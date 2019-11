END online

15 Marzo 2008 |

8:40 p.m. |

Conflicto de la basura, lo más comentado en elnuevodiario.com.ni

No cabe duda que la nota más comentada de la semana que finaliza es “Sabotaje, epidemias”, que en nuestro foro tuvo 239 mil 346 visitas.



Algunos de nuestros ciberlectores atribuyeron el problema de la basura a los gobiernos que han precedido al del presidente Daniel Ortega, ya que nunca se preocuparon por ningún tema, ni de salud, educación, economía, mucho menos por esta situación que ha escalado a nivel internacional.



Otro de los cibernautas coincidió en que la educación empieza por casa, desde los hogares hay que saber reciclar para evitar que las personas que “husmean” en los basureros saquen los desperdicios de los depósitos.



De esta manera puede evitarse que mucha gente llegue a La Chureca a recolectar basura y exponerse a un sinnúmero de enfermedades.



Uno de nuestros comentaristas opinó que el único responsable de esta situación está en la Secretaría del FSLN, ya que los que están detrás de todo esto son los dirigentes del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT.



Un nica que reside en el extranjero manifestó que conoció Panamá y también El Salvador, y es una pena, una vergüenza, que Managua sea una de las ciudades más sucias de Centroamérica.



“Me parece injusto que los operadores de la Alcaldía les estén quitando ‘el bocado’ de la boca a los habitantes de la favela de la Chureca”, dijo un comentarista.



Hay quienes también dijeron que el gobierno central bien puede “subsidiar” a los que sacan la fajina a diario en La Chureca, y podría usar los fondos que deja el petróleo venezolano. Esto sería una verdadera obra social y transparente ante los ojos de toda la nación y la cooperación externa.



También la noticia “Basurerazo” a Nicho fue una de las más leídas en nuestro sitio web.



Los nuevos pecados

Otra de las noticias más leídas esta semana fue “Mandamientos son más de diez”, que se refiere a una nota donde un representante del Vaticano identifica más pecados, los que tienen que ver con la actualidad del mundo.



Cabe destacar que en asuntos de la Iglesia existe gran polémica, pues algunos cibernautas confirmaron que el papa Benedicto XVI sería el primero en no entrar al reino de los cielos, por la riqueza que ostenta.



Otros mencionaron que hay mucha gente molesta, pues considera que sólo son diez los mandamientos que están constituidos en la Biblia.



La más leída

La noticia más leída de la semana fue “Tiene cuerpo lindo y le gusta enseñarlo”, una noticia relacionada al éxito de Soraia Chaves, una sex simbol portuguesa: modelo desde los 14 años --ahora tiene 25--.



Esta esbelta modelo ha trabajado en dos películas, donde ha revelado toda su belleza, el magnetismo de sus curvas, su facilidad para agitar almas pacatas, y un talento verde, sin pulir.



Resultados de la encuesta

La encuesta de online.elnuevodiario.com.ni fue: “¿Está de acuerdo con la actuación del presidente Daniel Ortega en la Cumbre de Río?”, la que se realizó en República Dominicana a raíz del conflicto que se originó porque miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, violentaron la soberanía de Ecuador.



Los resultados fueron los siguientes: de 703 votantes; el 55.76 por ciento, equivalente a 391 votos, dijo no estar de acuerdo con la actuación del presidente Daniel Ortega en la Cumbre de Río. Mientras que el 44.24, equivalente a 311 votos, aseguró estar de acuerdo.