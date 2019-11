Conflicto por edificio en San Juan del Sur

Un lujoso edificio que donó el gobierno de Japón a los pescadores de San Juan del Sur y que popularmente se conoce como la terminal pesquera, es la causa de un complejo conflicto que estalló la tarde del viernes, ya que según los pescadores, les quieren expropiar la terminal para transferirla “sin ningún argumento a la Empresa Portuaria Nacional (EPN), ya que el edificio lo quieren usar con fines turísticos”, explicó don Edmundo Danglas, quien es vocal de la Junta Directiva que dirige la terminal pesquera.



Según Danglas, los funcionarios de la EPN, desde un inicio se enamoraron de la terminal, la cual tuvo un costo de 12.6 millones de dólares, y añade que el propio presidente de la Junta Directiva Cairo Laguna, les ha dado la espalda para aliarse con el director de la EPN, Virgilio Silva, quien también es miembro de la Junta Directiva, y son señalados por los pescadores como los que están orquestando la expropiación de la terminal.



Cabe señalar que los ánimos se caldearon aún más cuando se envió a un interventor a la terminal pesquera, para que sustituyera al gerente José Ernesto Vallejos, pero los pescadores impidieron el proceso.



272 puestos de trabajo en peligro

Según Vallejos, la posición de la EPN está poniendo en riesgo el trabajo de 272 sanjuaneños, entre ellos, mujeres que llegan a laborar en el procesamiento de tilapias y camarones.



Detalló que de la terminal pesquera se benefician más de 700 pescadores artesanales que no están dispuestos a ceder el edificio.



Al final, Vallejos detalló que la Junta Directiva desde noviembre del año pasado no se ha podido reunir, y, según él, Holmann, Laguna y Silva, se reunieron a solas para enviar al interventor, sin tomar en cuenta al resto de la Junta Directiva“. Al parecer ellos no están claros de que el gobierno de Japón donó este proyecto a los pescadores no a la EPN”, concluyó Vallejos.