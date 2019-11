Edwin Sánchez

Instrumento de placer para unos. La velocidad como droga urgente. Máquina para el trabajo. Pero también la moto se puede convertir en una herramienta para pulir sueños nuevos: alcanzar las áreas rurales del país, aquellas que tal vez ni siquiera son localizables en los mapas. Y esto es lo que pretende realizar un joven, con el ánimo casi de un apóstol, de llevar la salud más allá del deteriorado privilegio urbano.



Salvador Carlucci es el joven que después de recorrer América sobre dos ruedas, ahora se dispone a darle la vuelta a Nicaragua en 20 días, “para llegar a esas áreas rurales, donde un vehículo 4x4 no puede entrar, y donde los caminos son malos y se puede sólo llegar a lomo de bestia”.



Con la moto, dice, si uno la sabe usar bien se puede meter a muchos lugares. El master en Biociencia y graduado en Química, explica su plan: “He comenzado a desarrollar rutas que son viento-tierra, en la parte norte de Jinotega, algo del Pacífico, donde hemos comenzado a llevar pequeñas donaciones nada más para ir conociendo pequeñas poblaciones de diferentes lugares”.



El viaje a lo desconocido

El gradado con honores Cum Laudem, en California, adelantó a EL NUEVO DIARIO que la gira será en abril, para “darle la vuelta a toda Nicaragua”. Se ha familiarizado con la cartografía y algo ha notado: en la espesa selva del Caribe no se ve ninguna vía de penetración, sean trochas, caminos o rutas de tierra. Es casi un viaje a lo desconocido. A territorios indocumentados. A lugares donde la Nicaragua del Pacífico suena a república lejana.



“Esa es la parte más difícil. Por ahora, lo que hemos ya hecho en el Pacífico es desarrollar un modelo que nos permite ver cómo va funcionar en un futuro y a escala mayor, usando la tecnología tipo GPS. Ya vamos marcando las rutas, ya vamos marcando dónde están las poblaciones y comenzamos a abrir contactos para nosotros ayudar a los comunitarios, y que ellos nos puedan ayudar a nosotros en caso de necesidad: si se rompe una moto o en caso de accidente, con los caballos de ellos, con los carretones, que nos saquen a la civilización”.



¿Quiénes apoyan este viaje, con quién lo piensas hacer?

Por el momento, la vuelta a Nicaragua incluye a un fotógrafo profesional de Estados Unidos, que va a hacer la documentación fotográfica de toda la gira. Yo estoy patrocinando esta gira con mis fondos, estoy viendo ahorita con la Yamaha, para ver si me facilitan las motos y todo lo que es repuestos y el soporte para los aparatos y la manutención, y EL NUEVO DIARIO con este trabajo divulga nuestra meta.



Tengo planeado otras reuniones con la ministra de Gobernación para que me ayude con la logística en caso de emergencia, y con otras personalidades para ver qué tipo de apoyo me pueden dar, sobre todo en lo que es la Costa Atlántica, en cuanto a combustible. También en caso de emergencia, si me quiebro la pata o uno de los compañeros se enferma, ver cómo vamos a hacer para salir de esa región donde no hay nada.



Una vez ya concluido, al tener el panorama más claro, ¿cuál sería el siguiente paso?

En abril lo que haremos es desarrollar una ruta básica que es la vuelta a Nicaragua; una vez ya teniendo esa ruta, vamos a expandirnos por esa vía. Ya nos podremos estacionar en la Costa y ver los caminos más pequeños y las comunidades más afectadas, porque el rumbo que vamos a seguir es una ruta principal, y si vemos el mapa hay caminitos todavía más pequeños que llevan a comunidades rurales.



Ligar con ONG

Lo otro que buscamos es una organización no gubernamental que esté establecida, que tenga ciertas relaciones, que tenga una cierta infraestructura para juntarnos con ella; nosotros daríamos lo que es el servicio de las motos, mantenimiento de éstas, entrenamientos si son médicos o enfermeros; cómo andar en motos, moverse en caminos de tierra y establecer una colaboración, porque tratar de hacer todo uno mismo se vuelve difícil.



También estamos viendo con el gobierno de Canadá que tienen también fondos de apoyo social; uno de mis donantes es un canadiense, JD Shifflet, y él es el que está viendo en su país cómo logramos recoger parte de esos fondos canadienses.



De la donación de este mismo canadiense compramos una moto. Queremos atraer más organismos o donantes, ubicar la organización para que apoye con lo que es el recibimiento, control y manejo de los fondos, y yo distribuirlos como crea que es necesario aquí en Nicaragua, para lograr llegar a esas comunidades rurales y hacerlo con moto o con un vehículo 4x4 cuando se pueda.



Carlucci piensa incluir a algunos médicos de la organización Cristhian Medical Asociation que sepan manejar la moto, y ver si se apuntarían a esta aventura, para meterse a lo que es el verdadero interior del país. “Lo que nosotros haríamos es poner las motos, la logística y los traductores, porque probablemente estos médicos no sepan hablar español, entonces ayudarlos a comunicarse con los otros médicos y los pacientes”.





Posible ruta

* Ésta podría ser la ruta tentativa, dependiendo de los fondos y del tiempo disponible: Managua, Chinandega, Jinotega, Puerto Cabezas, El Empalme, Makantaca, El Gallo, El Rama, Bluefields, Nueva Guinea, San Carlos, Solentiname, Peñas Blancas, San Juan del Sur, El Astillero, Pochomil, Managua.



* Quien desee integrarse, puede ver el sitio salcar.net.