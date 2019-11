Nindirí no quiere importar churequeros

Si los churequeros “exportan” su protesta y también obstaculizan la entrada de camiones de aseo al vertedero de Nindirí, se podrían ver enfrentados con los recolectores de esa localidad, quienes rechazan tal medida, y se desentienden de los conflictos que tengan en la capital con el edil Dionisio Marenco.



Ubicado a 21 kilómetros de Managua, el vertedero de Nindirí desde la semana pasada es utilizado por Managua para lanzar sus desperdicios. Esto, a raíz de la protesta de los churequeros que exigen a la municipalidad que sus trabajadores dejen de acaparar los materiales reciclables, los cuales los indigentes recolectan y venden para su subsistencia.



Que se arreglen en Managua

“La violencia genera violencia, y a nosotros no nos parece que traigan sus problemas a Nindirí. Todos tenemos derecho a trabajar, pero ellos tienen que arreglar su asunto con su alcalde. Aquí también nosotros trabajamos para dar de comer a nuestras familias, y si vienen a cortar el paso de los camiones nos quitarían el medio de subsistencia de nuestros hijos”, expresó José Alfonso Alemán, mientras seleccionada materiales plásticos sustraídos de las camionadas de desperdicios llegados de Managua.



Para Carlos Rocha, el problema es puro show político, porque el presidente Daniel Ortega está disgustado con Marenco, que se ha mostrado independiente al mandato partidario orteguista, y por eso le están armando el alboroto.



“El problema está en el botadero de Managua. El alcalde Marenco sólo buscó cómo limpiar su ciudad y decidieron venir a botar en Nindirí. Ahora esta recolección nos toca a nosotros. Aquí todos estamos trabajando tranquilamente, una buena cantidad de gente aquí nos estamos ganando el bocado de comida diario, y si los camiones dejan de venir, dejaremos de comer por falta de trabajo, lo cual no vamos a permitir”.



Rocha se preguntó: ¿Por qué en La Chureca no pueden hacer lo mismo? “Lo que sucede es que hay gente que por ‘debajera’ está instigando esa huelga”.



Por su parte, una señora sólo identificada como Angélica dijo que los churequeros tienen razón, pero también en Nindirí los recolectores tienen sus derechos.



“Si cierran el ingreso de los camiones no podremos trabajar, y si no trabajamos no comemos. No estoy de acuerdo conque vengan con su protesta. Ellos tienen su derecho allá como nosotros lo tenemos aquí”, comentó, mientras pesaba varios sacos de botellas plásticas y calculaba su ingreso en dinero.



El panorama en La Chureca

Mientras tanto, el panorama en La Chureca era desolador. Aquí las montañas de basura humeante y el sobrevuelo de los zopilotes contrastaba con un grupito de churequeros en protesta, quienes estaban jugando “desmoche” al frente de la entrada del vertedero municipal.



El recolector Mauricio Gaitán comentó que la Semana Santa la pasarán palmados, porque su medio de subsistencia ya no lo tienen, pero que era un sacrificio que debía tomar como una medida de presión para que cedan a sus exigencias.



Para Carlos Bermúdez, quien dijo ser primer fiscal del sindicato de trabajadores independientes de La Chureca, adscrita al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), siguen en disposición a obstaculizar el paso de los camiones de aseo, y si hay que ir a Nindirí o a Tipitapa lo harán.



“Seguiremos en pie de lucha hasta que Marenco firme el convenio que se acordó el viernes, con el que tanto los recolectores municipales como los churequeros seremos beneficiados”.



Bermúdez aseguró que el problema no era político, y que únicamente quieren que de los trabajadores de la alcaldía dejen de acaparar el material reciclable.



Tipitapa prepara vertedero

Ayer por la mañana, tractores de Tipitapa se dedicaban a acondicionar el vertedero municipal en la localidad de La Ciudadela que, según la Dirección de Limpieza Pública de Managua, a partir de hoy será otro de los vertederos que albergarán las toneladas de desperdicios de los capitalinos capitalinos. El vertedero tiene una extensión de ocho manzanas.



Los trabajadores de la municipalidad tipitapeña dijeron desconocer que se esté preparando otro vertedero, pero especularon que se trata del antiguo pozo de material selecto en la localidad de Las Canoas, donde existe un proyecto de instalar una industria recicladora de plásticos.