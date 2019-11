Ampliarán boicot

16 Marzo 2008 |

9 a.m. |





El dirigente del Movimiento Comunal, David Narváez, quien aparenta liderar la protesta de los trabajadores informales del basurero municipal La Chureca, anunció que a partir de este lunes arreciarán sus medidas de presión contra la Alcaldía de Managua, mediante el bloqueo de tres vertederos de basura que han estado sirviendo como alternativa para depositar los desechos generados en la capital.



Narváez dijo ayer que tales medidas serían para “bajarle la rebeldía” al alcalde Dionisio Marenco, quien no aprueba hasta la fecha la propuesta planteada por la bancada de concejales del Frente Sandinista (FSLN), de modificar el presupuesto municipal de 2008 y otorgarle nueve millones de córdobas en aumentos salariales a los trabajadores de la Dirección de Limpieza Pública.



A cambio de la aprobación del presupuesto y el aumento salarial para 450 trabajadores, los obreros que trabajan en la recolección de la basura se comprometerían a no extraer el material reciclable que aparece entre los desechos de la ciudad.



Ya saben dónde golpear

La protesta de 1,600 personas que se dedican a hurgar entre el basurero para extraer materiales reciclables, inició el primero de marzo, cuando los “pepenadores” se enteraron que, supuestamente, los operadores de los camiones estaban vendiendo los desechos a tres empresas recicladoras que financian el programa municipal “Las Bolas Más Grandes”.



“Ya los sindicatos de la Alcaldía, que eran los más duros en negociar, aceptaron la propuesta y la firmaron para darle tranquilidad a la ciudadanía, pero este alcalde irresponsable está menospreciando la necesidad de las miles de personas que viven de este trabajo inhumano”, justificó Narváez.



“Nosotros ya sabemos dónde están yendo a botar la basura, y hemos conversado con las otras delegaciones del Movimiento Comunal a nivel nacional y de esos municipios, para empezar a movilizar a nuestros miembros en solidaridad con los miles y miles de familias que se están quedando sin trabajo”, expresó Narváez.



Managua sin respiro

Esta semana Managua estuvo en crisis debido a que la protesta de los “pepenadores” obstruyó la recolección y el depósito de la basura, por lo cual más de 5,000 toneladas de desechos se acumularon en toda la ciudad, provocando la alerta de las autoridades del Ministerio de Salud ante una posible epidemia.



El alcalde Marenco anunció que detrás de la medida estaban representativos miembros del sector orteguista del FSLN, como Gustavo Porras, del Frente Nacional de los Trabajadores; Edgardo Cuarezma, de la bancada FSLN en el Concejo, y Elías Chévez, Secretario Departamental del FSLN y coordinador nacional de los Consejos del Poder Ciudadano, quien incluso anduvo “cotizando” el costo de alquiler de varios buses para “movilizar alguna gente contra la Alcaldía”.



Y mientras la protesta amenaza (tras 15 días) con continuar sin darle respiro a la ciudadanía en plena Semana Santa, la alcaldía siguió ejecutando su labor de limpieza de Managua.



Lo que pretenden destruir

Además del depósito en Nindirí, también los desperdicios de la capital irán a dos botadores en las afueras de Tipitapa, mientras se da solución definitiva al conflicto de los “churequeros”, quienes reclaman que nadie más debe tocar los desperdicios reciclables.



Ulrich Schliz, Director de Limpieza Pública de la Alcaldía de Managua, expresó que desde el viernes hay camiones recolectando la basura; comenzaron a trabajar depositando en Nindirí, y a partir de mañana lunes esperan tener acondicionados los botaderos en Tipitapa, de los cuales por el momento prefirió no dar detalles de su ubicación.



“Nos informaron que algunos de los ‘churequeros’ hablaban de ir a Nindirí, pero no han surgido problemas en aquella zona”, comenta el Director de Limpieza Pública, quien nos aseguró que las acciones se realizan con el apoyo de las alcaldías de los municipios mencionados, que dijeron estar dispuestas a ayudar siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad y sanitarias necesarias para no afectar a la población aledaña.



Inicialmente en Nindirí hubo molestias en la población, pues no están acostumbrados a que Managua les traslade sus desperdicios, pero eso se disipó cuando explicaron de algunas ventajas que podrían tener, y varias decenas de personas ya lo están viendo al incrementar los materiales reciclables que reciben.



Por otra parte, regaron hormigón en las calles para evitar que el continuo paso de los camiones levante mucho polvo. Además tienen pensado poner retretes y baños en el botadero.



Planes de clausurar La Chureca

Según la información obtenida, se indica que tienen planificado trabajar con Nindirí por un máximo de tres meses, pero en el caso de Tipitapa, aunque no está oficialmente confirmado, hay muchas posibilidades de que se mantengan recibiendo los desperdicios capitalinos, por lo que La Chureca podría ser clausurada en cualquier momento como botadero municipal.



“Con todo este conflicto iniciado por los ‘churequeros’, ellos mismo salieron perdiendo, ya que se dieron ‘el tiro de gracia’. Ya La Chureca debió ser clausurado en julio del año pasado, pues según los estudios técnicos, ya no es viable”, expresó Schliz, y agregó que el proceso de cierre se está acelerando.



El funcionario señaló que uno de los dos botaderos en Tipitapa es aún más grande que la propia Chureca, al contar con 120 manzanas de extensión.



Labor de limpieza

Por otra parte, Schliz dijo que no conocen de incidentes que obstaculicen las labores de recolección, y a partir de hoy sacarán a las calles a todos los camiones que regularmente hacen el trabajo domiciliar.



Aseguran que la recolección de basura se mantendrá durante toda la Semana Santa, pues el objetivo principal es tener limpia a la ciudad.



Roberto Largaespada, conductor de un camión recolector en los botaderos de basura distritales, nos aseguró que hasta el momento no han tenido ningún problema con los reclamantes de La Chureca.



“Por el momento estamos acopiando los desperdicios en otros puntos mientras pasa el problema de los ‘churequeros’. Esto lo hacemos para evitar cualquier conflicto con esa gente”, dijo Largaespada.



En un recorrido por las calles de capitalinas, en algunos sectores estaba trabajando el denominado “tren de aseo”, mientras en los botaderos distritales la limpieza se realizaba con normalidad.



En la entrada de los semáforos del Zumen, Rubenia, Villa Progreso y la zona aledaña a rotonda La Virgen, aún esperaban la recolección de la basura. Muchos en este último sector optaron por lanzar los desperdicios en el cauce cercano.