cardenal de Centroamérica en sus intervenciones públicas. Está presente durante las reuniones con los líderes políticos o con los campesinos. Sea en Managua, en Mesas de Sicaya o en Roma, es parte de la comitiva del purpurado.



Fue llamado al sacerdocio para servir y no para ser servido, precisa a END. No quiere vivir en la opulencia, ni la busca, sino mover su alma entre los límites de la gracia de Dios, si acaso el Altísimo contara con alguna frontera. El Omnipotente es quien, pese a sus “debilidades y errores”, lo sostiene en su vocación. “Él me llamó y aquí estamos”.



Lo que hay detrás de la sotana, del ciudadano cuyo oficio es la cura de almas, siempre se ve como un misterio desde cualquiera de las aceras por donde vayamos en este siglo. ¿Qué empuja a esta clase de seres a dejar el vil mundo por otro que pretende ser más ordenado y dirigido desde los cielos? ¿Qué los llama a ser parte de una Iglesia que, asegurando representar a la divinidad, sus teólogos pregonan teologías terrenales como la evolución, que dejan a Adán y Eva como la primera pareja de indocumentados en un paraíso también ilegal para los científicos?

A pesar del tiempo, monseñor Castrillo todavía no se acomoda a la rigidez del cuello clerical que, pienso, duplica los estragos del trópico en la humanidad de un religioso. En son de broma, sonriendo, este hombre de 52 años, dice: “Así pago mis pecados”



¿Qué le motivó a esta carrera del sacerdocio?

Son los grandes misterios de la vocación. Cuando Dios llama, aunque el hombre lo rechaza, Dios es más fuerte que el ser humano. Recuerdo que me encontraba afuera, trabajando para una compañía turística. Regresé al país en 1980. Yo pensé pasar dos meses de vacaciones en Nicaragua para regresarme al trabajo, sin embargo, los planes del Señor eran otros. Aquí me quedé. Soy contador, antes de ser cura.



Llegué con esas palabras: “Me voy, creyendo que tú me llamas”, después de negarme por 18 meses. Cuando terminé mis estudios, que los realicé en México, quedé cuatro años sin retornar al país, hasta julio de 1988. En octubre me hizo diácono el señor Cardenal. Yo digo, gran parte toda mi vocación, desde que regresé, he estado con él. Me dejó a cargo de algunos servicios eclesiásticos.



Yo le doy gracias a Dios por haber encontrado a un obispo de la talla del Cardenal, quien me ha aconsejado en todos los momentos de mi vida. Prácticamente, para mí, es un padre. Mi papá murió en mayo de 1981, el Día de las Madres, y seis meses después entré al Seminario, donde el señor Cardenal me abrió las puertas.



¿Dejar la vida mundana por la Iglesia no significó un sacrificio?

Toda vocación conlleva dificultades, no es fácil. Uno muchas veces no entiende muy bien cuál es el llamado que le hace el Señor, sino que va creciendo, madurando.



¿Dejó novias?

Sí, tuve una novia a la que no la volví a ver más.



¿Es uno de los sacrificios?

Bueno, el Señor le da la fuerza a uno.



“Podrás hacer algo

de esta miseria”



¿Resultó más fuerte el llamado de la Iglesia?

Indiscutiblemente, yo le dije al Señor: “Me has vencido”, y eso, creo... después de negarme, al final le dije: “Si hiciste el mundo de la nada, de esta pobreza, de esta miseria podrás hacer algo bueno, si tú lo estimas conveniente”. Empero, uno tiene que agarrarse fuerte en la oración, en la Eucaristía, en la confesión --sobre todo cuando atiendo a mis hermanos que llegan pidiendo una oración, una liberación, un consejo, confesando su falta--, y es ahí donde más he descubierto esa presencia de Dios. Todos los días tenemos que ir muriendo al hombre viejo.



Lo mismo es estar atado a un hilo que a una cadena, y nosotros tenemos que ir despegándonos de estas cosas miserables que opacan al hombre y lo apartan de Dios. A veces uno cree que son cosas mínimas, pero son éstas las que más daño le hacen a uno.



El actual capellán de la Universidad Católica de Nicaragua todos los jueves dobla rodillas ante el Santísimo. Ora durante media hora por la comunidad que asiste a la Eucaristía, y pide al Señor que “derrame el Santo Espíritu sobre nuestras autoridades civiles y religiosas para que por medio de esa iluminación nos puedan guiar a todos nosotros”.



