Concejales y alcalde de León “contra las cuerdas”

El vicepresidente de la Contraloría , Lino Hernández, afirmó ayer que el alcalde de León, Tránsito Téllez, y los concejales, se encuentran en una situación “muy complicada”, después que EL NUEVO DIARIO publicó que utilizaron la municipalidad como banco para beneficiarse con préstamos personales.

“Aparentemente las cosas se han complicado más en el caso de León, porque ya no es sólo el asunto de la aparente venta simulada de ‘Las Ruinas’, sino que ahora se habla de unos préstamos para los concejales y otros funcionarios de la comuna, sin ningún sustento legal”, dijo Hernández.

“Estos préstamos se pueden interpretar como ‘favores’ que no dejan de comprometer después la posición de los mismos concejales”, dijo Hernández.

Teodoro Sánchez López, Secretario del Concejo de León, confirmó el miércoles pasado a END que el alcalde Téllez autorizó préstamos a la mayoría de los concejales “para distintas cosas, pero de manera personal”.

Auditoría “es fija”, dice Hernández

El contralor Hernández señaló que la vicealcaldesa de León, Dora María Gurdián, denunció ante el ente fiscalizador los actos irregulares en la comuna, pero que esperan que Téllez y los concejales les envíen información pertinente que pueda aclarar las anomalías.

“Es parte del proceso esperar a que nos respondan, pero creo que en el Concejo existe la disposición para aprobar una auditoría en León, porque ya son muchos los señalamientos”, dijo Hernández.

Gurdián, despojada de sus funciones por Téllez y por la mayoría de concejales por criticar actos irregulares, solicitó a los contralores que revisen con detenimiento la devolución que hizo Enrique Granados Tórrez de un millón 100 mil córdobas por la compra simulada de “Las Ruinas”, pues considera que debió haber enterado a la municipalidad 498 mil 979.98 córdobas en concepto de intereses y deslizamiento de la moneda.

Reclamaron y ahora callan

Los concejales de la Alcaldía de León “cerraron filas” a favor del edil sandinista Tránsito Téllez, sobre los señalamientos de irregularidades en la compra del edificio “Las Ruinas”, a pesar de que ellos mismos le habían reclamado enérgicamente que dicha transacción la realizó a espaldas de la comuna, según una carta en nuestro poder.

END reveló que el alcalde Tránsito Téllez aceptó comprar el inmueble al ciudadano Enrique Granados Tórrez, por la cantidad de 280 mil dólares, equivalentes a unos 5 millones de córdobas.

La compra-venta no se finiquitó por dificultades económicas de parte de la municipalidad, la cual nunca tuvo posesión ni dominio sobre la propiedad. Esta entidad desembolsó únicamente un millón 100 mil córdobas. Finalmente, el contrato se rescindió.

Pero entre las irregularidades reveladas por END, destacan que Enrique Granados Tórrez es pareja en unión de hecho de Gloria Luna Rivera, asesora legal de la Alcaldía , la misma abogada que elaboró la escritura de compra-venta, la número 229. Por otro lado, END confirmó que al momento en que Téllez y Granados suscribieron el “acuerdo”, el edificio “Las Ruinas” estaba hipotecado.

Confirmado: Téllez actuó a espaldas del Concejo

EL NUEVO DIARIO tiene en su poder una carta que los concejales enviaron al edil rojinegro el pasado 7 de febrero de 2006, en la cual dejan entrever su molestia, ya que la transacción la realizó sin informarle al Concejo.

“El honorable Concejo Municipal, en sesión ordinaria en el mes de septiembre de 2005, aprobó la compra de un bien inmueble que funcionaría como museo arquidiocesano. Es hasta el 10 de enero que en la sesión usted verbalmente nos expresó que se había adquirido el bien y que era donde funciona hasta hoy el bar Las Ruinas”, le reclamaron los concejales.

“Es preocupante para nosotros que, siendo el Concejo la máxima autoridad, no se nos haya dado a conocer el proceso que se siguió para adquirir el bien en cuestión”, le manifestaron.

Más adelante le exigen al alcalde: “Basándonos en el arto. 25 LM que reza así: “El Concejo ejerce funciones de control y fiscalización sobre la actuación administrativa del alcalde”, le solicitamos en un plazo no mayor de 48 horas el detalle de las gestiones que se hicieron para adquirir el bien y la documentación que lo respalda”.

Alegaron transparencia ante la población

En su carta, los concejales liberales y sandinistas manifestaron al alcalde Tránsito Téllez que las interrogantes sobre la transacción debía aclararlas por el compromiso de responsabilidad que tenían con la población de León.

“Es importante señalar que esta solicitud la hacemos porque tenemos la responsabilidad de informar al pueblo de León, quien nos eligió y a quien nos debemos, en qué se invierten los impuestos que pagan”, destacaron.

Bajo ese argumento también le pidieron el avalúo que se efectuó sobre la propiedad, y el nombre de la entidad encargada de realizarlo. Igualmente, le solicitaron “explicar cuál fue la figura jurídica que se usó para realizar el documento legal de dicha compra”.

Y por último, los concejales le solicitaron al edil leonés, aclarar si el notario tuvo a la vista la libertad de gravamen para realizar la escritura de compra-venta del edificio “Las Ruinas”.

Entre los nombres de los concejales que exigieron transparencia al alcalde Tránsito Téllez por la compra de “Las Ruinas”, destacan: Carlos Jirón Bolaños, Salvadora Iglesias Mendoza, Ángela Patricia Torres, Ramón Antonio Macías Luna y Vielka Gutiérrez.

Estos mismos concejales recibieron préstamos autorizados por Téllez, con montos que oscilan entre 20 mil y 60 mil córdobas, según comprobantes en poder de END.

Ahora historia es distinta: “Quieren afectar su buen desempeño”

Sin embargo, el pasado 3 de julio, el Concejo de León en pleno asentó su posición en un comunicado donde señalaron que “los últimos acontecimientos publicados en medios de comunicación escritos de circulación nacional, han pretendido afectar el buen desempeño que la administración del Lic. Tránsito Téllez ha venido desarrollando durante su periodo en conjunto con este honorable Concejo Municipal”.

También sostuvieron que “personas mal intencionadas han ventilado información a estos medios de comunicación dejando entrever la falta de transparencia en los actos realizados por este gobierno municipal”.

Al final de dicho pronunciamiento, cerraron filas: “Este honorable Concejo Municipal del Municipio de León, brinda su total respaldo a la Administración del Lic. Tránsito Téllez, que ha cumplido con transparencia, y a los funcionarios del gobierno local por considerar que han desempeñado su papel de manera profesional desde las diferentes direcciones de la municipalidad”.

Alcalde de Jinotepe reprocha a Téllez

El alcalde de Jinotepe, Álvaro Portocarrero Silva, calificó como práctica indebida la aprobación y otorgamiento de préstamos personales que hizo el edil leonés Tránsito Téllez a los concejales de la Ciudad Metropolitana , ya que según él, violó las normas técnicas de control interno de la Contraloría , y ahora se expone a recibir una sanción de parte del ente fiscalizador.

Portocarrero, miembro del MRS, pero electo bajo la bandera del Frente Sandinista, comentó que al asumir su cargo tuvo que eliminar esos famosos préstamos que eran otorgados a concejales y a funcionarios en otras administraciones. “Al inicio eso molestó al personal, pero fue lo más correcto, porque las alcaldías no son bancos o empresas de crédito, sino gestoras de progreso y desarrollo”, señaló el edil jinotepino.

(Con la colaboración de Alberto Cano)