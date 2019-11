“No más gringos caitudos”

El procurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría, afirma que el gobierno que preside Daniel Ortega cumple con los indicadores relacionados a la resolución de reclamos de propiedades de parte de ciudadanos estadounidenses, y confía en que la administración Bush otorgará el waiver del período 2007-2008.



El abogado del Estado, en una entrevista con EL NUEVO DIARIO, rechazó las afirmaciones que hizo el jefe del Departamento de Estado de EU para Centroamérica, John Feeley, a inicios de marzo, quien al visitar Nicaragua dijo que en el primer año de gobierno de Ortega no se habían resuelto muchos casos de estadounidenses que reclaman indemnizaciones por propiedades que les fueron confiscadas en la década de los 80.



“Lo que pasa es que ya no se les trata como antes, porque este gobierno tiene una visión distinta a la de los anteriores, que los trataban como reyes y hacían todo como Estados Unidos quería, todo eso cambió al asumir nosotros el timón del barco”, señala Estrada.



“Es más -–agrega sin reservas-- nosotros le pusimos fin a la lista de reclamos, que se tuvo que haber parado en diciembre de 2003, pero que se siguió para quedar bien con ellos”.



Estrada indicó que cuando asumieron el gobierno estaba a la mitad el período 2006-2007 del waiver, y que éste fue otorgado en junio, considerando los esfuerzos que hizo el Gobierno anterior y lo que hicieron ellos en los primeros meses de gestión.



“Hoy en día, que estamos a la mitad del período waiver de este año, el indicador que nosotros llevamos es el indicador que va a superar o al menos igualar los indicadores establecidos en los últimos años”, afirma Estrada.



¿Cuántos casos de ciudadanos estadounidenses exactamente están pendientes?



Hoy tenemos 572 casos que corresponden a 376 ciudadanos estadounidenses, esto porque hay casos de gente que al irse en 1979 tenía un reparto con 29 lotes, y al volver a Nicaragua y reclamarlo, presentaron su reclamo no como un todo, sino por cada lote, es decir, sumando por todo una sola persona 29 casos.



Éste es el caso del reparto Serranía, de la familia Barreto. Este caso si se resolviera, estaríamos hablando de 29 menos, pero es tan complejo que no lo resolvió doña Violeta ni (Arnoldo) Alemán ni don Enrique (Bolaños). Y así hay 43 ciudadanos más que tienen tres o más casos.



También tenemos casos de sucesiones, de personas que se fueron, murieron y de repente, sus hijos reclaman como hijos de estadounidenses la sucesión. Eso nos trae distorsión, hemos querido poner un poco de orden, ya logramos crear el inventario de todas esas cifras que te dije, y por lo menos ellos (los estadounidenses) ya aceptan que esas cifras son correctas.



¿Qué otros problemas se ha encontrado?

Hay una serie de distorsiones, porque ellos ven distinto los casos resueltos y los no resueltos. Los casos resueltos nosotros lo entendemos como los que se cerraron, se resolvió sea favorable o desfavorablemente, pero a ellos todavía les cuesta aceptar que nosotros resolvemos casos en contra, quieren que se los resolvamos todos a favor.



Lo que pasa es que nosotros no podemos resolver a favor lo que aquí antes era una práctica anormal, que era que Juan Pérez venía y decía que se fue a los Estados Unidos, y alega que dejó una finquita con cien vaquitas y no logró demostrar ni que tenía un fierro ante la Alcaldía de Tipitapa, entonces ahora nosotros le decimos que tiene que demostrarnos, con el pago de impuestos o con el matadero al que le vendía las reses, y si no lo hace, le damos improcedencia.



Entonces cuando ellos dicen que van bajos los casos resueltos, se refieren también a los casos resueltos desfavorablemente, les cuesta aceptarlo, pero así es.



También están los casos de las sociedades anónimas en donde uno de los socios era estadounidense, y después venían a pedir en combo por toda la sociedad, nosotros lo rechazamos porque nada tiene que ver una sociedad nicaragüense con estadounidenses, porque somos personas naturales unos y jurídicas los otros, y les decimos que la ley hace la diferencia al igual que en Estados Unidos.



Otro aspecto que a ellos les duele, es que la gente que tenemos en la Procuraduría está centrada y orientada en la atención de los casos, y antes teníamos problemas con los “lobbistas” (encargados de lobbie), es decir, abogados comisionistas que te dicen que no te resuelven un caso porque como se trata de porcentajes de dinero para ellos, entonces los reclamantes no aceptan una indemnización.



Hay casos emblemáticos, como el de don Norman Senfel; se le confiscaron unas textileras en la Carretera Norte, y no hay dinero para pagarle, incluso doña Violeta le ofreció 300 mil dólares y no los aceptó, los gobiernos siguientes trataron de resolver, pero no se pudo, y cuando nosotros asumimos la indemnización andaba por el millón de dólares, se le ofreció más y no aceptó, y es por los abogados “lobbistas” que inducen a sus clientes a que no acepten.



Le ofrecimos bienes inmuebles, lotes a orilla de la playa y aún así no lo acepta, es decir, hay casos de casos que nos atrasan mucho por su complejidad y por problemas de presupuesto.



