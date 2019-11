Un gran periodista que yace postrado y abandonado

LEÓN

Con la voz entrecortada y con dificultad para valerse por sí mismo, el periodista leones Wilfredo López Balladares se encuentra recuperándose lentamente de un derrame cerebral que lo dejó imposibilitado desde hace más de un año.



Hijos le quita librería

Alrededor de 25 días permaneció internado en el Hospital Escuela “Oscar Danilo Rosales Argüello”, de León. Al regresar a su negocio y casa de habitación, ubicada en la avenida “Rubén Darío”, el periodista López Balladares fue expulsado por dos de sus hijos, quienes arbitrariamente se apoderaron de la librería El Quijote, que representaba la principal fuente de ingresos para el periodista.



Ante esta situación, el periodista decidió interponer denuncia ante las autoridades policiales y judiciales. “Hay días que paso hambre, no tengo dinero para comprar comida, medicamentos o para trasladarme hacia el centro de rehabilitación para realizar las terapias. Es una ingratitud que mis hijos Dorian Ismael y Jury Alexander López, de 31 y 32 años, se hayan apoderado de mi negocio e inescrupulosamente me hayan corrido como a cualquier extraño”, expresó Wilfredo López Balladares, quien tildó de ignorantes y malagradecidos a sus dos hijos.



Abandonado de sus camaradas

Actualmente López Balladares convive con su yerno y su hija Lena Pasionaria López en una pequeña casa que con dificultad alquilan en el barrio San Felipe. Se quejó de sus camaradas sandinistas, que a pesar de conocer su deplorable situación de salud y sobre todo económica, se han olvidado completamente de que existe, después de haber entregado parte de su vida a la lucha contra el somocismo, incluyendo la armada.



El problema familiar que enfrenta el periodista López Balladares está influyendo en el deterioro de su salud. “Mis hijos Dorian Ismael y Jury Alexander creen que soy un ignorante y que voy a dejar que se roben lo que es mío; están muy equivocados en sus pretensiones. Espero que la justicia prevalezca y que pronto me entreguen lo que me pertenece”, aseveró.



A través de EL NUEVO DIARIO, Lena Pasionaria López, hija del periodista López Balladares, solicita a sus amigos recursos económicos para la compra de alimentos, medicinas y transporte. También espera el respaldo de amigos e instituciones del gobierno para que su progenitor reciba atención médica especializada en la república de Cuba. Asimismo solicita al Colegio de Periodistas de Nicaragua, CPN, le mantenga la ayuda que ha venido prestándole.



La joven Lena Pasionaria lamentó que su papá no esté recibiendo las terapias necesarias para su rehabilitación. “Estoy preocupada porque mi papá está desmejorando, no tengo dinero para comprar medicamentos, realizar exámenes médicos y sobre todo prepararle alimentos nutritivos y complementarios, esenciales para su recuperación”, aseguró.



También agregó que su padre necesita una atención y un cuido especial para lograr su recuperación y no recaer. “Es injusto que mis hermanos únicamente se preocupen por las cosas materiales, ellos (Dorian Ismael y Jury Alexander) señalan que mi papá les debe tres mil dólares, y eso es falso, están dolidos porque mi papá vendió una concesión de ruta de camioneta de transporte urbano-colectivo y no les dio ni un centavo, sino que lo invirtió en el negocio y lo destinó para la compra de sus medicamentos”, refirió Lena Pasionaria López.



En el inventario realizado en 2007 en la librería El Quijote, la inversión que existe en libros y otros objetos supera los quince mil dólares.



Una vida en el periodismo

A partir de 1950 Wilfredo López Balladares incursionó en el periodismo. Por varios años laboró en radio Darío y radio Libertad. Se incorporó a la lucha sandinista en contra del régimen somocista y tuvo que huir hacia Honduras, Panamá y Cuba. En 1959 se desempeñó como instructor revolucionario de alfabetización cubana, se destacó como periodista en radio Habana y radio Rebelde.



Después de siete años en el exilio regresó a Nicaragua y se unió clandestinamente a la lucha política y armada. Formó parte de los grupos insurgentes y acompañó a destacadas personalidades nicaragüenses, tales como: Carlos Fonseca, Tomás Borge y Jacinto Baca Jerez. En 1972 fue encarcelado por la guardia somocista y por lo tanto tuvo que utilizar el seudónimo de Anaximandro Pérez Pérez, y de esa manera se burló del régimen somocista hasta que se produjo el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en 1979.



Fundador de UPN

En los años ochenta, Wilfredo López Balladares escribió comentarios políticos y satíricos en EL NUEVO DIARIO y la desaparecida Barricada. Fue miembro fundador de la Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, y miembro del Colegio de Periodistas de Nicaragua, CPN.



Algo que llena de satisfacción al periodista Wilfredo López Balladares ahora que se encuentra convaleciente después de haber sufrido un derrame cerebral, es haber escrito y publicado en 2006 en El Nuevo Amanecer Cultural una serie de artículos investigativos sobre la vida y obra del héroe nacional Rigoberto López Pérez.



En los últimos 15 años, el periodista y maestro de generaciones, Wilfredo López Balladares, se desempeñaba como director del programa Banderas de Libertad, transmitido en radio Estación de la Amistad, en León.



Pero por su desinteresada labor por la unidad y decoro del periodismo nicaragüense, la UPN en su treinta aniversario de fundación le entregó a inicios de marzo del presente año un diploma de reconocimiento.