A pesar de pertenecer a una familia muy ligada a la Iglesia, el joven Castrillo nunca le dijo a su mamá, Isabel Tally, fallecida en 1992, adónde iba toda la semana. Pasaron dos años hasta que le reveló a su madre que estaba en el Seminario.



Ahora cuelga sus calendarios personales de las últimas palabras que le escuchó: “Has escogido un buen camino, le pediré a Dios que te guarde y te dé la fortaleza”. Ella era mi confesora, aseguró.



Sus papás le dieron, desde niño, esta brújula para dirigir su biografía: “Tu gente deben ser los pobres”. Ahora, confirma: “No hago excepción de personas, me comunico con todo tipo de personas”.



El celibato

Han bajado las vocaciones, y el celibato ha estado en el tapete. Se vuelve un impedimento para los jóvenes. ¿Cuál es su posición?

No es el único impedimento para la vocación sacerdotal. Uno puede entrar en momentos de crisis, y si no tiene la persona adecuada que le pueda apoyar, se cae fácilmente. Si descuidamos la oración y nuestro ministerio, podemos echar a perder nuestra vocación.



¿Y el celibato?

Cuando los discípulos le preguntaron sobre el matrimonio, Él respondió que unos nacieron eunucos y otros se hicieron por amor al Reino. En mi caso, es por amor al Reino. No puedo negar cómo Jesús y la Santísima María han jugado un gran papel, sobre todo desde que entré en el Seminario.





Las aficiones de un cura

Antes de entrar al Seminario tocaba guitarra. Ahora, monseñor Castrillo juega dominó y le gusta caminar. No le agrada el cine, pero es fanático del Granada, aunque sólo ve los partidos por televisión.



¿Toma vinitos? ¿Qué música oye...?

En el aspecto social, sí. Yo por lo menos no me escandalizo. Me encanta la música instrumental, podemos conversar, leer y meditar un poco. Después que termino mis labores me voy a mi casa, si no, si algunos amigos me llaman, yo voy. No soy mojigato, soy transparente, demuestro lo que soy, lo que me gusta, lo que quiero, porque amo mi libertad, y ésta solamente el Señor la va transformando y enderezando, porque muchas veces pensamos que hacemos un acto libre, y no es tal.



Cuando el prelado habla de la misa, pareciera uno de esos locutores del Bóer que celebran el triunfo de su equipo, por eso le pregunto:



¿Disfruta la Eucaristía?

Yo sí, es que yo la vivo, si no tengo esa vivencia, ¿qué voy a comunicar? Y la gente, en su mayoría, se va muy contenta.



Lo de la mujer casada

La lucha de este soldado de la fe católica no la esconde. Sólo un sacerdote sabe el tamaño de su reto. “Es lucha de todos los días”, dice. “Yo le pido a Dios por mí y por todos, porque no sabemos el día de mañana lo que puede suceder”, añade. Y como ve que indagamos sobre las tentaciones y las dificultades en el oficio de hacer mejores creyentes, al final nos ofrece una ilustración que resume mil respuestas:

“Soy como la mujer casada que le dice al marido: ‘Si he sabido que esto me iba a pasar, no lo hubiera hecho, pero me aguanto por tus hijos’”.





Lealtad al Cardenal

“Creo que el Cardenal es un gran personaje. Es y ha sido una de las mayores escuelas de mi vida, me ha enseñado muchísimo. Sobre todo, es muy humilde. Dios le ha dado una gran sabiduría, y lógicamente que yo le agradezco al Señor el haberme puesto al lado del Cardenal”, confiesa.



Las expresiones sobre el alto miembro del Colegio Cardenalicio suenan a palabras de hijo agradecido. “Algunas personas que no conocen al Cardenal pueden emitir juicios que para mí son equivocados, porque no se le han acercado jamás”, argumenta.



¿Piensa escalar en la jerarquía?

El Señor me llamó para ser sacerdote nada más, y yo soy feliz sirviéndole al Señor desde ahí. Y desde mis limitaciones y mi pobreza me entrego con toda sinceridad. Como le dije al Cardenal, le soy fiel y leal por todos los momentos que he estado al lado suyo, porque he aprendido enormemente para mi ministerio sacerdotal. Y agradezco a los que oran por mí. Y mis hermanos sacerdotes y obispos me han ayudado mucho.