Sin embargo, todo ha cambiado para los lobbistas, porque aquí ellos tenían oficinas y funcionarios que eran únicos y exclusivos para resolver reclamos de estadounidenses, y tenían acceso a los expedientes, hoy ya no tienen lugar de hacer lobbies u objetos de negociaciones, porque no es la naturaleza de un analista.



¿Cuánto cuesta resolver esto en términos presupuestarios?

Mucho, y es porque nosotros tenemos que evacuar los casos de estadounidenses, pero también los de los nicaragüenses. ¿Por qué nos dejaron más de cinco mil casos cuantificados, pero sin resolver? Porque sólo evacuaron los que quisieron.



Nuestra misión es, en estos cuatro años, hacer un equilibrio justo y equitativo para los que todavía falta indemnizar, pero pagándose los precios justos a su reclamo, y en esa tarea es que estamos.



¿No hay retraso entonces, como dijo Feeley?

Lo que pasa es que la ecuación ha cambiado y ellos sienten que no responde, y es porque los intereses que nosotros defendemos son diferentes, y las posiciones son diferentes. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de atender y darle trámite a los reclamos, pero con responsabilidad y con seguridad jurídica a nuestro presupuesto, seguridad jurídica a los demandantes de tierra, tanto a los de arriba como a los de abajo, para cumplir con ese arrastre diplomático que debemos honrar.



El 20 de diciembre de 2003 se debió haber cerrado la lista de reclamos, pero se siguieron aceptando. Nosotros le pusimos final y dijimos hasta aquí, y por ese lado también sienten que las cosas han cambiado.



Aquí se pagaba con declaraciones juradas, venían y hasta les asesoraban, les recomendabas que fueran donde un abogado que diera fe de lo que el reclamante decía, y así venían y aseguraban que tenían 500 manzanas de tierra con diez tractores, y eso era suficiente documento para que se aceptara el reclamo y se le pagara la indemnización de esa; fueron millones de dólares de todos los nicaragüenses.





Traficantes de tierras desarticulados

A nivel local, ¿cuánto se ha avanzado en el tema del combate a la red de traficantes de tierra?

Muchísimo, yo diría que sustantivamente hemos neutralizado el tráfico de tierras, y los traficantes de tierra no tienen espacio porque les hemos cerrado todas las ventanas, todas las puertas, a través de los diferentes resortes que tienen que ver con el actuar del Poder Ejecutivo, la administración de rentas, los catastros físicos y fiscales, de manera que no es tan fácil ahora que un traficante vaya a registrar un bien del Estado con firmas o documentos falsos, eso se terminó.



También tiene que ver con que el Poder Judicial al que he tocado las puertas se ha sensibilizado para apoyarnos en esta lucha y darnos seguridad jurídica. No puedo decir que es un absoluto respaldo, pero se han disminuido (las anomalías) y hemos alcanzado consenso para que figuras jurídicas que han sido abusadas, como las mensuras judiciales, las prescripciones adquisitivas y los títulos supletorios, se detengan.



Ya los registradores son más celosos a la hora de inscribir un bien en donde aparece el Estado, pero algo más, es que para inscribir un bien del Estado tiene que llegar a acompañar un representante del Estado, no puede llegar un particular, a como ocurría antes.



Y en el caso de las mensuras, que antes cualquier particular que sabía que su vecino era el Estado, al momento de medir movía su cerco diez manzanas más a su favor, eso hoy no se puede hacer sin que estemos nosotros presentes, y si lo hacen, lo declaramos nulo.



¿Cuánto le cuesta al Estado este trabajo en términos monetarios?

La voluntad política, porque los recursos incluso son menores ahora para la PGR que antes; el presupuesto nuestro es el más bajo del Estado, superado sólo por gastos varios, es entonces, deseo y voluntad de hacer bien las cosas, que tiene como objetivo avanzar sustantivamente en el tema de la propiedad, es disposición del gobierno.



Éste es un problema que se debe enfrentar con políticas de Estado, porque se trata de figuras y acciones parecidas a las de la narcoactividad, con dinero de por medio, hombres armados, propiedades adquiridas de forma fraudulenta, hay peligro de muerte.



Ha dicho usted que hay varios jueces que se ha confirmado formaban parte de esa red de traficantes de tierra, ¿en qué regiones del país ha sido más grave esa situación?

En Nueva Guinea, Chontales, El Tuma-La Dalia, todo lo que es la franja central del país, y ahí ha habido situaciones de gente armada que se enfrenta a diario, y hay situaciones que nosotros hemos priorizado para dar respuesta a esas cosas.



Las tierras de comunidades indígenas en diferentes partes del país son generadoras de conflicto, y tenemos que resolver este asunto con el concurso del Poder Judicial, de manera que no se sigan haciendo transferencias de bienes de comunidades indígenas y del Poder Legislativo para que se dé una moratoria y una delimitación, porque los indígenas también han abusado, porque andan a veces con títulos reales que han engordado.



¿Qué ha pasado con los jueces que han sido detectados como parte de la red y que usted denunció ante la Corte Suprema? ¿En qué estado se encuentran esas investigaciones?

El día que fui, el presidente Manuel Martínez me dijo que iban a atender los casos que presenté, no sé cuánto podrían tardar en investigar eso, pero lo cierto es que la sociedad demanda una respuesta, y en esto el Poder Judicial debe dar sus pasos.